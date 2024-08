Kvinde går amok i kiosk, inden hun stiller sig ved kassen for at købe Pringles

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Det er fredag morgen, og du slentrer klatøjet rundt i kiosken på jagt efter den morgenmad, du ikke nåede at spise derhjemme. Pludselig hører du noget dumpe ned på gulvet i det bagerste af butikken. Du følger lyden og får øje på adskillige sodavandsflasker, der triller hen ad de skakternede fliser.

Videos by VICE

Du hører en mand råbe ”Hey!” og ser en kvinde iført sorte briller og sort frakke vælte en hel hylde med varer ned på gulvet. ”Ring efter politiet!” råber en kunde på spansk. Den destruktive kvinde stopper, da hun når ketchuppen, hvorefter hun skræver elegant over det spor af ødelæggelse, hun har efterladt sig, og fortsætter hen til kassen.

”I know we’re cool,” insisterer Gwen Stefani gennem butikshøjtalerne. ”I know we’re cool.”

Det kunne have været din fredag morgen, hvis du altså havde befundet dig i QuickChek i Harrison, New Jersey, hvor en endnu uidentificeret kvinde tilsyneladende fuldstændig umotiveret gik amok, men på en meget stille og rolig måde.

Kvinden fortsætter sin beherskede bersærkergang – som heldigvis kun gik ud over forretningens sagesløse hylder – oppe ved kassen. Her stiller hun et Pringles-rør og en flaske vitaminvand på disken, hvorefter hun smider en håndfuld energishots over nakken. Mens de andre kunder ser lamslået til, fortsætter hun dog med at opføre sig, som om intet var hændt, trækker et betalingskort frem og venter på at betale for sine snacks.

Ingen aner tilsyneladende, hvordan de skal reagere. Kvinden læner sig utålmodigt op ad disken, men enten er der ikke nogen bag kassen, eller også er der ingen, der føler trang til at betjene hende. Da hun har rystet lidt på hovedet over den jammerlige service, og en ældre herre tilsyneladende har givet hende en reprimande med på vejen, opgiver hun projektet og efterlader morgenmaden på disken. Så vidt man kan se på optagelsen, ytrer kvinden ikke et eneste ord.

Både ansatte og kunder tøver ved udgangen, før de følger efter hende ud af butikken, hvor hun sætter sig ind i sin bil. ”Nummerpladen, nummerpladen! Nummerpladen, nummerpladen!” foreslår en kvinde, hvorefter folk begynder at tage billeder af den sorte Kia.

”Hun kører sikkert nogen over,” lyder det fra en tilskuer, i det kvinden bakker ud fra parkeringsbåsen, laver hjulspind og kører ud på vejen, hvor flere biler må bremse hårdt op for at undgå sammenstød. Adskillige bilhorn dytter, mens hendes baglygter forsvinder ud af syne. Og der stopper videoen. NBC4 oplyser, at Harrisons politi endnu ikke har fundet kvinden.

Hvad enten hun bliver fundet eller ej, var der stadig en stakkels QuickChek-medarbejder, der skulle rydde op efter hende til lyden af Gwen Stefani, der synger:

I know we’re cool

I know we’re cool