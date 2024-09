Mød kvinderne der er besatte af Edward Snowden

Billede via YouTube

I årene der er gået, siden den tidligere CIA-ansatte Edward Snowden afslørede den amerikanske regerings hemmelige overvågning af befolkningen, har unge kvinder over hele verden tilsvarende afsløret deres kærlighed til ham. De her kvinder udtrykker sig via internettet og skriver deres dybeste tanker og ønsker på Twitter som en slags moderne kærestebreve.

Det er ikke noget nyt fænomen: Tilbage i 2013 hævdede The Daily Beast, at Snowden var blevet et internet-sexsymbol, efter hans afsløringer blev til en international skandale. Hans forgudende fans er ikke forsvundet – tværtimod er deres tilbedelse blevet vildere. Snowdens hunkstatus nåede et højdepunkt i januar 2016, da han offentligt bad kvinder på Twitter om at stoppe med at sende nøgenbilleder til ham, hvis regeringen nu skulle få fat i dem. Måske ligger Snowdens appel i hans udseende eller charme – eller måske har det noget at gøre med hans retskafne oprør mod regeringsmagtens invasive systemkontrol.

Jeg kan godt lide, at der ikke er noget seksuelt over ham

– Ana



“Jeg kan godt lide, at der ikke er noget seksuelt over ham,” fortæller Ana* mig. “Det gør ham endnu mere seksuelt attraktiv for mig.” Hun har haft et godt øje til Snowden, lige siden han blev offentlig kendt. Det er det tørre, analytiske look – alt lige fra hans briller til de afstivede skjorter – der tænder hende. Snowden fangede hendes opmærksomhed øjeblikkeligt, men følelsen blev stærkere, efterhånden som hun læste om ham.

Der er åbenbart noget frækt ved Snowdens whistleblowing, der gør kvinderne vilde. Tag Mabel som eksempel: “Edward Snowden er den mest sexede hacker, jeg kender,” fortæller Mabel mig. “Han er så slem, at jeg næsten ikke kan klare det, men samtidig er han bare så god.” Det er tilsyneladende den kombination, der tiltaler folk.

Mabel mener, at Snowden har integritet, og at han er modig og betænksom – egenskaber der også tænder Ana: “Det at han risikerede en fængselsstraf eller at han var nødt til at forlade landet (formentlig for evigt), gør ham endnu mere attraktiv,” fortæller Ana. “Det er altid bedre at knalde med en rebel.”

“Jeg beundrer virkelig hans frygtløse dedikation til at gøre verden til et bedre sted,” fortæller Mabel entusiastisk. Kombinationen af frygtløshed og integritet er meget dragende.”

Læs også: Pigerne der elsker skoleskyderne fra Columbine

Lily* i midten af tyverne elsker også Edward Snowden. “Da jeg så ham på skærmen første gang, var han bare så beskeden, og han glemte at introducere sig selv og grinede på sådan en nuttet måde. Jeg kunne se, at han var ret lækker, og han blev virkelig mit ‘celebrity crush’,” fortæller hun. Lily er ikke særligt bekymret for regeringens hemmelige indsamling af metadata, og hun er ikke specielt tiltrukket af computernørder, men alligevel har Snowden på forunderlig vis tændt noget i hende. “Jeg synes, at det, han gjorde, var meget hæderligt,” fortæller Lily. “Jeg mener ikke, han er landsforræder, selvom han har forrådt mit hjerte.”

I kraft af den mængde seksuel energi, der rettes mod ham på Twitter, så er Snowden selvfølgelig bevidst om, at mange kvinder vil have hans pik – men forstår han egentlig, hvor meget kvinderne hungrer efter ham? Ana tror, at Snowden var uvidende om det i begyndelsen, hvorimod han nu er pinligt bevidst om det. Ifølge hende er Snowden for nylig begyndt at gå mere op i sit udseende, hvilket hun mener er totalt unødvendigt, eftersom det er fraværet af Snowdens sexappel, hun synes er så hot. “Jeg ved, at han i det næste interview med VICE ikke har sine briller på (det hader jeg),” fortalte hun.

Indtil hun faldt for Snowden, gik Ana overhovedet ikke op i regeringens overvågning. Efter hun fik øjnene op for den heroiske whistleblower, slugte hun til gengæld enhver artikel og dokumentar om ham, som hun kunne finde. Snowden er lækker i sig selv, men det er ordene, han ytrer, som har tryllebundet hende. “Alt, hvad han siger, lyder helt fantastisk i mine ører,” fortæller Ana med store øjne.

“Han er ydmyg og magisk veltalende,” istemte Mabel. “Jeg kunne lytte til ham hele dagen.” Det kommer nok ikke til at ske, er hun bange for. “Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg skulle kunne tilbyde Edward Snowden, der kunne bringe værdi til hans liv,” siger Mabel sørgmodigt. “Jeg kan godt lide at tænke, at Edward Snowden er en slags helgen. Han elsker menneskeheden, så måske kunne han elske mig.”

Lily er i modsætning til Mabel sikker på, at Snowden ville nyde stor gavn af at have hende i sit liv, selvom han ikke kender hende endnu. “Jeg tager helt klart bedre nøgenbilleder end alle de andre piger,” fortæller Lily.

Han ville være den mest ædle medarbejder i Elgiganten – Lily



Hvor Mabel har sine tvivl – og Lily er urokkelig – er Ana sikker på, at Snowdens liv kun ville blive værre, hvis han mødte hende. “Jeg ville elske, hvis han vidste, at jeg eksisterer,” fortæller Ana, “men han ville overhovedet ikke have gavn af mig i sit liv. Jeg ville nok gøre hans liv ulideligt og skabe så mange seksuelle mareridt, at han ville hade mig ret hurtigt.”

Hvad ville kunne stoppe de her kvinders stærke følelser for Snowden? Hvordan ville de have det, hvis han ikke var en berygtet whistleblower, men i stedet bare en generisk computernørd – én ud af et hav af navnløse elektronikmedarbejdere i Elgiganten? “Hvis Edward arbejdede i Elgiganten, så ville jeg helt ærligt stadig synes, at han var lækker,” siger Mabel. Hun indrømmer dog, at berømmelsen spiller en stor rolle i idoliseringen af Snowden. Uden den ville hendes besættelse aldrig være blevet så intens.

Lily fortæller, at hendes kærlighed stadig ville være stærk, hvis Snowden var ukendt. “Han ville være den mest ædle medarbejder i Elgiganten,” siger hun. Ana er dog uenig. Hun indrømmer, at hvis hun så Snowden arbejde i en butik i storcentret, så ville hun formentlig synes, at han var “nuttet”, men det ville ikke blive til meget mere end det. Det er Snowdens handlinger, der har brændt sig fast i hendes hjerte for evigt. “Han vidste, at han ville blive meget berømt efter lækagen. Jeg tror ikke kun, han ville afsløre regeringen – han ville blive til noget – og det er han blevet nu.

Ved at blive forkæmper for privatlivsrettigheder i overvågningstiden og et efterfølgende sexsymbol har Snowden på mange måder overgået mændene i disse kvinders liv. Mabel mener, at de mænd, hun kender, kunne lære en del af Snowden. De kunne lære at have integritet, mod, uselviskhed, ydmyghed, at følge deres gode intentioner op med seriøs handling, at være godhjertede og aldrig undervurdere betydningen af et par gode briller,” fortæller hun. Ana var til gengæld i den helt anden grøft og sagde, at der var intet, en mand i hendes liv nogensinde ville kunne lære af Snowden, formentlig fordi han er langt bedre, end de nogensinde vil blive.

Lily gjorde den pointe skræmmende klar. Hun ved, at ingen mand nogensinde ville kunne lære noget af Snowden, fordi alle andre mænd er alt for svage og små til at kunne nå hans højder. “Det er ligesom at spørge, hvad en almindelig dødelig kunne lære af en ægte gud,” fortæller Lily. “De er velkomne til at prøve, men det er totalt hybris at tro, at de kan blive ligesom ham.”

Selvom de er så betagede af Snowden, så føler hverken Lily eller Ana, at de har noget at sige til ham. Ana vil gerne have vild sex med ham helt uden ord – bare en enkelt, fantastisk nat, som vil kunne huskes for evigt. Lily fik næsten et panikanfald bare ved at tænke på, hvad hun skulle sige. Jeg blev både imponeret og bekymret under mine interviews med de her kvinder. Deres begær efter Snowden er intenst og meget virkeligt.

Fordi så meget af hans appel er baseret på, hvad han har gjort i samfundets interesse, har Snowden vundet utallige hjerter over hele verden. Hvis Mabel fik chancen, ville hun blot sige: “Tak, fordi du har givet mig håbet tilbage.”

