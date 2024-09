Kvinder fra hele verden fortæller om den første gang, de følte sig magtfulde

Illustration af Georgie Sturge. Hillary-collage lavet af Jamie Clifton

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

I sidste uge blev en amerikansk kvinde ved navn Hillary Clinton valgt som præsidentkandidat for Demokraterne i USA. Uanset om man synes, hun er en rappenskralde i jakkesæt eller en krigerprinsesse, er én ting sikkert: At en kvinde bliver udnævnt som præsidentkandidat for et af de store amerikanske partier er en historisk begivenhed.

Hvis hun vinder, får Clinton sit helt eget kapitel i historiebøgerne – og de historiebøger er en værre pølsefest, så det ville være en god nyhed. Og endnu vigtigere: Hun vil få varig indflydelse på kvinder og piger over hele verden og vise dem, at de en dag kan besidde samme magt. Et tiltrængt selvtillids-boost: En undersøgelse viste for nylig, at unge piger får mindre selvtillid med årene.

Men det øjeblik hvor det går op for dig, at du har magten til at ændre dit liv, behøver ikke hænge sammen med, at du trækker i et kynisk jakkesæt. VICE-redaktionerne rundt omkring i verden har derfor bedt kvinder mellem 16 og 55 fortælle om det øjeblik i deres liv, hvor de for første gang følte sig magtfulde.

TANIA, 16, SPANIEN

Jeg voksede op i den andalusiske by Xerez. Jeg var nødt til at blive hurtigt voksen, for det var et hårdt liv: slåskampe, stoffer, vold og politrazziaer var ret normalt – også i min familie. Da jeg var omkring 10, skulle jeg tage mig af min søster, som er et år yngre end mig. Jeg skulle gøre rent, lave mad og holde øje med hende, så jeg havde ikke tid til lektier. Da jeg var 12, var der en pige fra området, som var lidt ældre, der mobbede min søster. En dag var jeg så træt af at se min søster være bange, at jeg tog den kniv, jeg havde under min hovedpude og gik ud for at lede efter hende. Da jeg fandt hende, begyndte hun at råbe af mig. Jeg trak kniven frem og holdt den mod hendes strube på en måde, der var så iskold, at det skræmmer mig i dag. Hun begyndte at græde og tiggede mig om at lade hende gå, og det gjorde jeg. Hun forsøgte at slå mig, men da jeg hev kniven frem igen, løb hun væk.

Jeg har aldrig følt mig så magtfuld, som da jeg truede hende. Når jeg tænker tilbage på det, er jeg ikke stolt over det – i dag vil jeg bare gerne leve et bedre liv. Men for fire år siden var det min virkelighed. Og det var første gang jeg opdagede, at jeg selv har magten til at forandre mit liv til det bedre.

KATHRIN, 22, ØSTRIG

Jeg voksede op på landet, og jeg har altid været meget usikker. I skolen følte jeg mig konstant udsat. Da jeg blev 16, flyttede min familie til byen, så jeg skulle skifte skole. I min nye skole endte jeg i en klasse med 29 piger og én dreng. Jeg blev venner med så mange forskellige piger, som havde hver deres unikke evner og talenter. Folk uden for skolen jokede altid med, at vi alle sammen blev oplært til at være husmødre, men det var meget langt fra sandheden. Vi havde to piger som var matematikgenier, vi havde piger, som var elendige til matematik. Vi havde piger, som var vildt gode til sport eller til sprog – og piger som var ligeglade med den slags. Fordi vi alle sammen var piger, var der ingen af os, der følte, at vi skulle passe ind i en bestemt kasse. Der var ikke nogen rigtig måde at være pige på.

Jeg overraskede mig selv så mange gange i de år i forhold til, hvad jeg kunne klare, og jeg holdt op med at bekymre mig over, om jeg var god nok, og hvordan jeg så ud. På min skole skulle man prøve det hele for selv at finde ud af, hvem man er. Det var en meget magtfuld følelse, og det faktum at jeg fandt min egen stemme ved at være i et miljø med så mange piger, hjælper mig den dag i dag.

ELISE, 29, HOLLAND

Da jeg var 12, fandt jeg endelig ud af, hvad jeg ville med mit liv: Jeg skulle være journalist, når jeg blev stor. Jeg havde også en plan. Først ville jeg blive en del af skoleavisen, og når jeg blev 16, ville jeg tage jobs i weekenden hos den lokale avis og håbe på, at de så et lys i mig og ville belønne min dedikation ved at lade mig skrive noget for dem. Efter gymnasiet var det min plan at læse journalistik, komme i praktik og få et job. Fordi jeg godt kan lide at gøre tingene ordentligt, skrev jeg hele planen ned i en notesbog – som jeg så mistede og glemte alt om.

Da jeg var 17, fik jeg på en eller anden måde fat i den notesbog igen og så den plan, jeg havde lagt for mig selv, da jeg var 12. Det eneste, jeg havde gjort fra den liste, var at være en del af skoleavisen, da jeg var 15. Jeg droppede det igen på grund af ‘kreative uenigheder’ og søgte i stedet en deltidsstilling på et populært onlinemedie, der var skrevet af og for unge under 20. Jeg blev hyret, og jeg fik endda lidt løn for hver klumme. Det var på grund af den klumme, at jeg fik tilbudt andre skrivejobs.

Jeg havde egentlig besluttet mig for at læse litteratur efter gymnasiet for at specialisere mig i noget, jeg elsker. At genlæse den plan, jeg havde skrevet fem år før, var så kraftfuldt et øjeblik, fordi det gik op for mig, at selvom tingene ikke var gået som jeg havde regnet, med da jeg var 12, var det hele endt endnu bedre. Som 12-årig kunne jeg ikke forestille mig, hvad jeg var i stand til som 17-årig – og jeg forstod som 17-årig, at jeg ikke kunne forestille mig, hvad jeg var i stand til fem eller ti år senere. Jeg har været usårlig lige siden.

KASIA, 29, POLEN

Da min farfar skulle begraves, så jeg min far for første gang i mange år. Vi er fremmede for hinanden – min mor har taget sig af min søster og mig, siden vi var små. Min far har aldrig haft et godt forhold til sine forældre, men det havde vi – vores bedsteforældre forsøgte altid at kompensere for min fars fravær. Da min farfar døde, regnede jeg med, at min far ville dukke op – trods deres forhold. Det gjorde han også, og jeg vil aldrig glemme, hvad der skete. Næsten 20 år efter han forlod os, kom han hen til mig og sagde bare: “hej!” Jeg var chokeret og målløs i et øjeblik, før han sagde: “Vil du ikke engang give mig hånden?”

Det var det. Min forestilling om en far, som jeg altid havde gået rundt med inde i hovedet, forsvandt med et. Min mor havde aldrig sagt noget dårligt om ham til os, men pludselig stod det lysende klart for mig. Når en forælder forlader dig som lille, skal du leve med et hul i hjertet. Selv hvis den tilbageværende forælder gør alt, hvad hun eller han kan for dig, så føler du dig stadig ufuldstændig, utilstrækkelig, uværdig til at blive elsket. Da min far viste sig at være et kæmpe røvhul, forsvandt det hul. Jeg var faktisk lettet over, at den mand aldrig har været i mit liv, og at han heller aldrig kommer til det. Det var en magtfuld erkendelse. Efter begravelsen gik min søster og jeg ud på parkeringspladsen og røg en smøg. Vi så på hinanden, og lige pludselig begyndte vi bare at grine højt.

CAITLYN, 19, NEW ZEALAND

Jeg plejede at spille cricket – som den eneste pige blandt alle drengene. Da jeg var 10, skulle vi spille en afgørende kamp. Vi spillede mod en anden privatskole, og det var årets vigtigste kamp. Lige før kampen sagde vores træner, foran hele holdet, at han ville gøre mig til anfører. Det var stort. Lige pludselig bestemte jeg over alle drengene. Jeg var så ung, men jeg følte mig så magtfuld.

I gymnasiet spillede jeg på pigernes hold, men jeg blev også spurgt, om jeg ville spille for drengenes førstehold. I starten synes jeg, det var lidt afskrækkende at spille med drengene – på det tidspunkt var de næsten mænd. Men der gik kun et øjeblik, før det gik op for mig, hvorfor jeg var blevet spurgt – jeg var på deres niveau, og jeg skulle stå fast. Især i cricket skal man høre på meget lort. Folk fra modstanderholdet kan få dig til at føle dig meget lille, men uanset hvordan jeg havde det indeni, forsøgte jeg altid at sørge for, at det ikke påvirkede min præstation.

I dag arbejder jeg på en fabrik, hvor der næsten også kun er mænd – og ikke den raffinerede slags. Hele dagen skal jeg høre på sexistiske kommentarer – mænd der sviner deres koner, kærester eller kollegaer til. Det kan blive ret slemt i rygerrummet, men jeg siger altid noget til dem. Den måde crickettræneren behandlede mig på, gav mig magten og selvtilliden til ikke at ignorere den slags.

Amira, 29, Danmark

Jeg ejer en natklub, der også fungerer som spillested. For nogle år siden valgte vi at indgå et samarbejde med en musikfestival. Musikindustrien er en meget mandsdomineret branche, og jeg havde lidt en oplevelse af at komme ind i en lidt lukket kreds. På et møde præsenterede jeg dem for min idé, som gik ud på, at jeg gerne ville stå for at booke den del af festivalens program, som skulle foregå på spillestedet. Men det oplevede jeg, at de satte spørgsmålstegn ved. Havde jeg nu nok erfaring? Havde jeg forstået deres koncept? Ville de ting, jeg bookede, passe ind? Jeg følte mig ikke overlegen, men jeg følte mig sikker i min sag. Vi arbejder i bund og grund med det samme – jeg gør det samme som dem, bare på et mere lokalt plan. Det var i hvert fald det, der overbeviste dem, da jeg forklarede dem, hvad jeg ville. Det første år, jeg fik lov til at prøve det af, fungerede det fint – andet år fungerede det endnu bedre. Det var en stor sejr for mig. Sommetider oplever jeg stadig en vis skepsis fra dem, men det vil jeg ikke lade mig påvirke af. Jeg føler helt bestemt, at jeg har formået at overbevise dem om, at jeg har styr på det her.

RUXANDRA, 16, ROMÆNIEN

Jeg mødte min kæreste til en skattejagt på Valentinsdag, vi var på samme hold. Han var 17, jeg var næsten 15. Jeg lagde mærke til ham, fordi han var lidt nørdet – men på en sød måde. Efter den dag sms’ede vi hver dag, og efter en uge tog vi ud og spiste frokost sammen. Vi gik en tur bagefter, vi holdt i hånd, og han kyssede mig lige pludselig. Det var sådan det begyndte. Han var den første dreng jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Men vi blev ved med at skændes over små ting, og jeg kunne aldrig rigtig snakke med ham. Hvis vi spillede computer, og han tabte, blev han virkelig sur. Og vi så kun hinanden i weekenden, fordi han gik på en anden skole. Så efter et halvt år slog han op med mig, og vi græd begge to. Jeg kunne ikke spise noget den første uge, og jeg græd hele tiden. En aften bad jeg min mor sove ved siden af mig. Jeg græd, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Jeg lod som om, jeg var okay i skolen, men jeg gik fuldstændig i stykker, når jeg kom hjem. Da en ven fra skolen fandt ud af, hvad der foregik, gav hun mig en ordentlig opsang. Hun sagde, at jeg skulle komme over det, og at jeg blev nødt til at se det som et øjeblik, der både var grimt og smukt på samme tid. Det tog en del tid, men lige pludselig en dag – ud af det blå – gik det op for mig, at jeg havde det fint. At jeg var ovre det. Der følte jeg mig meget magtfuld. Jeg ændrede med det samme det kælenavn, jeg havde givet ham, i min telefon, jeg ændrede navnene på de playlister, vi havde lavet sammen, og jeg slettede de første beskeder, han havde skrevet til mig. Så havde jeg det meget bedre.

CATALINA, 33, COLUMBIA

Da jeg var meget lille, tog min oldemoder Carlota mig med ned for at stemme ved præsidentvalget i 1986. Hun talte med den ansvarlige på stedet, så jeg kunne få lov til at gå med ind og se hende sætte sit kryds – og jeg fik endda lov til at dyppe min finger i blækket, så man kunne se, at jeg havde stemt. På det tidspunk vidste jeg ikke rigtig hvorfor, men jeg kan huske, at jeg var fantastisk stolt. Det var måske min oldemors begejstring, der smittede.

Hun blev født i 1900 – hun var 86 på det tidspunkt – og hun har altid været meget optaget af politik. Hun lærte sig selv at læse, da hun var femten, og hun var medlem af suffragetterne i en kort periode. Hun fik ikke lov til at stemme, før hun var 57. Hun ville have, at jeg forstod, hvor vigtigt det er at engagere sig i politik – måske frygtede hun, at min generation ville tage vores rettigheder for givet og glemme, at vi kun kan stemme på grund af de hårdtarbejdende kvinder, der var før os. Carlota døde, da jeg var 17, et år før jeg var gammel nok til at stemme. Hun tog mig med ned for at stemme ved hvert eneste valg indtil da – men den første gang gjorde det største indtryk på mig.

ANNA, 51, CANADA

Min fars ældre bror havde fire sønner, og min onkel drillede altid min far med, at han kun havde døtre. Min far plejede at sige: “Alt hvad dine sønner kan gøre, kan mine døtre gøre bedre.” Det blev en slags konkurrence, og min far var altid så stolt over, at vi kunne gøre alle de samme ting som vores fætre. Alt fra skolearbejde til fysisk arbejde: Da min far byggede vores hus, hjalp min søster og jeg med at bære mursten. Vi arbejde i hans butik i weekenden, og da jeg var 17, kunne jeg køre lastbil.

Mine forældre er meget stærke mennesker. Min mor kom til Canada på en båd fra Italien, da hun var 14. Hun tog den ti dage lange rejse over Atlanterhavet helt alene. Det faktum at min mor var så stærk en kvinde, og at min far aldrig var intimideret af hende, har virkelig givet mig en følelse af magt. Men det er også et problem. Der er folk, der har sagt til mig: “Anna, du har aldrig fundet en mand, fordi du er for stærk. Der er ikke mange mænd, der kan håndtere sådan en kvinde.” Det tror jeg ikke er rigtigt, men på en måde er det rigtigt, at hvis man er en stærk kvinde, kan man komme til at skræmme folk væk.

MARY, 54, GRÆKENLAND

Jeg blev gift, da jeg var ung, og min mand havde to jobs, så jeg blev hjemme og tog mig af børnene. Da han købte en taxa, kunne han arbejde, når han ville – og når vi var på ferie, satte han en af vores sønner til at arbejde. Alt i mit og mine sønners liv afhang af min mand – hans penge, hans støtte, hans evner til at løse problemer.

For seks år siden fik vi at vide af lægerne, at han havde kræft. Jeg skulle tage mig af ham, vores hus og vores børn og passe ham, når kemoterapien gjorde ham syg. Behandlingen var dyr, så jeg måtte overtage taxaen. Jeg kunne ikke køre bil, så jeg skulle først tage kørekort og få en tilladelse til at køre taxa. I starten var jeg bange for at fare vild, når jeg kørte nogen rundt, fordi jeg ikke var så godt til at finde rundt i Athen. Det var kun, når jeg ikke havde kunder, at jeg lod mig selv græde.

Et år senere døde man mand, men på det tidspunkt følte jeg, at jeg magtede det. Det år havde lært mig, at jeg kunne klare alt – arbejde, at tage mig af ham, løfte stemningen, lave mad, trøste mine sønner. Jeg har aldrig følt mig stærkere. Jeg kunne klare alt – undtagen at holde min mand i live.

JAIME, 38, USA

Første gang jeg følte mig magtfuld, var jeg 18 år gammel og gik på Texas University. Før college havde jeg en ret beskyttet opvækst. Jeg havde aldrig mødt den store modstand – udover fra min far som ikke brød sig om det tøj, jeg gik i. Men han lod mig alligvel gøre, som jeg ville. Men da jeg flyttede til Austin, besluttede jeg mig for at ‘udforske grænserne’. Jeg klippede mit hår og farvede det lilla – jeg prøvede at ligne Annie Lennox. Det var der nogen i Texas, som ikke kunne lide. De fnisede og bagtalte mig. Jeg ignorerede det bare og lod som om, jeg ikke havde hørt det. Men en dag da jeg gik rundt på universitetsområdet, gik tre store mænd forbi og råbte: ‘lebbe!’ efter mig. Jeg siger ‘råbte’, men faktisk ‘sang’ de rettere: “Leeeeebbeeeeee!!!” Uden helt at vide hvordan det skete, vendte jeg mig og skreg tilbage: “Ignorante røvhuller!” De sprang tilbage, forlegne, og deres grin blev hurtigt til stilhed – på grund af mig.

Jeg havde det så godt. Jeg kan huske det øjeblik, som om det skete i går – hvordan deres ansigter og kropssprog ændrede sig næsten øjeblikkeligt, fordi jeg ikke lod mig selv blive trampet på. Jeg kan endda huske, hvad jeg havde på: Skotskternede, polyesterbukser og en bowling-trøje af polyester. Det øjeblik er mejslet ind i min hukommelse, og jeg kan huske, jeg tænkte, at fra den dag ville jeg altid forsvare mig selv .

JANE, 52, STORBRITANNIEN

Mit store øjeblik kom juledag i 2001. Jeg var 37 år gammel og var netop sluppet ud af et voldeligt og undertrykkende ægteskab. Min søn var seks år gammel, og min datter var kun et. Mine forældre kom på besøg til julemiddag, min søn legede udenfor med sine venner og deres nye legetøj, og min datter lå i sengen og fik en middagslur. Frokosten var ved at være klar, huset var smukt pyntet – alt var på plads og klar til, at mine forældre ankom. Jeg havde tid til at sidde ned og få et glas champagne. Jeg kan huske, at jeg havde en ufattelig følelse af ro og en overvældende kærlighed til mine børn. Det var i det øjeblik, at det gik op for mig, hvor stærk og kompetent jeg er. Jeg havde ikke brug for min eksmand.

På det tidspunkt anede jeg ikke, at jeg skulle kæmpe med, at han stalkede mig de næste 12 år. Men jeg kom igennem uden skrammer med to sunde, glade børn, der nu er 22 og 16. På et tidspunkt foreslog en af mine venner, som har onlinedatet meget, at jeg skrev en bog om det. Så jeg interviewede 40 mennesker om deres erfaringer med onlinedating og endte med at have 50 historier. Det blev udgivet som en e-bog i 2013. Det var endnu et definerende øjeblik: Jeg følte mig magtfuld som individ – ikke bare som mor.

ANA, 33, MEXICO

Da jeg var 23 – et semester før jeg var færdig på universitetet – besluttede jeg mig for at tage på en tre måneder lang tur til London, Paris og Berlin. Jeg havde oprindelig planlagt at tage dertil, da jeg var 18, men min far ville ikke give mig lov – han var bange for, at jeg aldrig kom tilbage. Men efter universitetet havde jeg bevist, at jeg ikke var en impulsiv teenager længere, så jeg tog afsted. Da jeg landede i London, stod jeg i kø til immigrationen og én af betjente hev mig til side. På hakkende og nervøst engelsk forsøgte jeg at forklare, at jeg bare skulle tilbringe tre måneder der som turist. Det troede de ikke på, og de hev mig ind til afhøring i et andet lokale. De spurgte om alder, køn, baggrund, intentioner, indholdet i min taske (chili-sauce og dåser med jalapeños), hvorfor jeg rejste alene som pige, hvorfor mine forældre havde givet mig lov til at rejse – og de begyndte at stille mig flere spørgsmål, da jeg sagde, at jeg læste internationale studier. Jeg blev interviewet af fire forskellige mennesker, som alle stillede mig præcis de samme spørgsmål. Jeg skulle skrive mine svar i hånden og underskrive en erklæring. Der kom aldrig en tolk, og jeg var så nervøs, men jeg sagde sandheden. Derfor holdt jeg aldrig op med at tro, at det hele nok skulle gå, og det gjorde det også. At rejse alene de følgende tre måneder var en stærk oplevelse i sig selv. Nu lever jeg mit liv velvidende, at alting nok skal gå, hvis bare jeg er ærlig og ikke bliver bange.

EDITA, 31, SCHWEIZ

Jeg har haft frygtelig migræne i årevis. Der var ingen behandling, der virkede, indtil jeg prøvede et nyt stof i 2012. Hovedpinerne gik væk, men bivirkningerne var ret slemme. Jeg var altid træt, jeg tabte mig, og mit mentale helbred blev værre. Jeg havde svært ved at klare universitetet og arbejde, det blev for hårdt at lave aftensmad, og jeg gik i panik, når jeg skulle ud af huset. Jeg følte mig som en fiasko.

Efter nogle måneder i den tilstand spiller min ven albummet Kapitulation af det tyske band Tocotronic. Da jeg hørte det, lagde jeg mærke til, at de sang “plot against yourself” og “cancel everything”. Det satte virkelig noget i gang i mig. Kort efter vurderede lægerne, at jeg ikke var i stand til at arbejde, så jeg tilbragte et par uger på havet. Jeg blev ved med at lytte til det album, holdt op med at tage piller, læste bunkevis af bøger, tog på små ture og spiste godt. Hovedpinerne kom aldrig tilbage – de var tydeligvis stressrelaterede. Jeg blev færdig med min uddannelse, fik et job og er nu i et vidunderligt forhold, som har givet mig en smuk søn. At tage mig tid til at passe på mig selv var det sværeste, jeg nogensinde har gjort, og det fik mig også til at føle mig mere magtfuld, end jeg nogensinde har følt mig før.



