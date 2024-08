Kvinde hælder blegemiddel udover mænd, der ‘manspreader’

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

RETTELSE: Vi er blevet opmærksomme på, at historien her har vist sig at være falsk. Det omtalte blegemiddel er i virkeligheden bare vand, skriver det Sankt Petersborg-baserede medie Bumaga, som også rapporterer, at en af mændene, som optræder i videoen, Stanislav Kudrin, er en betalt skuespiller. ”De hældte vand ud over os,” siger Stanislav Kudrin. ”Det var opsat. Jeg dukkede op til optagelsen med et par ekstra bukser og gik derfra med en check”.

Andre medier, som Eu vs Disinfo, antyder, at videoen er et led i en antifeministisk propagandakampagne. Optagelserne blev oprindeligt offentliggjort af In the Now – en engelsksproget kanel på de sociale medier, som køres af den statsejede Russia Today – der efter sigende ”hjælper med at sprede russisk propaganda til et international publikum”.

Lige nu hærger en ung selvtægtskvinde togene i Ruslands metrosystem, hvor hun hælder blegemiddel udover skridtet på intetanende mænd. Hvorfor? For at få dem til at holde op med at manspreade, hovedsageligt. Som hun selv siger, ”Mænd, der optræder som alfahanner på metroen, hvor der er kvinder og børn til stede, fortjener kun foragt”, men også fordi hun har fået nok af russiske alfahanner og deres ”kønsfunderede aggressioner”, som normalt ikke påtales.

Den 20-årige Anna Dovgalyuk hælder blegemiddel udover mændenes nosser ”på vegne af alle, der har skullet stå model til [mænd], der udbasunerer [deres] machokvaliteter i offentlige transportmidler”. Aktivisten mener ikke, at man gør nok i Rusland for at bekæmpe mænds tendens til at puste sig op i tog og busser, og derfor har hun taget sagen i egen hånd.

Anna har lavet et såkaldt ”videomanifest” – med titlen ”Spreder du ben? Værsgo”—som er dedikeret til dem, ”der ser manspreading som normen”. Videoen består hovedsageligt af billeder af den unge jurastuderende, der hælder blegemiddel, ”30 gange så kraftigt, som det man bruger til at vaske tøj med,” udover skødet på godt 70 intetanende mænd i toget i Sankt Petersborg.

Den kraftige opløsning ”æder farven i stoffet på få minutter og efterlader pletter,” siger Anna, som foreslår, at man kan bruge pletterne ”til at identificere synderne med, så alle kan se, hvad det er for en kropsdel, der styrer dem”.

Videoen er også spættet med en række tvivlsomme faktabokse om manspreading. Det påstås blandt andet, at det oftest er mænd fra lavere lag i samfundet, og at ”der er en sammenhæng mellem, hvor ofte man drikker, og hvor stort et behov man har for at sidde med spredte ben”. Selv om det russiske medie Rosbalt påstår, at det hele er et nummer, så holder Anna fast i, at videoen er den ægte vare.

Det er heller ikke første gang, hun har taget unikke midler i brug i sin aktivistiske kamp i det offentlige transportsystem. For under et år siden gjorde hun opmærksom på myndighedernes manglende indsats overfor forbrydere, der tager billeder under skørterne på intetanende kvinder og deres ”mangel på respekt” ved at flashe sine trusser for pendlere.