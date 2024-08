Kvinde bandlyst fra at komme ind i USA, efter grænsevagt fandt beviser for narkotikabrug på hendes telefon

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

En kvinde fra British Columbia i Canada har fået livstidskarantæne fra at krydse den amerikanske grænse efter vagterne fandt en e-mail, hun havde skrevet til sin læge om en fentanyl-overdosis, hun overlede for et år siden.

Chelsea på 28, hvis efternavn er hemmeligt af frygt for, hvad historien kan betyde for hendes fremtidige jobmuligheder, svarede på nogle spørgsmål om narkotikabrug, da hun skulle over grænsen mellem Washington og British Columbia. Hun sagde, at hendes telefon blev gennemsøgt i to timer. Under afhøringen bagefter indrømmede hun, at havde indtaget ulovlige stoffer tidligere, herunder kokain.

Ved den amerikanske grænse er det tilladt at gennemsøge elektronisk udstyr, herunder smartphones. Undersøgelse af telefoner uden en dommerkendelse er også tilladt ved den canadiske grænse, og det er en fremgangsmåde som forsvarsadvokater forsøger at få ændret.

“Det var ekstremt grænseoverskridende – jeg kunne slet ikke fatte, at de gennemgik mine sendte e-mails og fandt noget, jeg har skrevet til min læge, for et år siden,” siger Chelsea. “Det var meget pinligt, og det var frygteligt at skulle tale om de ting igen.”

I sommeren 2016 tog Chelsea fentanyl ved et uheld og fik en overdosis. Hun var på en stripklub for at fejre en vens fødselsdag, og en kvinde, hun hang ud med, tilbød hende en bane af noget, hun troede var kokain. Den anden kvinde døde af en overdosis den aften, og Chelsea blev straks kørt til hospitalet, hvor hun overlevede med nød og næppe.

Da hun kom til sig selv, var hun bundet fast til en hospitalsseng, hendes trøje var skåret op, og hun var blevet genoplivet ved hjælp af naloxone, som er stof, man bruger mod opiatoverdosis. På hospitalet fik hun at vide, at hun ikke havde noget kokain i hendes krop – kun fentanyl. Pusheren, som havde solgt stoffet, havde også fået en overdosis, og lå på hospitalet.

Chelsea var forandret for altid efter den oplevelse. Hun havde tidligere eksperimenteret med feststoffer, men efter næsten at dø, svor hun, at hun aldrig ville tage stoffer igen. Hun delte sin historie offentlig på sociale medier, og opfordrede andre til også at dele deres historier, så de kunne advare mod farerne ved stofbrug. Hun havde håbet, at hun kunne redde liv, ved at dele sin historie.

Et år senere blev den samme historie, som hun også havde sendt til sin læge, fundet af de amerikanske grænsevagter.

Foto af transkribering

Chelsea tog bussen til Washington sammen med sin kæreste, for at fejre hans fødselsdag til en Deftones-koncert, da hun blev hevet til side, for at blive afhørt. Parret havde booket et hotel, som de skulle bo på i weekenden.

Hun havde besøgt USA siden hun overlevede sin overdosis, og havde også fået sin telefon gennemsøgt ved grænsen i april 2017, og der fik hun lov til at komme igennem, og tage til en anden koncert. Da hun blev hevet til side til endnu en afhøring i juli, tænkte hun, at der måtte være tale om en fejl.



VICE har fået fingrene i en transkribering af afhøringen af Chelsea i juli.

Chelseas indrømmelse af, at hun har taget ulovlige stoffer, var i sidste ende grunden til, at hun aldrig mere kunne få lov til at komme ind i USA. Grænsevagterne henviste til den e-mail, hun sendte sin læge omkring hendes fentanyl-overdosis, og pointerede, at selvom hun havde taget fentanyl ved et uheld, havde hun stadig tænkt sig at tage kokain.

“Jeg vågnede på hospitalet, og var næsten død. Det var frygteligt,” fortalte Chelsea vagterne, da hun blev spurgt, om hun nogensinde havde taget fentanyl.

“Jeg fik at vide, at min veninde var død af en overdosis, og at det var af samme grund, at jeg var på hospitalet.”

“Så du har ikke taget det siden?” spurgte vagterne, og til det svarede Chelsea “nej.” Han spurgte så, om hun henviste til den samme historie, som hun havde beskrevet i en mail til hendes læge.

Efter at have gennemgået detaljerne omkring den overdosis, hun overlevede, blev Chelsea spurgt ind til et voldeligt forhold, hun tidligere havde været i.

“Der begyndte jeg at græde, for… Hvad rager det dem? Et voldeligt forhold, jeg engang har været i? Jeg kunne slet ikke tro det.” Vagterne havde fundet påmindelser på hendes telefon, der beskrev “regler” som en ekskæreste havde forlangt, at hun fulgte.

Efter at være blevet udspurgt om meget personlige ting i omkring en time, fik Chelsea et forbud mod at komme ind i USA. Hun skal nu have en dispensation for at kunne komme ind i landet, og det er en proces, der koster tusindvis af kroner, en masse papirarbejde og mange måneders ventetid.

Len Saunders, som er advokat hos Blaine Immigration i British Columbia, sagde, at de mere eller mindre “kan gøre hvad de vil” ved den amerikanske grænse. Han siger, at han har oplevet, at grænsevagterne gennemgik hans klienters mail-korrespondence med ham. Chelsea blev nægtet adgang, fordi hun indrømmede, at havde taget ulovlige stoffer tidligere, men hvis hun havde benægtet, kunne de have anklaget hende for bedrageri eller fordrejelse af sandheden, fordi myndighederne allerede havde gennemsøgt hendes telefon og fundet beviserne.

“De tager på en slags fisketur gennem dine private ting på telefonen i et par timer, for at se, om der er noget belastende indhold,” siger Saunders. “Hvis der er, så er du mere eller mindre færdig.”

Saunders siger, at hvis Chelsea havde en kode på sin telefon, kunne hun have nægtet at skrive den, når myndighederne bad om det. Men så ville hun højst sandsynligt også blive nægtet adgang den dag.



Da VICE kontaktede den amerikanske grænsekontrol, modtog vi et svar, der var en kopi af deres politik, herunder “udlændinge kan blive afvist ved grænsen til USA, hvis de er stofmisbrugere eller narkomaner.”



Chelsea var ikke afhængig af stoffer. Hun havde kun eksperimenteret med brug tidligere, så betegnelsen “misbruger” virkede også upassende. Men fordi hun indrømmede, at have taget stoffer tidligere – selvom hun ikke gør det længere – skal hun sandsynligvis leve med konsekvenserne af ikke at kunne komme ind i USA resten af sit liv.

Der har tidligere været historier om canadiere, som er blevet nægtet adgang til USA, for at have indrømmet, at de har røget cannabis. Siden Trump er blevet præsident, har han lovet at øge grænsesikkerheden, herunder med sit kontroversielle “muslim-forbud.”

Dispensationer, der giver adgang til USA – som den Chelsea er i gang med at ansøge om – varer kun mellem et og fem år, så hun skal ofte skaffe en ny, hvis hun planlægger at besøge guds eget land. Dispensationen koster 4000 kroner og processen tager omkring seks måneder.

Chelsea vil gerne advare andre om, hvor indgående de gennemsøger smartphones ved den amerikanske grænse. Selvom Nordamerika lige nu er midt i en opiatkrise, hvor tusindvis dør hvert år i USA og Canada, var der ingen medfølelse overfor en person, som tog fentanyl ved at uheld, og næsten døde af det. I stedet blev hendes historie brugt som bevisførelse mod hende.

“Jeg forstår godt, hvorfor jeg blev afvist… Men det er noget lort, at de brugte min historie imod mig. Den historie var en advarsel til andre om ikke at tage stoffer,” siger Chelsea. “Hvor ironisk kan det være?”