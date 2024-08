Kvinde bar eftersigende rundt på glasskår i sin taske for at få gratis mad

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Hver eneste gang en overskrift indeholder ordene “kvinde fra Florida”, er der grund til at forberede sig på det værste, for så bliver resten af sætningen næsten med garanti vanvittig. Denne gang drejer det sig om en kvinde ved navn Kaitlyn Murphy, som er anklaget for at lægge glasskår ned i sin mad på ti forskellige restauranter for at score et gratis måltid.

I løbet af en periode på fjorten dage tilbage i september besøgte Murphy mindst ti forskellige spisesteder – måske flere – der alle lå i Delray Beach nord for Miami. Hver gang klagede hun over at have fundet glasskår i sin mad, og hver gang fik hun sine penge tilbage – nogle gange fik hun endda et gavekort som yderligere kompensation.

Hendes fidus førte til, at flere af de ansatte på de restauranter, som hun anklagede for at bruge glas som krydderi, gik i panik. På Anthony Coal Fire Pizza var der vild forvirring over, hvor glasset skulle komme fra, for der var intet glas i køkkenet, og den glasbeholder med parmesanost, som stod på bordet, var altså ikke gået i stykker. På Bono’s B-B-Q and Grill blev de ansatte nødt til at smide kylling for 700 kroner ud, fordi de var bange for, at det var farligt at indtage. Andre restauratører var lige så rådvilde, da de talte med kvinden.



Murphy blev opdaget efter, at chefen på Carmela’s Brick Oven Pizza, Carra Crehan, skrev om hændelsen på Facebook. Murphy havde åbenbart sagt til de ansatte, at hun havde skåret munden på et stykke glas, der var i hendes kylling. “Jeg tænkte, at jeg ville lægge det på Facebook for at undgå, at andre skulle igennem den samme besværlige mølle som os,” fortalte Crehan til NBC26.

Det var en god beslutning. En anden restaurantchef havde en lignende historie, med en kvinde, der var beskrevet på samme måde. Politiet delte et overvågningsbillede af kvinden på deres Facebookside, og hun blev identificeret af en af de ansatte på Artesian Transitional Housing.

Murphy blev anholdt med det samme og fortalte politiet, at hun gik rundt med glasskårene i sin håndtaske. Hun skulle eftersigende have fået idéen fra en ven, som hun mødte i afvænning. Lige meget hvad der fik hende til at snyde sig til gratis mad fra så mange steder, så var det nok ikke nødvendigt. Adskillige af restauratørerne sagde, at de ville have givet kvinden gratis mad, hvis bare hun havde bedt om det.

“Vi ville have givet hende en gratis pizza slice uden at tænke over det,” siger Crehan. Og så ville alt det gode kylling ikke være gået til spilde.