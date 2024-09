En kvinde ringede til politiet da hun fik leveret den forkerte pizza

Få kulinariske oplevelser er så angstfremkaldende, som at vente på at ens pizzabud dukker op med den capricciosa, Hawaii eller quattro staggioni, man har bestilt. Urets nervøse og uvægerlige tikken (de sagde levering indenfor 30 minutter, ikke?); de små sitrende spjæt der får hele kroppen til at dirre ved selv den mindste lyd, der kunne signalere pizzaens ankomst; og den nagende tvivl, der altid viser sig tre minutter efter man har gennemført sin bestilling og som fortæller en, at man skulle have bestilt ekstra hvidløgsbrød …

Derfor er det også pænt irriterende, hvis pizzaen – når den bliver leveret af en foruroligende svedig mand 20 minutter senere end forventet – ikke er præcis, som man havde bestilt den.

Og det kan en kvinde fra Connecticut i USA skrive under på. NBC Connecticut har fået fat i et opkald til alarmcentralen, hvor man kan høre en anonym kvinde, der informerer myndighederne om, at en pizza, hun har bestilt, ikke viste sig at leve op til hendes forventninger.

Kvinden sagde: “Hvis jeg bestiller en pizza, og de ikke vil give mig mine penge tilbage, er det så noget, I kan gør noget ved? Jeg bestilte en lille pizza – den ene halvdel med ost, den anden med bacon – og de leverede en med halvt oksekød. Jeg ringede derfor til dem, men de vil ikke refundere mine penge.”

Hold, hold, hold. Her taler vi ikke bare om en manglende dåse Sprite men om en regulær pizzafylds misforståelse, og en pizzaleverandør der nægter at kompensere for deres fejl. Forestil dig lige at du åbner din pizzabakke, blot for at finde ud af at de usandsynligt delikate baconstykker, som du meget specifikt havde bestilt, var blevet byttet ud med oksekød – en på alle måder underlødig pizza-topping. Forestil dig så lige at du ovenikøbet ikke kan få dine penge igen! En pizza katastrofe af det omfang er man selvfølgelig nødt til at melde til de rette myndigheder. Ikke?

Nej. Den kyndige politikvinde, der besvarede det alarmerende opkald, var ikke særligt forstående over for den forsmåede pizzafans klagesang. Hun fortalte hende prompte, at “det ikke var en sag for politiet”. Hun opfordrede i stedet til, at den utilfredse kvinde rettede sin klage til Empire Pizza, pizzeriaet bag den fornærmende leverance.

Ifølge NBC Connecticut fortæller en talsperson fra Empire Pizza, at de havde erstatte kvindens pizza, hvis det ikke var fordi, hun allerede havde spist den ene halvdel, da hun ringede.

Det er svært at afgøre, om den anonyme pizza kvinde er et af de bedste eller værste mennesker, denne verden kan byde på.