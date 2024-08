Kvinden, der brugte sit solcenter til at skjule sit dobbeltliv som kokainboss

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK.

Generelt sker der ikke meget i den søvnige landsby, Llanrug. Men da en Range Rover en tåget onsdag eftermiddag sidste forår kørte op foran The Glyntwrog, vidste de lokale, der sad udenfor og nød en fadøl, at det her ikke ville blive en almindelig dag. Ud af bilen kom en kvinde med skrigende lyserødt hår og to mænd. Den ene markant ældre end hende og den anden en del yngre.

Trioen bestod af Leanne Duffin på 31, hendes far Brian på 66, og deres logerende, den 19-årige Jordan Whittle. De satte sig ved et bord i den lille landsbypub dybt inde i det nordvestlige Wales og bestilte frokost. Men inden maden blev serveret, kom to civilbetjente ind af døren og anholdte alle tre. De blev arresteret og anklaget for at sælge stoffer.

“Leanne var ret sur, for maden var temmelig dyr, og hun havde bogstaveligt talt lige bestilt, da vi kom ind og arresterede hende,” siger Danielle Lilley, der er kriminalbetjent hos Lancashire Politi. “Hun sagde: ‘Det kan ikke være rigtigt, jeg har betalt for maden, og nu får vi ikke engang lov til at spise den.’ Det fik folk ret meget op at køre på baren. De lokale havde alle noget at sige. De kom hen til os bagefter og sagde, at de vidste, der var noget mystisk ved dem. En af de lokale var en betjent, som havde fri, og selv han sagde, at det var det mest spændende, der nogensinde var sket.”

Anholdelsen var underholdende for de lokale, men var samtidig et meget vigtigt resultat for Lilley og hendes kollegaer. For udover at være “ret sjovt” var det også kulminationen på over et års hemmelig efterforskning. Det viste sig, at Duffin – udover at være indehaver af et kendt solcenter – også var leder af en af de største narko-syndikater i nyere tid. I hvert fald i handelsbyen Chorley, der ligger omkring en time uden for Manchester.

Første gang, politiet fik færten af, at der blev solgt kokain og pot i Lancashire Kommune, hvor Chorley også ligger, var i starten af 2016, og umiddelbart efter gik en omfattende eftersøgning i gang.

“Vi gik ud og snakkede med de lokale og fik information på den måde, og så tog vi den derfra,” forklarer kriminalbetjent Keith Duckworth fra efterforskningsafdelingen hos Chorley Politi. “Vi fik små bidder information hist og her, og til sidst var der nok til at starte en hemmelig indsats, hvor vi overvågede gruppens bevægelser.”

Han forklarer, at, der – selvom beviserne voksede, og der blev reageret på rapporter – ikke kom noget ud af efterforskningen. Duffins hold formåede at undgå at blive fanget, og politiet mistænkte banden for at nå til det punkt, hvor de følte sig “urørlige”.

Samtidig med de blev overvåget af politiet, fortsatte gruppen ledet af Duffin med at forsyne de lokale med stoffer. “Det her er en af de første narko-sager, hvor datteren har været leder, mens faderen også har været med om bord,” siger Duckworth. “Det er usædvanligt, men telefonsamtaler viste, at det helt sikkert var Leanne, der bestemte. Som oftest er det ellers mændene, der leder den slags.”

Lilley siger også, at det er første gang, hun har oplevet en kvinde være leder af gruppe af organiseret kriminalitet, og at intet i deres efterforskning tydede på, at hun var blevet presset til noget som helst. “Ifølge min erfaring er personen, der sidder som leder, næsten altid en mand,” forklarer hun. “Nogle gange er der en kvinde involveret, men hun er aldrig leder. I dette tilfælde er kvinden lederen, der kommanderer med sinde underordnede. Jeg kan ikke forklare, hvorfor folk ville arbejde for hende, men hun må være en god sælger, siden hun har fået dem med om bord, og de nu skal ind og sidde.”

Duffins salon var et neonpink og grønt sted ved navn Cosmopolitan, og den spillede en afgørende rolle i at skabe billedet af Duffin som succesfuld forretningskvinde – men ifølge politiet tjente salonen ikke meget andet formål end at hvidvaske penge.

“Det var der pengene blev renset,” siger Lilley. “Der var rigtige kunder, der benyttede stedet. Vi fandt kunderegisteret, da vi gennemsøgte stedet, og i en periode blev alt noteret ned, men der var ikke mange kunder. De beløb, som Leanne påstod, at hun tjente på sit solcenter, kunne hun ikke bevise, så det tyder på, at alle de penge, hun havde, kom fra stoffer frem for Cosmopolitan.”

Mens jeg skrev artiklen, forsøgte jeg at kontakte Leanne for at få et interview med hende, men trods adskillige henvendelser via både sagførere og kontaktpersoner hos politiet, fik jeg ikke noget svar.

Politiet siger, de ikke er sikre på, hvor længe Duffin har solgt stoffer, men de tror ikke på, at hele operationen bare opstod ud af det blå i 2016. I løbet af de 15 måneder efterforskningen stod på, vurderede politiet, at Duffin har solgt omkring 4 kilo kokain – hvilket har en gadepris på omkring 1,6 millioner kroner – og 6 kilo cannabis til en værdi af omkring en halv million.

Mange af Duffins ejendele – blandt hendes sorte Range Rover Sport – er blevet beslaglagt og vil blive behandlet under en høring 30. marts 2018. “Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at bilen er købt med narkopenge,” siger Lilley.

Politiet siger også, at det har været svært for Cosmopolitans kunder at være helt uvidende om salonens forbindelse til stoffer, for de siger, at mange mennesker i lokalområdet godt vidste, hvad der foregik. Men ikke alle var klar over, at forretningen var forbundet til kriminalitet. De ansatte på apoteket ved siden af kendte udemærket Duffin, men anede ikke, hvad der foregik inde ved siden af. “Hun kom ind en sjælden gang imellem og var høflig nok,” siger en af de ansatte og tilføjer: “Hun var altid flink overfor mig.”

Nogle af Cosmopolitans kunder har allerede betalt for kunstig sol, som de nu ikke kan bruge, fordi forretningen er lukket efter. De er ikke tilfredse: “Jeg får sikkert ikke mine penge tilbage,” siger en kunde, som havde købt sol på forhånd. “Jeg fatter ikke, at hun var rodet ind i sådan noget. Det havde jeg aldrig troet. Jeg brugte kun hendes forretning, fordi hun havde senge med kollagenterapi, og det er det eneste, der virker på min psoriasis. Stedet var lidt slidt, og der var ingen lås på døren, men Leanne var venlig. Ret excentrisk. Hun havde sin egen stil.”

Det var hendes iøjnefaldende stil som, politiet mener, var med til at fælde hende, for det var umuligt for hende at gå under radaren – især i et lille lokalmiljø, hvor alle kender alle, og hvor folk snakker. “Hendes fremtoning og hendes ry tiltrak en del opmærksomhed,” forklarer Lilley. “Hun var udadvendt. Hun havde en unik stil, og hun gik altid i hotpants og crop-tops. Du kunne genkende hende en kilometer væk. Hun har så mange tatoveringer… Og så det havde hun det der lysende lyserøde eller platinblonde hår, candyfloss-håret, som hele tiden ændrede på.

“Hun var meget gavmild og ekstrovert. Hvis man ser, hvor mange kommentarer billedet af hende på Facebook genererede, får man et billede af, hvor mange der kendte hende. Hendes udseende og hendes fremtoning tiltrækker både positiv og negativ opmærksomhed.”

Men i sidste ende virkede Duffin som en helt almindelig kvinde. “Hvis du snakker med Leanne, så er hun helt nede på jorden,” siger Lilley. “Det var jeg meget overrasket over. Jeg forventede, at hun var vild og skør og højlydt, men hun er nem at snakke med og tror ikke, hun er bedre end nogen andre. Hun er bare et almindelig menneske.”

Om det var Duffins karisma, der fik overbevist folk til at arbejde for hende, er ikke til at sige. Men udover hendes far og Whittle – som ifølge politiet ikke havde nogen familie – bestod gruppen af Geri Treadwell og Kevin Hewitt, som begge var 51 år gamle. Whittle og Treadwell leverede stofferne og tog imod penge, mens Hewitt stod for at have et sikkert gemmested.



Det gemmested blev opdaget i september 2016, hvor politiet fandt en låst kuffert, der gemte på mere end et kvart kilo benzocaine, som man ofte bruger til at blande op med coke, en lille smule kokain, cannabis, flere sim-kort, håndfri betjening til mobiltelefoner og vægte. Fingeraftryk viste, at kufferten blev brugt af Duffin og hendes far, mens en billig Nokia også blev forbundet til gruppen. På telefonen fandt de beskeder med deres tilbud: Et gram coke for 350, tre gram for 800, eller ni gram for 1600.

Leanne Duffin og hendes skønhedssalon, Cosmopolitan

Der gik yderligere otte måneder, før det lykkedes at fange gruppen. Det blev sammenkoblingen mellem en af Duffins beslagte telefoner og en telefon, politiet fandt i huset, der fældede dem.

Da Duffin blev anholdt i maj 2017, dukkede politiet op ved Duffins hus i Standish i udkanten af Manchester, men hun var ikke hjemme. Det lykkedes at finde hende i Wales, hvor hun havde købt en fem-stjernet campingvogn på en luksuscampingplads.

“Leanne sagde, at hun slet ikke kunne fatte, at vi havde forfulgt hende hele vejen til Wales,” siger Lilley.

Men Duffin lod sig anholde uden at stritte imod og havde endda en “pige-snak” med betjentene på den lange køretur tilbage til Lancashire. “Vi snakkede om hendes liv,” siger Lilley. “Hun fortalte mig om hendes dans, for hun har tidligere været danser. Hun fortalte mig, hvem hun havde været på dates med – du ved, alle de typiske ting piger snakker om.”

Politiet beskrev Duffin som “fars pige”, og hun var da også bekymret over, at hendes far var blevet anholdt. “Hendes far betyder alt for hende,” siger Lilley. “Hun var så ked af, at han var blevet arresteret. Hun sagde: ‘Vær sød at passe på ham, han er ikke helt rask, sørg for at få fat i hans medicin, og sørg for at han er okay.’”

Duffin har siddet inde siden og blev dømt til otte år i fængsel. Hun kan komme på prøveløsladelse i november 2021. Hendes far fik seks års fængsel, mens Whittle fik tre år og otte måneder. Treadwill fik fire år, og Hewitt fik 12 måneder.

“Man kan ikke gå under radaren for altid,” siger Lilley. “På et tidspunkt bliver man opdaget, og politiet gør alt, hvad de kan for at sætte folk, der sælger stoffer, bag tremmer.”