​Kvindelige pornostjerner står sammen mod James Deen, efter han anklages for voldtægt af Stoya

Billede via Wikimedia Commons

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Broadly.



Siden den 28. november, hvor porno-skuespillerinden Stoya i et tweet antydede, at hun var blevet voldtaget af James Deen, er to andre kvinder også kommet frem med anklager mod Stoyas pornokollega og eks-kæreste.

Videos by VICE

“James Deen holdt mig nede og kneppede mig, mens jeg sagde nej, stop, og brugte mit safeword. Jeg kan ikke længere bare nikke og smile, når folk nævner hans navn,” tweetede Stoya. Kort tid efter tweetede Joanna Angel, en anden porno-skuespillerinde, der også har datet Deen, lignende anklager på det sociale medie: “Han er død indeni, og død i mine øjne. Han er bogstaveligt talt den værste person, jeg nogensinde har mødt. Mere siger jeg ikke lige nu #solidaritywithstoya.”

To dage senere publicerede performeren Tori Lux et essay på The Daily Beast om en voldsom oplevelse, hun havde haft med Deen. Efter at have givet pornohingsten et fast nej, da han bad hende om at “sniffe hans testikler,” hævder Lux at Deen overfaldte hende. “Han satte sig overskrævs på min overkrop og holdt mine arme nede med sine knæ,” husker hun. “Så hævede han sin hånd højt og slog mig i hovedet og ansigtet med håndfladen. Det gjorde han fem eller seks gange – hårdt – før han endelig rejste sig fra mig.” Endnu en performer, Ashley Fires, fortalte The Daily Beast, at hun nægter at arbejde med Deen, fordi “han næsten voldtog mig.”

Deen, der er selvudråbt “mandlige feminist” og endda er blevet interviewet på denne vertikal, nægter sig skyldig i alt og kalder anklagerne mod ham “falske” og “krænkende”. Han tweetede også: “Jeg respekterer kvinder og ved, hvor grænsen går, både privat og professionelt.”

That thing where you log in to the internet for a second and see people idolizing the guy who raped you as a feminist. That thing sucks. — Stoya (@stoya)November 28, 2015

Men kvinder i pornoindustrien er rungende uenige. Pornostjernen Kayden Kross støttede også op om Stoya og kritiserede indirekte Deens defensive tweets, og performeren Sydney Leathers siger, at hun blev advaret imod måden Deen er på over for kvinder på settet, dengang hun var ny i branchen.

“Jeg mødte Joanna Angel på en EXXXOTICA Expo. Hun begyndte at give mig råd om industrien, for jeg vidste ærligt talt ingenting – jeg kendte ikke til business-siden af det hele, og jeg kendte ikke menneskerne,” fortæller Leathers over telefonen. “Jeg kan ikke huske, om jeg eksplicit spurgte hende, hvem jeg ikke skulle arbejde sammen med, eller om hun bare frivilligt gav mig rådet, men jeg husker hende bare fortælle, at James Deen godt kan lide at nedbryde kvinder. Hun sagde, at han presser dem til grænsen og med vilje overskrider deres grænser og forbehold. I hvert fald overbeviste samtalen mig om, at James Deen var en person, jeg nok ikke burde omgås.”

Læs også: Her er de løgne, som sexarbejdere fortæller deres forældre og venner

Siden har hun holdt sig fra ham, og hun siger, at hun aldrig har haft en negativ oplevelse på settet. “Jeg har kun været med i ti scener, men jeg har haft nogle virkeligt gode oplevelser. Jeg har ikke oplevet nogen, der har gjort noget, som vi ikke allerede havde aftalt, før der blev tændt for kameraerne. Jeg er endda flere gange blevet givet tjeklister, hvor jeg kunne udfylde, hvad jeg ville og ikke ville gøre. Jeg har aldrig haft en skræmmende oplevelse, og derfor har jeg altid været bange for at arbejde med James,” sagde hun.

Stoya har i første omgang ikke besvaret vores anmodning om en kommentar på sagen, men en ting er sikker: hun er en af flere kvinder, der ikke længere vil forblive tavse omkring Deen – en person, der fylder meget i industrien. Forhåbentlig er denne stormflod af solidaritet også en indikation af, at den herskende fordom om at sexarbejdere på en eller anden måde er medskyldige i de overgreb, de udsættes for, er aftagende.

Chauntelle Tibbals, der er sociolog og forfatteren bag Exposure: A Sociologist Explores Sex, Society, and Adult Entertainment, fortalte Broadly: “Stærke kvinder som Stoya og Christy Mack, der får bred offentlig sympati, er med til at destabilisere de eksisterende magtforhold, der bringer skam over og lukker munden på andre knapt så højt-profilerede sexarbejdere. Forhåbentligt vil denne destabilisering i sidste ende føre til, at der generelt er flere, der bakker op om sexarbejdere.”

Mere fra VICE:

Sådan dater du et voldtægtsoffer

Håndværkeren der jagter pædofile i sin fritid

Mød Danmarks første transkønnede porno-par