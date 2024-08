Kvinde får dem, hun bor med, til at tage dna-test for at finde yoghurt-tyv

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Med mindre du er enebarn og er blevet hjemmeskolet det meste af dit liv – eller du er vokset op i kongefamilien – så har du sikkert skulle forholde dig til irriterende roomies, der ikke har nogen skrupler, når det kommer til at lænse køleskabet for mad, du har købt til dig selv. I bedste fald æder din sambo den der halvklamme pizzarest, du alligevel havde tænkt dig at smide ud, fordi den har stået i en uge. I værste fald stjæler de den sidste sjat mælk og hælder den udover den sidste rest cornflakes for så at stille alting tilbage på plads, så der venter dig en slem skuffelse.

Videos by VICE

Det stinker, men vi ved alle, hvordan det skal håndteres: man efterlader en passiv-aggressiv besked i køkkenet og taler lort om ham eller hende, man mistænker, overfor de andre samboer. Men en studerende i Taiwan har taget smålighed til helt nye højder: Hun har anmeldt et yoghurttyveri til politiet, og hun forlanger, at de åbner en efterforskning af sagen.

Ifølge tv-stationen TVBS er den anonyme kvinde studerende ved Chinese Culture University i Taipei og deler hus med fem andre kvinder. I sidste måned gik hun ind i sit køkken og fandt i skraldespanden en tom flaske yoghurt, hun selv havde købt. Hun fiskede flasken – der efter sigende kostede omkring 13 kroner – ud af skraldet, konfronterede sine samboer og opfordrede tyven til at indrømme forbrydelsen.

Men da bofællerne nægtede sig skyldige, gik kvinden til den nærmeste politistation og tog den tomme flaske med sig. Her talte hun med en betjent, forklarede situationen og forlangte, at man søsatte en større efterforskning af den grusomme forbrydelse. Vi ved ikke helt, hvad det siger om myndighederne i Taiwan, men politiet tog hende åbenbart alvorligt.

Man kunne ikke finde fingeraftryk på flasken, så derfor bad man kvinden og hendes samboer om at troppe op på politistationen for at få taget dna-prøver. Sådanne prøver koster i omegnen af 3.300 kroner og afslørede prompte gerningskvinden, der nu er sigtet for tyveri.

I mellemtiden er lokale skatteydere vrede over at skulle betale regningen for det her nonsens – og de er også vrede over, at politiet overhovedet er gået med til det. ”Det er et spild af ressourcer,” siger en borger til Apple Daily. ”Hvis jeg var politibetjent, havde jeg bare købt hende en ny flaske yoghurt med det samme. Det koster alt for meget i tid og penge.” (En anonym betjent har beskrevet hele miseren som ”at skyde fugle med en kanon”, som jo sagtens kan være noget, man gør på den politistation).

Det er virkelig en nederen ting at stjæle andres snacks, men vi håber, at kvindens samboer udnyttede vennens tur på politistationen til at slubre al den yoghurt, de kunne finde i huset, i sig.