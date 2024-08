Kvinder fortæller om den værste body-shaming, de har været ude for

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Grækenland

Vores samfund har nogle temmelig urealistiske skønhedsidealer – især for kvinder – og vi er ikke bange for at dømme dem, der skiller sig ud. Mange kvinder føler sig konstant presset til at tilpasse sig, og det er ligegyldigt, om de overhovedet kan forandre det aspekt af deres udseende, som bliver kritiseret.

Videos by VICE

Jeg talte med fire kvinder om deres personlige oplevelser med body-shaming – om det så var på grund af en mastektomi, en hudsygdom eller fordi de var overvægtige. Vi talte om deres følelser, hvordan de håndterede det i øjeblikket, og hvilken effekt det har haft på deres liv.

Theo, 27

VICE: Hej Theo. Hvilken del af din krop bliver oftest bedømt af andre?

Theo: Jeg får rigtig mange kommentarer om de ar, jeg har på mine hænder og skuldre, som jeg selv har forvoldet. Folk tror, at det bare er barnlige råb om opmærksomhed, men jeg gjorde det på et tidspunkt, hvor jeg var ung og havde det svært. Jeg vidste ikke, hvordan jeg ellers skulle formidle mine følelser. Jeg plejede at være flov over mine ar, men efter jeg fik hjælp fra en psykolog, gik det op for mig, at de altså er en del af, hvem jeg er. Jeg har ikke længere behov for at skjule dem fra ignorante mennesker – jeg vil anbefale alle, som kæmper med de samme ting, at søge hjælp.

Hvilken slags kommentarer får du?

Folk fortæller mig, hvor grimme arene er, og at jeg burde gemme dem væk for ikke at frastøde folk. Den slags kommentarer kommer mest fra mænd, mens kvinder er mere interesseret i at vide, hvordan det er sket, hvilket faktisk kan være lige så irriterende. Nu ved jeg, at jeg bare skal ignorere folks kommentarer, og jeg er nået til et punkt, hvor jeg næsten har ondt af mennesker, der bærer rundt på så meget bitterhed.

Hvordan har arene påvirket dine forhold til andre mennesker?

Jeg er heldig at have de helt rigtige mennesker omkring mig. Min nuværende partner og mine ekskærester har altid haft det fint med dem. Mine venner støtter mig, og for det meste tager min familie det også pænt – selvom der er et par undtagelser.

Desværre kan det være sværere, når det gælder professionelle forhold. Da jeg arbejdede på en restaurant, fik jeg at vide, at jeg skulle have langærmede skjorter på, så jeg ikke skræmte kunderne, selvom det var ulideligt varmt. Jeg besluttede mig for at acceptere det, fordi jeg ikke ville starte en konflikt. For at være fair så var de generelt ret strikse med folks udseende, især tatoveringer, så jeg følte ikke, at de gik specifikt efter mig.

Fotini, 29

VICE: Hej Fotini. Hvilken del af din krop kritiserer folk mest?

Fotini: Min hud, som har været dækket af psoriasis, siden jeg var 16. Det er en autoimmun sygdom, der kan udløses af stress og andre psykologiske faktorer.

Hvilken slags kommentarer får du?

Det mest irriterende er, hvis folk tror, at det smitter. Så har de et ansigtsudtryk, som er lige dele medlidenhed og afsky, og efter alle de år har jeg lært at skille de to fra hinanden. Med hensyn til hvad folk siger, så er det værste nok, at folk har sagt, jeg ligner et reptil, eller at min hud er frastødende. Kommentarerne kommer mest fra kvinder – mændene stirrer mest bare misbilligende.

Hvordan har du det med din krop i dag? Er du tryg ved at tage på stranden for eksempel?

Ja, det er okay. Jeg er ikke helt kommet mig over min usikkerhed, men for det meste har jeg det fint med det. Det har hjulpet meget at gå til psykolog – det har presset mig til at anerkende, at det er min krop, og at jeg skal tage ejerskab over den. Og selvom nogle mennesker synes, det er ulækkert, og det også går mig på nogle gange, så har jeg lært at elske den.

Hvordan har det påvirket dit forhold til andre mennesker?

Jeg ved, at fyre har afvist mig på grund af det, også selvom de ikke har sagt det eksplicit. Men mine venner og kærester har virkelig givet mig styrke, for jeg ved, at de ser hele mig og ikke bare min sygdom. Det er på grund af dem, at jeg er meget bedre til at håndtere kommentarer, end jeg var engang. Tidligere var selv den mindste bemærkning nok til, at jeg blev ked af det. Men nu vil jeg ikke lade andre beslutte, hvad der er normalt, og hvad der ikke er, når det gælder min egen krop.

Despina, 33

VICE: Hvad kan folk finde på at sige, når de ser, at du har fået foretaget en mastektomi?

Despina: Der har været folk, som jokede med, hvor dejligt det måtte være at få lavet en ”gratis brystoperation”. Der har været kollegaer, som bogstaveligt talt bad mig om at fjerne mit ”kræftfyldte bryst”, da jeg stod på toilettet og var i gang med at smøre noget creme på, som man skal bruge efter strålebehandling.

Hvordan håndterer du den slags kommentarer?

Først blev jeg chokeret, men med tiden vænner man sig til det. Og som jeg ser det, er der ikke nogen, der er immune overfor kræft – det kan ske for alle. Jeg har lært at acceptere og elske min krop.

Hvordan har det påvirket dine forhold til andre mennesker?

En af bivirkningerne ved kemoterapi var, at det stort set dræbte min sexlyst. Men hvis man ser på den positive side af det, så ville jeg være fuldkommen fortabt, hvis ikke jeg havde så meget støtte, som jeg har fra min kæreste, mine venner og min familie. Jeg er især taknemmelig, fordi jeg ved, at mange mennesker, som står i samme situation, ikke har den samme støtte.

Elina, 28

VICE: Hvilken del af din krop er du blevet udskammet med?

Elina: Jeg har kæmpet med min vægt i nogle år, og jeg får især mange kommentarer om størrelsen på mine lår eller min røv.

Hvad er det for nogle kommentarer?

Det er ikke kun, hvad folk siger, men også hvordan de kigger på mig. Det første, mine forældre gør, når de ser mig, er at veje mig med øjnene. Det ender normalt med et skænderi om, hvor meget de mener, jeg har taget på eller tabt mig. Jeg har også haft kollegaer, som fortalte mig, at jeg skulle tabe mig, hvis jeg havde forhåbninger om at blive forfremmet, og jeg har venner, som insisterer på at minde mig om, at jeg aldrig får en kæreste, hvis ikke jeg bliver tyndere. Generelt kan man sige, at mænd mest laver sjov med mine lår og min røv, mens kvinderne forsøger at overbevise mig om, at jeg ville være et lykkeligere menneske, hvis jeg tabte mig.

Det er klart, at alle kommentarerne gør mig endnu mere usikker på mig selv, og jeg har udviklet et kompleks omkring det. Men jeg har ingen problemer med at konfrontere folk, hvis det bliver nødvendigt. Engang sad jeg og spiste, da en kollega kom hen og sagde, at jeg hellere måtte dele med ham – for min egen skyld. Der slog jeg fast, at det, han sagde, var upassende, og han trak følehornene til sig.

Hvordan har det påvirket dine forhold til andre mennesker?

Jeg er bevidst begyndt at hænge ud med mennesker, som får mig til at føle mig afslappet og ikke dømmer mit udseende. Det gælder også seksualpartnere, som ikke vil have, jeg skal tabe mig, men viser mig, at de elsker min krop. Men selvfølgelig føler jeg mig stadig usikker nogle gange. Hvis jeg for eksempel tager på stranden med mennesker, som jeg ikke kender så godt, så tager jeg noget tøj på, der dækker min krop til.