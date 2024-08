Kvinderne i Skate Kitchen gider ikke lave tricks for dig

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Dede Lovelace og Rachelle Vinberg er to af grundlæggerne af Skate Kitchen, der er et af New Yorks mest kendte skateboard crews. De spiller også nogle af hovedpersonerne i Crystal Moselles anmelderroste film Skate Kitchen, som kan ses på den københavnske filmfestival CPH PIX, der finder sted i disse dage.

I filmen fokuserer Moselle på kvindernes forhold og deres kamp for accept i det mandsdominerede skatermiljø i New York. Takket være filmen – og Skate Kitchens over 78.000 følgere på Instagram – kan kvindelige skatere over hele verden nu se sig selv repræsenteret på det store lærred.

Vi talte med Vinberg og Lovelace om at komme ud af sin comfort zone, hvor vildt det er pludselig at være rollemodel for andre, og hvorfor det, at falde på røven, ikke er det samme som at fejle.

Photo by Christina Arza

Om at undergrave stereotype forestillinger og Skate Kitchens forhistorie

Rachelle Vinberg: Jeg fandt på navnet, da jeg var 12 år gammel. Jeg legede en leg med mine venner, da jeg først begyndte at skate – alle mine venner var drenge dengang. Vi ledte efter gode navne til skate crews. Jeg fandt på Skate Kitchen, fordi folk altid siger, at kvinder skal blive i køkkenet. Sådan var mine venner også sommetider. De sagde: ”Du burde blive hjemme i køkkenet”. Da jeg mødte de andre piger, besluttede vi os for at bruge det til vores Instagram-profil.

Om allierede

Dede Lovelace: Jeg begyndte at skate i 7.-8. klasse. Vi skatede i skolegården efter skole, det var lidt sådan et DIY-skatersted. Jeg skatede sammen med drengene. De begyndte ved 15-16 tiden, og jeg så altid til, mens de udførte vilde tricks og havde det sjovt. Det var helt fortryllende, og jeg spurgte min far, om jeg måtte få et skateboard. Det var faktisk ham, som først introducerede mig for lidt mere ”ekstreme” sportsgrene. Han har også lært mig at køre motorcykel, da jeg var lille. Han gav mig et skateboard og sagde, at jeg skulle slå mig løs. Jeg var vildt nervøs. Mange af gutterne, som skatede i skolegården, var nogle hårde typer, så vi blev ikke bare venner med det samme. Jeg skatede for mig selv et stykke tid, men så mødte jeg nogle ældre fyre, som var vildt flinke – de lærte mig tricks og opmuntrede mig. Efter en sommer med dem havde jeg selvtillid nok til at skate endnu mere.

Skatingboarding som et personligt rum

Rachelle Vinberg: Jeg fortalte ikke mine venner i skolen, at jeg skatede. Det var en hemmelighed. Jeg var lidt flov over det, men jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg spillede softball, lacrosse, basketball og football. Jeg stoppede til det meste, fordi jeg var meget genert. Det var underligt at skulle forholde sig til andre på den måde. Skateboarding var noget helt andet. Det var privat og personligt.

Om at konfrontere sexisme

Dede Lovelace: Det er ikke som at pifte efter en kvinde på gaden, men når nogen siger: ”Lav et backflip” eller råber af en, er det superirriterende. For ja, jeg har et skateboard i hånden, men klokken er to om morgenen. Jeg er bare på vej over gaden. Hvorfor skulle jeg lave et eller andet trick for dig lige nu? Jeg skater. Jeg ved godt selv, at jeg skater. Jeg er ligeglad med, om du skater, eller om du tror, jeg ikke kan finde ud af det.

Rachelle Vinberg: Man hører tit: ”Det trick laver alle, og de fleste gør det på en fem gange så svær måde”. Men når det så er en pige, som udfører det, så er det lige pludselig noget helt andet. Drenge er helt oppe at køre over det, fordi de måske aldrig har set en pige gøre det. De har det vildt over det. Jo flere piger, der gør det, jo mindre skiller vi os ud.

Om at blive motiveret og ikke afskrækket

Rachelle Vinberg: Det sværeste ved at skate er at kaste sig ud i det. Når man først er i gang, finder man ud af, at det slet ikke er så farligt. Hvis du kommer til skade, tænker du måske: ”Pis, det skulle jeg ikke have gjort”. Og når du falder, tænker du: ”Det var det værste, der kunne ske,” og nu er det allerede sket… Frygt spiller altid en rolle, men det gør motivation også. Motivationen er det, der hjælper dig til at overkomme frygten – det er det, der får dig til at blive ved. Det holder dig ved ilden, så du bliver ved med at lære.

I går skulle jeg filme mig selv i forbindelse med en audition, og jeg tænkte: ”Det kan jeg ikke, det her!” og havde lidt pres over situationen. Men så sagde Crystal Moselle: ”Du klarer det jo fint”. Vi hang ud i to timer, og hun hjalp mig med det. Det havde hun ikke behøvet at gøre, men hun tror på mig! Det er motivation – når ens venner tror på en. Crystal er også god til at påpege fejl og ting, jeg kan gøre bedre. Det er også en god ting.

Dede Lovelace: Når man begynder at skate, er der en periode, hvor man er tæt på at have lært alle de grundlæggende ting, men man mestrer dem ikke endnu. Her er det svært at bevare motivationen, fordi man føler, at man sidder fast. Man har lyst til at give op. Der var en periode, hvor jeg virkelig overvejede at stoppe, men mine venner talte mig fra det. Jeg havde det skidt med det. Jeg tænkte bare hele tiden: ”For fanden, hvor jeg stinker til det her!” Men så opmuntrede de mig: ”Ja, men du bliver nødt til at fortsætte og lære af oplevelsen”.

Foto: Christina Arza

Om skatermiljøets voksende indflydelse

Dede Lovelace: Det er vigtigt, at miljøet opmuntrer folk – ikke bare til at skate, men til at gøre ting, som måske virker skræmmende. Og så skal man ikke fokusere på race, køn eller alder. Vi skal minde folk om at være åbne overfor andre, deres drømme og behov. Man skal gøre, som man vil, når man vil.

Rachelle Vinberg: Det er stadig vildt underligt, når jeg får beskeder fra piger, der skriver: ”Du fik mig til at skate. Du er fed. Du er mit forbillede”. Jeg er stadig i gang med at udvikle mig, og jeg er ret ung. Men omvendt, hvis jeg havde set et crew som vores, da jeg var teenager, havde jeg også været helt besat! Sådan prøver jeg at se på det. Det er fedt, at vi er forbilleder for folk, som er både yngre og ældre end os.

Hvorfor repræsentation er vigtigt

Rachelle Vinberg: Man eksisterer i verden, i kraft af det man gør. Før jeg begyndte at skate, tog jeg engang med min bror ud til en skatepark. Jeg har nok været omkring ti. Jeg så en skater vandre ud fra parken. Jeg troede, det var en fyr, fordi vedkommende havde en hue på, men så trak hun den af hovedet og afslørede sit lange hår. Jeg var sådan: ”Gud! Det er en pige”. Det var første gang, jeg havde set en pige skate. Det var første gang, det gik op for mig, at piger også kan skate.