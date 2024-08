I The VICE Guide to Right Now, som er vores daglige podcast, dykker vi ned i de største nyheder, og gennemgår de historier vi læser, arbejder på og er fascineret af.

Et af vores yndlingsinterviews er dette, hvor vi kom i audiens hos den revolutionerende kunstner Marina Abramović. Vi snakkede om, hvordan man opbygger en karriere på at lave undergravende og provokorende performances, hvordan man skaber røre, og hvordan man påvirker unge mennesker.