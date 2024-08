Kvinde anholdt for at kamuflere 4,5 kilo heroin som helstegt kylling

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

TSA, der står for sikkerheden i de amerikanske lufthavne, har i deres sikkerhedsprocedurer vedtaget, at det er tilladt at medbringe kød, fisk, skaldyr og grøntsager i flyet – enten i håndbaggagen eller i en kuffert, der er tjekket ind, så længe maden er tilberedt. For eksempel er det tilladt og helt fint at have en helstegt rotisserie kylling med på sin rejse. Det er derimod ikke tilladt at medbringe 4,5 kilo heroin, der er blevet penslet og marineret for at få det til at ligne en tilberedt rotisserie kylling.

Videos by VICE





En 61-årig kvinde fra New Jersey blev i weekenden arresteret, efter hun havde haft netop 4,5 kilo heroin, der var blevet penslet og marineret, så det lignede en tilberedt rotisserie kylling, med sig på et fly fra Mexico til John F. Kennedy-lufthavnen i New York. Emma Soriano gjorde et (semi)kløgtigt forsøg på at forklæde fire pakker heroin som kylling. Måske i håbet om, at de amerikanske grænsemyndigheder, CBP (Customs and Border Protection), ville tro, at hun bare virkelig var nede med palæo.

#CBP officers found 9.7lbs of heroin hidden in packages that looked like cooked chickens at @JFKairport. CBP officers have seized more than 3,700lbs of heroin at U.S. Ports of Entry so far this FY. https://t.co/17djlD2Tvf pic.twitter.com/AugW3JsBMy — CBP (@CBP) July 19, 2018

“Vores CBP-agenter og agronomi eksperters erfaring og årvågenhed gjorde den her betydelige narkotika-beslaglæggelse mulig,” lød det fra Frank Russo, der er fungerende chef for CBPs kontor i New York, i en pressemeddelelse.

Heroinen havde en anslået værdi svarende til cirka to millioner kroner på det sorte marked i USA. Soriano blev anholdt og sigtet for at smugle narkotika, og sagen er blevet overdraget til Homeland Security. CBP udtalte, at man har konfiskeret mere end halvandet ton heroin i løbet af i år, men mon ikke Sorianos pakker er de eneste, der har set ud som om, de har skullet spises sammen med flødekartofler og haricot verts?



Hvis der findes en håndbog for smuglere, kan man godt fristes til at tro, at første kapitel i den håndbog handler om, hvor smart det er at forklæde narkotika som fødevarer. Vi har tidligere skrevet om kokain-græskar og kokain-ananas, og nu kan vi så også skrive heroin-kylling på listen over smuglernes opfindsomme forsøg på at smugle narko gennem tolden.

Bare så du ikke er i tvivl, bør det nok siges, at de amerikanske grænsemyndigheder har en nultolerance overfor narkotika på flyrejsen. Uanset hvor lækkert, du får det til at se ud.