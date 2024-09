Kvinder fortæller hvordan det er at tage en voksen mands mødom

Illustrationer af Polly Williams

Døren var låst, og jeg var pissefuld. Efter et lovende forspil og et par enkelte, hurtige stød stod det dog klart, at det ikke ville blive til mere end det. Min kjole var skubbet op om mine hofter, mens jeg mentalt trak på skuldrene. Han lå halvt oven på mig og maste mig. Hans blinkende øjne skinnede af opstemthed, som om han så sine omgivelser – mit rodede værelse, mig, verden – efter et helt liv som blind.

“Det var faktisk min første gang,” sagde han. Jeg grinede først. Så kom usikkerheden, dernæst forvirringen, og til sidst skyllede en forfærdelig, kold fornemmelse ind over mig.

Efter den aften skulle jeg, uden at vide eller ville det, komme til at tage flere voksne mænds mødomme. Mænd i starten af tyverne, mænd i slutningen af tyverne og starten af trediverne. En man fra mit arbejde, en fyr fra Tinder, voksne mænd med rigtige jobs og store omgangskredse – aldrig nogen, som man ville se og tænke, “Han er helt hundrede en 30-årig jomfru, ham der.”

Det er ligesom sagens kerne: Man kan jo ikke vide, hvem der er jomfru, og hvem der ikke er. Din sidekammerat på arbejdet kunne være jomfru. Ham du snavede med i lørdags kunne være jomfru. Du, kære læser, kunne også meget vel være jomfru, og det er jo helt fint. Folk mister deres mødom, når det er det rigtige tidspunkt for dem, men det er mærkeligt, hvis man ikke ved, at man har taget nogens mødom, før det er sket.



Ved hver eneste lejlighed kluntede aftenen sig afsted, og vi gjorde vores ting, og så var det altid først efter selve akten, at jeg fik noget at vide: Henover kaffe dagen efter, eller i en serie af fulde-sms’er en uge senere. Når jeg fandt ud af det, følte jeg altid et antal ting – og ingen af dem får mig til at virke som en særlig flink person. Først og fremmest var jeg jo blevet løjet for. Jeg var blevet påduttet en ansvarsrolle. Der er ingen tvivl om, at det må være svært for en (hetero- eller homoseksuel) mand at være jomfru i et hyperseksualiseret samfund, hvor mandlig promiskuøsitet bliver lovprist – men helt ærligt, det rigtige at gøre er altså lige at fortælle til en person, at de skal til at tage ens mødom.

Når jeg fortalte mine veninder om det, sagde de altid, at jeg var heldig. Jeg ville altid være den persons første gang, sagde de sukkende. Sexpartnere ville komme og gå, men jeg ville altid være lige der, i begyndelsen af deres seksuelle tidslinje. Jeg var ikke enig.

Jeg er, gudsketakoglov, sluppet ud af min forbandelse, men jeg er ikke den eneste, der uvidende har taget en mands mødom. Vi har fået en række kvinder til at fortælle om deres sære oplevelser.

En meget uromantisk første gang

Det var en dejlig sommer, og det var den sidste, jeg tilbragte i London, inden jeg skulle flytte. Jeg begyndte at se den her fyr, som jeg havde mødt gennem nogle fælles venner. Vi tog på date, og bagefter inviterede jeg ham med op i min lejlighed. I bussen sagde han, at han ikke rigtig gjorde sådan noget. Jeg sagde, at det var helt fint – jeg troede bare, at han mente sex på første date.

Vi kom hjem til mig og havde sex, og bagefter sagde han, at han faktisk aldrig havde prøvet det før. Det var ikke fordi, det var dårligt eller noget, og jeg tror ikke, jeg ville have tænkt over det, hvis han ikke havde fortalt mig det. Han var slet ikke flov over det, men det virkede forståeligt nok som om, at han tænkte, at det var en ret big deal.

Han spurgte mig, om jeg syntes, at han skulle have sagt det inden, men det gjorde mig egentlig ikke noget. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at det formentlig ville blive en større oplevelse for ham end for mig. Jeg ville ønske, at det kunne have været noget særligt for ham. Jeg gjorde slet ikke noget ud af det, som for eksempel at sætte musik på eller tænde lys. Ugen efter fandt jeg ud af, at alle hans venner havde ventet på, at han mistede sin mødom, så det var også en stor ting for dem. Jeg tænker ikke rigtig på det længere, men det er et fint minde.

Anoushka, 26 år

Fissens forførende magt

Jeg var til privatfest hos en fyr, og vi kyssede ude i haven efter have bundet de sidste øl, inden vi gik op på hans værelse. Der var nogle tegn på, at han ikke havde prøvet det før – han var tydeligvis aldrig blevet præsenteret for en BH før, og hans kys resulterede i, at der løb savl ned ad min hage. Vi endte med at have fin, gammeldags missionærsex, men det tog ham stadig en evighed at finde det rigtige hul. Få sekunder senere var det slut. Om morgenen vågnede jeg af, at han kiggede mig i øjnene og aede mit hår. Han sagde “godmorgen, smukke” og kyssede mig på mit hoved, som var ved at eksplodere af tømmermænd. Så hviskede han mig i øret: “Ikke dårligt for min første gang, hva? Skal vi prøve en anden stilling til mit andet forsøg?”

Han smed bomben om, at det var hans første gang, samtidig med at spørge, om vi skulle gøre det igen. Senere spurgte han, og vi skulle hænge ud eller tage på en rigtig date og sagde, at han kunne være en god mand for mig. Jeg følte med ham – det var hans første gang, og han var tydeligvis begejstret, men jeg kunne ikke rigtig overskue det, så jeg fandt på en undskyldning og gik, så hurtigt jeg kunne.

Senere kom der en syndflod af sms’er og telefonsvarerbeskeder, hvor han spurgte, hvornår vi skulle mødes igen, hvorfor jeg ikke kunne åbne mig for ham (ad) og hvordan han ikke ville have, at “en af hans livs bedste aftener” skulle være en engangsaffære. Efter at have ignoreret ham et par uger, fattede han endelig hentydningen og lod mig være, men jeg glemmer aldrig, hvordan det var at vågne op til de der hundeøjne. Moralen må være, at man aldrig skal undervurdere fissens forførende magt.

Amelia, 25 år

Det transatlantiske engangsknald

Jeg var blevet single kort forinden, og jeg var på jagt efter et hurtigt knald – i mangel på et pænere ord. Jeg havde chattet lidt med den her fyr fra et band i USA, som kom til Storbritannien for at spille koncert. Jeg tænkte: ‘En fyr der spiller i band er lig med et hurtigt knald.’ Jeg var med til deres koncert, og så hang vi ud bagefter. Vi drak en masse, og jeg spurgte, om han ville med hjem til mig i en meget tydelig tone. Det ville han gerne, og så skete det uundgåelige. Det var mærkeligt helt fra starten. Det tog en krig, og han virkede ret akavet og genert, hvilket jeg aldrig rigtig har oplevet en fyr være før. Jeg antog bare, at han var den stille, generte type. Det var egentlig okay – ret godt, faktisk.

Om morgenen, da jeg døjede med voldsomt agressive tømmermænd, fortalte han mig, at han var afholdsmand og at de “øl”, jeg havde set ham drikke dagen før, i virkeligheden var alkoholfri. Han så ud som om, han var desperat for at fortælle mig et eller andet, og efter jeg stak lidt til ham, væltede det ud af ham: Han havde været jomfru, indtil jeg havde taget hans mødom aftenen før.

Jeg blev virkelig vred, men den dag i dag er jeg stadig ikke helt sikker på hvorfor. Jeg flippede bare ud over det. Jeg tror, det var fordi, at han havde rig mulighed for at fortælle mig det, og vi kunne sagtens have snakket om det inden. Hvis det desuden havde været omvendt, hvor pigen var ædru, og fyren var fuld og tog pigens mødom, selv uden at vide det, så ville man se skævt til det – så jeg var også bekymret for, at jeg kunne komme i klemme for det på en eller anden måde.

Da han kom hjem til USA, begyndte han at skrive til mig ustandseligt. Et par dage inde i kaskaderne af beskeder skrev han, at han ville booke flybilletter for at komme tilbage med det samme og hænge ud med mig i to uger. Jeg var nødt til at sige, at det ikke ville komme til at ske.

Becky, 25 år

Ham der ikke kunne få den op at stå

Jeg flyttede hjem til mine forældre for et år siden, efter et virkelig slemt brud med min kæreste, og begyndte at arbejde på en bar. Bestyreren – lad os kalde ham Jay – var på alder med mig. Efter en månedlang flirt og et enkelt hurtigt blowjob i baglokalet, mens vi skiftede ølfustagerne, tog vi på en date. Bagefter tog vi hjem til hans forældres hus – hvilket burde have været et faresignal, når jeg tænker tilbage på det, men jeg kunne jo dårligt dømme ham. Jeg boede også hjemme.

Da vi kom ind på hans værelse, kunne han ikke få den op at stå. Jeg troede, det var fordi, han var fuld. Nu forstår jeg, at det nok var fordi, han var nervøs. Det varede ikke særlig længe, men han var meget veludrustet, så jeg havde store forhåbninger til fremtidige hook-ups. Efter vi havde været sammen et par gange, hvor han havde besvær med at få den op hver eneste gang, havde jeg snak med ham om det, hvor han fortalte, at han aldrig havde været i seng med nogen før. Han havde “lavet nogle ting” med nogle forskellige piger, men efter han var blevet forelsket i én, som var forlovet med en anden, og været ulykkeligt forelsket i et par år, så havde han bare aldrig stået i en position, hvor det var sket. Fair nok.

Jeg kunne slet ikke gå i seng med ham efter det. Jeg fik det virkelig underligt og klamt med det hele. Vi kunne ikke have penetrativ sex, og jeg gad ikke, at et engangsknald skulle ende med, at jeg skulle hjælpe ham gennem hans problemer. Det kan godt være, det lyder hårdt, men sådan har jeg det. Jeg har mit eget lort at tage mig af.

Tara, 29 år

Navnene i artiklen er blevet ændret – bortset fra forfatterens.

