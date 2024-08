Kurt Viles nye sang hedder “Bassackwards” og er lige så chilleren, som du havde håbet

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Kurt Vile, en chilleren dude, der laver chilleren guitarmusik og ser godt ud i skovmandsskjorter, udgiver sit syvende album i næste måned. Bottle It In, Viles første soloplade siden 2015 og hans første fuldlængde siden sidste års Lotta Sea Lice med Courtney Barnett, udkommer via Matador den 12. oktober.

Den første single fra pladen, “Bassackwards,” er en næsten-10-minutterlang grublen over vores kosmos og vores sind. // I was on the moon, but moreso I was on the grass / So I was chilling out / But with a very drifting mind // synger han på sin vanlige Kurt Vile-måde, hvor han lyder som Bob Dylan, før tømmermændene ramte, og han mistede sit buzz.

På Bottle It In vil der være bidrag fra Kim Gordon, Cass McCombs, Lucius, Stella Mozgawa, og Mary Lattimore. Se videoen til “Bassackwards” øverst på siden.