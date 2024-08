Kvinder fortæller om de klammeste ting, de har set i fyres lejligheder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det her handler ikke om rengøringsvanvid, men nogle mænd har seriøst en tendens til at have de klammeste hjem. Der er ulækre badeværelser med afløb, der er stoppet til med hår, og stive håndklæder på gulvet. Der er klamme køkkener med tårnhøje stabler af beskidte tallerkener med indtørrede madrester. Og der er frygtelige soveværelser med plettede lagener og flere stive håndklæder. Nogle fyre bor på en losseplads. Vi bad vores veninder og kollegaer om at fortælle om de mest afskyelige ting, de har set, når de har været med en fyr hjemme. Her er, hvad de sagde.

“Han var gamer og havde flasker fyldt med sit eget tis.” – Ria, 28 år

“Havde en kæmpe pakke med kondomer ved siden af sengen.” – Becky, 26 år

“Man skulle hælde en spand vand i toilettet for at skylle ud.” – Alison, 31 år

“Han lod sin Fleshlight ligge til tørre på køkkenbordet” – Estelle, 23 år

“Havde brugte kondomer i et glas.” – Tracy, 40 år

“Underbukser med indtørret lort i vasketøjskurven.” – Erica, 32 år

“Der lå vådt, muggent vasketøj på gulvet.” – Rachel, 33 år

“Der hang en dildo på væggen. Den så ikke ren ud.” – Ellie, 33 år

“Bunker af skrald i baghaven, fyldt med rotter.” – Mary, 36 år

“Dynen havde sædpletter over det hele og lugtede af sure tæer.” – Jasmine, 30 år

“Rejer i køleskabet, som han insisterede på ikke var rejer.” – Jackie, 30 år

“Havde Glenn Becks bog Common Sense stående på bogreolen.” – Nancy, 28 år

“Behåret møl på størrelse med en hånd indrammet på væggen.” – Liz, 28 år

“Hans gulvmåtte på badeværelset var stiv som et bræt.” – Alia, 38 år

“Han havde en iguana, der gik frit omkring.” – Kathryn, 29 år

“Kælderen var proppet med ragelse.” – Ria, 28 år

“Pornoblade i bunker ved siden af toilettet.” – Ruth, 38 år

“Bussemænd overalt på væggen i hans soveværelse.” – Nora, 24 år

“Brugte hjørnet af hans soveværelse som vasketøjskurv.” – Julie, 22 år

“Spor af muselort i køkkenet.” – Annie, 35 år

Illustration af Brandon Celi

“Glidecreme ved siden af computeren.” – Liz, 28 år

“Adskillige dynger af indtørret kattebræk.” – Janelle, 26 år

“Mugne rustpletter på badeforhænget.” – Allie, 23 år

“Noget havde lagt sig til at dø i mikroovnen.” – Lauren, 22 år

“En sort substans i badekarret fik mig til at brække mig.” – Samantha, 25 år

“Hver eneste sæson af Family Guy… på DVD.” – Maria, 21 år

“Mange billeder sammen med andre piger.” – Cindy, 27 år

“Krystalliseret is i fryseren og for gamle æg i køleskabet.” – Bethany, 27 år

“Intet bestik. Kun plastik, som han genbrugte.” – Joanna, 32 år

“Brændemærker i hans ældgamle madras.” – Samantha, 28 år

“Tyndslidt håndklæde fra stranden var det eneste, han havde.” – Jenna, 31 år

“Han havde en bunke med nøgenbilleder af sine ekskærester.” – Leslie, 38 år

“Nullermænd på størrelse med rotter.” – Courtney, 25 år

“Lopper i et beskidt, filtret tæppe.” – Veronica, 30 år

“Det eneste, han havde i køleskabet, var rådden mayonnaise.” – Sarah, 34 år

“Der var pletter af blod og lort på håndklæderne.” – Christy, 39 år