​Denne kvinde gjorde sin samling af uopfordrede dick pics til en kunstudstilling

Advarsel: Følgende artikel indeholder mange billeder af pikke.

Åh, det uopfordrede dick pic. Teknologi har gjort det alt for fristende for mænds pikke at dukke uanmeldt op på en kvindes telefon, mens hun læser i toget eller går hjem fra arbejde. Det er et forholdsvis nyt fænomen, for hvem ville gå ned i deres lokale fotobutik for at få fremkaldt dick pics? Men nu hvor alle har en kameratelefon, er fallosforevigelserne blevet allestedsnærværende, selvom langt de fleste kvinder virkelig, virkelig ikke vil have dem.

Whitney Bell er en af disse kvinder. Sidste weekend var der fernisering på hendes kunstudstilling “I Didn’t Ask For This: A Lifetime of Dick Pics” i Los Angeles, der blotlægger det utrolige omfang af dick pics, hun har modtaget.

På galleriet får man øje på de hvide vægge, der er udsmykket med indrammet kunst, som et traditionelt kunstgalleri, hvor 30 bidragende kunstneres arbejde er udstillet. Bag en anden dør har Bell skabt en tro kopi af sit hjem, hvor indrammede dick pics hænger rundt om hendes ting. Omkring 200 pikke, for at være helt præcis. Bell sagde, at hun havde ønsket at udstille de uønskede dick pics på denne måde for netop at vise, hvor indtrængende de er. Hun kan aldrig føle sig sikker, end ikke i sit eget hjem.

Vi satte os på hendes sofa, lod som om det var hendes rigtige stue, og tog en god snak om pikkemænd – de gode, de onde og de grusomme.

Billede af Ben Karris

VICE: Nå, fortæl mig, hvordan alt det her startede.

Whitney Bell: På en måde begyndte det alt sammen med et virkelig smukt skyggebillede af en pik, som jeg fik tilsendt af en fyr, jeg kom sammen med. Jeg sendte det til en af mine venner, der sagde, “Det billede er så smukt, at det burde være på et museum.” Det var første gang jeg overvejede at have et galleri fyldt med dick pics.

Vent lidt, så inspirationen kom fra et dick pic, som du faktisk synes, var smukt?

Ja! Det her er ikke mandehad eller pikkehad. Jeg elsker en god pik. Jeg elsker bare ikke chikane. Det er sådan, vi bør betragte det her. Alle de her pikke er uønskede. Der er ikke blevet bedt om dem. Personligt har jeg da anmodet om at få dick pics, men jeg vil ikke se pikken på en eller anden fyr, som jeg aldrig har mødt, eller en, jeg slet ikke kender godt nok.

Hvordan har du fået alle de her billeder?

Jeg tog kontakt til kvinder jeg kender, feministiske organisationer, og brugte noget tid på Chatroulette og Reddit, på at snakke med de fyre, der sender dem. Jeg var hovedsagelig på Reddit for at indsamle viden om, hvorfor mænd gør det, og lære noget af psykologien bag penisbillederne – men da først døren til den samtale blev åbnet, var der mange af mændene, der bare begyndte at sende billederne uden videre foranledning. Og på Chatroulette var pikkene der ligesom bare, lige oppe i ansigtet på dig.

Whitney Bells rekreerede stue. Billede af Michael Mendoza for Rony’s Photobooth

Hvorfor gør de det? Fandt du frem til noget alarmerende?

Det er virkelig det, som jeg havde forventet. Det hele er chikane. Det handler ikke om sex. Det handler om magt. Det handler om, at de her fyre gerne vil udvise den kontrol. De tænder på at vide, at de har tvunget en eller anden pige til at se deres dick pic. De ved godt, at den pige ikke vil reagere ved at sige ‘lad os tage på date!’

Det er ikke et scoretrick. Det er ligesom at råbe af en forbipasserende kvinde gennem dit bilvindue. Det er noget, du gør, fordi du kan, og fordi verden har lært dig, at det er OK.

Noget der forventes, endda.

Ja, og det er noget, som jeg godt kunne tænke mig, feminisme lavede om på. Jeg tror, der er mange, der ser feminisme som en aggressiv ting, når det i virkeligheden bare handler om ligestilling. At kvinder og mænd er lige.

Prøver mænd at forsvare de her dick pics ved at snakke om de gange, de har modtaget uopfordrede – hvad ved jeg – billeder af bryster? Er det overhovedet noget, der forekommer?

Det har jeg tænkt længe over. Når jeg får et dick pic fra en fyr, jeg ses med, er det generelt også med noget krop. Det er ikke bare et close-up af hans nosser. Når jeg som kvinde sender sexede billeder, ligger jeg ikke og spreder mine skamlæber. Det er der ingen, der vil have. Det er den forskel, som jeg føler, der er på de to ting. De er kun fokuserede på penis, og det er den aggressive del. Jeg tror helt klart, at der er forskel på en kvinde, der sender et billede, hvor hun er letpåklædt, og at en mand sender et. Det er systematisk. Det er ikke at kvinder ikke seksuelt kan chikanere mænd, det…

Det er bare noget andet.

Ja, det er noget andet. Når det er uønsket, og når det er for at udvise kontrol, så bliver det først til noget slemt. Det er chikane.

Citat af Simone Fiasco

Hvor mange uopfordrede dick pics tror du, at du har fået?

For omkring fire år siden var der nogen, der lavede en ret grov prank på mig, og i flere måneder efter modtog jeg uopfordrede dick pics fra private emailadresser. Jeg troede, at jeg havde en eller anden mærkelig pornovirus. Endelig, efter det havde stået på i fire måneder, var jeg på besøg hos min ven i San Francisco, og hun spurgte mig, om jeg havde fået nogle mystiske emails, hvortil jeg svarede, “Ja det har jeg, sjovt nok.” Det viser sig, at en mand havde bedt hende om et sexet billede på OkCupid, og at hun havde svaret, “et billede for et billede,” og sendt ham min emailadresse. Det var helt klart det, der kickstartede mit had til dick pics. Men jeg har ikke længere nogen af de billeder. De emails slettede jeg med det samme.

“Jeg elsker en god pik. Jeg elsker bare ikke chikane.”

– Whitney Bell

Tror du, at de her mænd faktisk synes, at de ser godt ud på deres dick pics? Hvad foregår der for eksempel på det her?

Det er hans tommelfinger, tror jeg. Der kvæler hans penis. Min ven sagde, at det der ligner en klump bolledej med toupé på. [Whitney peger på et andet billede af en midaldrende mand, hvis ansigt delvist er skjult bag en iPad.] Det her fik jeg tilsendt som en direkte besked på Instagram, hvilket betød, at jeg kunne klikke på hans profil og se hele hans liv. Hans kone og børn. Hans ansigt er faktisk på det rigtige billede, men til det her var jeg nødt til at fjerne det.

Wow. Så internettet har klart gjort det nemmere at sende dick pics, men tror du, der er andre faktorer, der har bidraget til, at de er blevet mere udbredte?

Ja. Selvom det ikke passer, så føles det mere anonymt end at blotte sig i S-toget. Fyre, der nok aldrig ville gøre det, har nu nosserne til at gøre det, fordi de gemmer sig bag deres telefon eller computer.

Det er bare, fordi de kan. Jeg tror, det er det. Der er aldrig nogen, der har sagt noget til de her fyre omkring deres seksuelt krænkende, chikanerende opførsel. De føler ikke, at der er nogle konsekvenser. Nu prøver jeg at vise dem, at der måske i virkeligheden godt kan være det.

Mener du, at der burde være en straf for sådan noget her?

Ja. Det er blottelse, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at der nok aldrig kommer en dækkende lov omkring det, men jeg mener helt klart, at de her mænd bør blive stillet til ansvar.

Altså shamet?

Præcis. Det er det, jeg prøver at gøre — shame dem. Internettet giver folk muligheden for at være den værste version af dem selv, hvis de har lyst til det. Der er bare mange dudes, der ikke gennemtænker situationen, fordi de ikke behøver at gøre det. Sådan er der aldrig nogen, der har sagt til dem, at de ikke må opføre sig. Det gælder også for mere end bare dick pics. Som kvinder bliver vi opdraget til at passe på os selv, men nogle mænd mangler i mine øjne opdragelse inden for reglen om samtykke.

Hvad ville du råde kvinder til at gøre, når de modtager uopfordrede dick pics?

At sende et billede af en pænere pik retur.

“I Didn’t Ask For This: A Lifetime of Dick Pics” bliver udstillet på Rhabbitat i Los Angeles frem til d. 17. april.

