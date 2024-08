Kunden, som sexarbejdere advarer hinanden imod

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Det følgende er et uddrag fra Modern Whore, en selvbiografi udgivet af Virgin Twins i samarbejde med Impulse [b:] Publishing.

Videos by VICE

Han havde en fast rutine, han godt kunne lide. Jeg troppede op i receptionen i den bygning, hvor hans mondæne lejlighed lå og oplyste dørmanden om mit navn. Efter han havde spurgt et par gange, og jeg havde svaret ”Andrea”, huskede jeg pludselig, hvad jeg skulle sige: ”Jeg mener Mary Ann!” Jeg smilede bredt i håb om, at dørmanden ville smile forstående tilbage. Han vidste godt, at Walter Wack fik mange sexarbejdere på besøg, og at jeg bare var en af mange, som dukkede op på en given dag. De fleste gange smilede dørmanden også tilbage. Han kedede sig vel, som han sad der bag skranken og kun havde overvågningsvideoen til at underholde sig med. Vi skulle jo begge to tjene til dagen og vejen.

Jeg kørte op til fjerde sal med elevatoren og bankede på Walters dør, selv om den altid stod på klem. Fra badeværelset, hvor han allerede havde tændt for bruseren, hørte jeg ham råbe: ”Kom ind! Jeg er der straks”. Når jeg trådte ind i lejligheden, blev jeg altid mødt af verdens mest triste, lille hundehvalp. Den slentrede langsomt op til mig – ”Hej med dig, hvaps!” sagde jeg – men inden jeg kunne nå at klappe den, drejede den om og forsvandt ind i stuen igen. Til venstre for entreen lå køkkenet, som altid var rodet og beskidt – vasken var fuld af tomme take-away-bakker. Til højre lå Walters soveværelse – hvor fra en lille ghettoblaster udsendte elektronisk musik på lav volume – af en eller anden grund, var den altid i gang med sang nummer fire, når jeg ankom. Der stod tændte stearinlys på sengebordet og en enkelt lampe. Jeg tog tøjet af, indtil jeg kun stod i mit undertøj, smurte mig ind i glidecreme og lagde mig i en sexet stilling på sengen, hvor jeg altid måtte vente lidt for længe.

Walter Wack vadede nonchalant ind på værelset iført en hvid slåbrok med en pakke cigaretter, lighter og et glas rom og cola i hænderne. Uden at ænse mig placerede han dem på sengebordet, lagde sig ned på sengen og tændte en cigaret. ”Kys mig,” sagde han. Walter Wack var pæn på en almindelig måde. Han var i god form, i midten af 30’erne, og modsat de gængse fordomme om asiatiske mænd havde en kæmpestor pik – stram og spændstig som et reb. På en både stoisk og lettere vanvittig facon kaldte han mig altid ved de samme kælenavne: hans smukke, lille pige, hans sexede lille luder, hans lækre, lille stykke kød. Ligesom komplimenterne og åbningsritualet fulgte samlejet også et fast manuskript. Først kyssede vi, så suttede jeg ham af, så kneppede han mig og kom til sidst. Det var på en måde behageligt i sin forudsigelighed.

En af hans foretrukne stillinger indebar, at jeg lå på ryggen med armene om låret som en kneppepude. Jeg havde altid ondt i hofterne, når vi havde været sammen, men gjorde undtagelser for mine mest trofaste klienter. En aften, da vi var på vej ud for at besøge hver sin klient, begyndte en af mine sexarbejderkollegaer, Sarah, at tale om Walter Wack.

”Han er hård ved mig,” sagde hun og grinede.

”Ja,” svarede jeg. ”Han plejer at folde mig helt sammen, så jeg får ondt i hofterne”.

”Okay,” sagde hun og grinede nervøst igen. ”Han fister mig. Det gør ondt”.

”Okay, han har aldrig fistet mig…”

”Og han kalder mig for en beskidt, stinkende spermtaske, møgluder – alt mellem himmel og jord! Virkelig underlig type”.

”Han kalder kun mig søde ting,” sagde jeg, selv om jeg havde svært ved selv at tro det.

”Han kan nok lide dig. Han er altid led ved mig. Han er psyko, helt skudt i knolden. Whatever. Og så gør han altid det samme!”

”Ja! Det er, som om han har et manuskript,” sagde jeg, uden at tænke over, at hver pige sikkert spiller sin egen rolle.

”Føler du, at det er overgreb, når du er sammen med ham?” spurgte jeg naivt.

”Næh,” svarede hun. ”Han er bare Walter. Men jeg tror, jeg skal have en pause fra ham”.

Jeg reflekterede over det, hun havde sagt. Jeg kendte kun mine egne grænser: jeg tolererer ikke fisting og fornedrelse. Jeg begyndte at se skeptisk på mit eget billede af Mr. Wack – den fjerne, mystiske mand i den hvide badekåbe med en cigaret hængende i mundvigen. Jeg stolede ikke længere på hans manuskript. Jeg vidste også, at en klients hårdhændede opførsel altid holder sig indenfor rammerne af det, der er samtykke om. Men Walter Wack spurgte aldrig om lov til noget – det stod ikke i manuskriptet. Jeg var bekymret for smukke, livlige Sarah, at han ville gøre hende fortræd, uden hun ville sige noget om det.

Et par måneder efter vi var begyndt at ses, gjorde han noget, som han aldrig havde gjort før: han bookede mig to gange på én aften. Jeg så ham som den første og som den sidste. Jeg havde tre aftaler i mellem. I alt var det fem aftaler på én aften. Det var megen pik, men også en masse penge. Omkring 800 dollars. Jeg havde ikke tænkt mig at fortsætte på den måde, men pengene var et stærkt incitament. Jeg dukkede op hos ham klokken 02 om morgenen. Jeg var træt og ikke i stødet til at få smadret mine hofter. Doggystyle havde været bedre.

Vi kneppede slavisk efter manuskriptet, og det gjorde ondt. Jeg gjorde mit bedste for at være på og levere det, han havde betalt for, for jeg havde ikke lyst til at forbryde mig imod manuskriptet, som jeg kendte så godt.

”Walter,” sagde jeg til sidst, da det blev for meget. ”Du er min femte klient aften, og det gør ondt”.

Hans øjne blussede op. De blev opfyldt af bedrag, vrede og foragt. Han blev ved med at støde til og sagde i et toneleje, der var bidsk, men roligt:

”Nu vil jeg bare kneppe dig endnu hårdere”.

Og det gjorde han så. Han kneppede mig hårdere, end han nogensinde havde gjort før. Om det var frygt, skam eller pligten, der afholdt mig fra at gå, ved jeg ikke, men jeg blev, og tog hævn så godt jeg kunne. Jeg gravede neglene ind i hans ryg, jeg holdt op med at stønne. Jeg kiggede på uret – hvad jeg ellers aldrig gjorde, fordi jeg ikke ville fornærme klienten – da der var ti minutter tilbage. Jeg skulle holde ud i ti minutter mere. Jeg kunne rejse mig – men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, eller hvordan jeg skulle komme derfra. Han svinede mig til, som han havde svinet Sarah til, og det værste var, at jeg kunne føle hadet i hans stemme. Jeg kunne ikke tro det. Walter havde vendt sig mod sin søde, lille pige. Pludselig var jeg blevet en elendig møgluder, som ingen kunne elske.

Da psykopaten endelig kom, og det hele var overstået, skyndte jeg mig ud på badeværelset med tåre i øjnene. Jeg græd og rystede over hele kroppen, sendte en sms til min ekskæreste, som jeg stadig så med jævne mellemrum. Jeg skrev, ”Er du vågen? Der er sket noget slemt”. Han svarede hurtigt, ”Alt for træt til at snakke. Prøver at sove”.

Mit hjerte krøllede sig sammen. Jeg vidste ikke, hvad der var værst: at blive voldtaget af en galning, eller svigtet af en person, som jeg anså for min ven. Jeg tog et bad, og skyndte mig ud så hurtigt, jeg kunne. Jeg satte mig ind i bilen til min bordelmutter. Hun lyttede bekymret, til hvad jeg havde at sige. ”Ham skal du aldrig se igen,” sagde hun med vrede i stemmen. Han blev bandlyst. For mit vedkommende. Ikke for de andre pigers.

Alt, hvad jeg ved om voldtægtskultur, har lært mig, at sexarbejdere bliver voldtaget, fordi de udsætter sig selv for risikoen. Voldtægtsforbrydere kan ikke styre sig, når de er sammen med sårbare kvinder. Fordi jeg satte mig selv i en situation, hvor jeg var sårbar, var det faktisk min egen skyld, at Walter havde voldtaget mig. Det var min egen skyld, og jeg gjorde det endda for penge. Når man bliver voldtaget for penge, stilles der spørgsmålstegn ved ens mentale ligevægt – ikke voldtægtsforbryderens, der når man tænker over det bare udfører sin borgerlige pligt. Lille Mary Ann vidste det ikke. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, hvad hun skulle sige, eller hvordan hun skulle reagere, og det tilgiver jeg hende. Det er ikke din skyld, at en psykopat udnyttede dig. Ingen fortjener at blive voldtaget. Ingen. Ikke en sexarbejder, ikke en civilist. Ingen.

Jeg hørte flere måneder senere, at Walter havde ringet efter mig flere gange om dagen hver dag. Da min bordelmutter endelige sagde til ham, ”Er du klar over, hvad du har gjort ved hende? Du har gjort hende ondt, Walter,” påstod han, at det hele var del af legen. At jeg bare ”spillede med”. Endnu en tragisk skuespillerinde der spillede sin rolle, indtil hun ikke kunne længere.

Et år efter hændelsen modtog jeg en sms om en ny klient. Adressen på det mondæne lejlighedskompleks så velkendt ud. Jeg gik helt i stå. Jeg ringede til den nye pige ved telefonen, som havde booket aftalen. ”Er klienten Walter Wack?” spurgte jeg. Hun svarede, ja, det var det. Jeg stod fast. Jeg ville ikke. Han var bandlyst. Eller det var han i hvert fald, indtil vores computersystem var gået ned og havde gendannet indstillingerne på vores profiler.

”Det er pudsigt,” sagde telefonpigen. ”Jeg har arbejdet for tonsvis af bureauer i Toronto, og han er bandlyst næsten alle steder”.

”Ja,” sagde jeg. ”Han er et monster”.

”Det siger de godt nok!” sagde hun og grinede.

Jeg syntes ikke, det var morsomt.