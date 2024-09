Kvinder i parforhold fortæller om det skænderi, de har med deres kæreste igen og igen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

“Den fineste disciplin i krigsførsel er at tilintetgøre sin fjende uden kamp,” skriver Sun Tsu i The Art of War. Det er et fint krigsråd, men en lidt større udfordring, når fjenden samtidig er din partner, og den samme kamp opstår igen og igen, indtil I slår op, eller en af jer dør.

Emily

Vi skændtes altid om, hvornår jeg skulle tage hans efternavn. Han ville gerne have, vi skulle være en “rigtig familie” med det samme navn allesammen, og han hadede, når der kom breve med forskellige kombinationer af vores efternavne. Men ville han selv ændre sit navn? Aldrig!

Jeg endte med at overgive mig, fordi jeg gerne vil have et stille og roligt liv.

Carrie

Jeg mødte min kæreste på nettet, og hun var ryger, men jeg tænkte, det ikke var noget problem. Men nu er vi gift, og jeg hader virkelig røgen. Jeg synes, man bør være fri til at gøre, som man vil i sit eget hjem, men jeg hader virkelig, at hun ryger (og hun elsker virkelig at ryge).

Jeg havde tænkt mig at bede hende om at lade være, men så tænkte jeg, at det ville være ligesom, hvis hun bad mig om kun at drikke et enkelt glas vin. Det kommer aldrig til at ske. Det vil altid være en spænding i vores forhold.

Jeg siger ikke, at det var grunden til, at vi slog op, men det var det totalt. Seriøst. Jeg prøvede virkelig.



Kara

Vacciner. Han tror, de er skadelige og vil ikke vaccinere vores børn, fordi han mener, det er regeringens måde at udøve kontrol over folk. Og så stoler han ikke på medicinalindustrien.

Jeg forstå godt, hvad han mener, men samtidig vil jeg ikke have, at vores børn får polio. Da vores datter fyldte et år, begyndte jeg at få hende vaccineret. Han fandt ud af det, da han så hendes journal og blev så vred, at han ikke kom hjem fra arbejde den aften. Når jeg forsøger at tale med ham om det, bliver situationen virkelig anspændt.

Alice

På vegne af alle gifte kvinder og kvinder i parforhold derude må jeg sige, at det er det huslige og fordelingen af arbejdet i hjemmet, der er kilde til de fleste skænderier mellem par. At rydde op efter middagen, at tage opvasken, at fylde opvaskemaskinen… Hvis jeg planlægger og laver al maden, hvorfor kan han så ikke gøre de ting?

Og lad nu være med at smide dit tøj alle mulige steder. Hvorfor er skraldespanden fyldt? Smid nu dit lort ud. Hvorfor har du ikke skiftet den elpære, du sagde, du ville skifte for fire måneder siden? Jeg kender ikke nogen, der ikke har de samme tilbagevendende uenigheder om husligt arbejde.

Vi hyrede en rengøringshjælp for at redde vores ægteskab.

Samantha

Det driver min kæreste til vanvid, at jeg ikke holder orden i min bil, og det driver mig til vanvid, at han rydder op i den. Det er min bil. Og man ved aldrig, hvornår man skal bruge en sweater eller en paraply eller make-up eller 15 halvtomme vandflasker… eller hvad jeg ellers har i min bil.

Holly

Min eks og jeg skændtes i syv år om, hvorvidt Alene Hjemme var en julefilm. Han hævder, at den ikke er det, fordi “det ikke er en julefilm, medmindre nogen “redder” julen.” Han nægter at acceptere, at julen jo blev reddet for Kevin McAllister. Jeg siger ikke, at det var grunden til, at vi slog op, men det var det totalt. Seriøst. Jeg prøvede virkelig.

Julia

Vi skændes konstant om, at hans mor blander sig og fortæller mig, hvordan jeg skal påklæde, made og tage mig af min søn. Bedrevidende og påståelig er slet ikke et fyldestgørende ord; jeg har modtaget tre emails, fire Whatsapp-beskeder og to sms’er fra hende inden for de sidste to dage. Det handlede alt sammen om, hvilken slags undertrøje, jeg giver hendes barnebarn på – for det er åbenbart ikke den rigtige.

Min kæreste beder mig hele tiden om at opføre mig ordentligt og siger, at hun mener det godt. Men jeg ved, at hvis min mor opførte sig sådan, ville han hade det. Jeg smed ham engang ud, fordi jeg havde fået nok af hende. Jeg ville blive så lykkelig, hvis hun flyttede langt væk.