Lad nu bare være med at knalde på festivaler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey



Sommerens musikfestivaler er vel det tætteste, vi mennesker kommer på at have en parringssæson. Pingviner står på stranden og ruger æg ud – mennesker tager ud på en mark ved Roskilde, fylder sig med rusmidler og står i en tæt flok af topløse drenge og piger med bare lår, og venter på, at naturen går sin gang.



Problemet er selvfølgelig, at det er frygteligt at have sex på festivaler. I bedste fald knalder en af Emil Stabils backingmusikere dig hurtigt i tourbussen, inden han kyler dig ud igen på en rasteplads på Vestegnen. I værste fald ender du med græspletter på røven, klamydia og en bumset teenager fra Falster, der sender sms’er en gang i timen bagefter. Det er seriøst et helvede at have sex på festivaler. Nu skal jeg forklare hvorfor:

Telte er bogstaveligt talt det værste sted at have sex

Lige meget hvor erotiske dine moves er, så falder de ret meget til jorden, når de skal udføres i en lille stofhytte fra Harald Nyborg. Hver bevægelse får iskold dug til at dryppe ned på din nøgne hud. Det er endnu værre, hvis du prøver at gøre det inde i en sovepose. Du kommer til at svede som et svin, og det er umuligt at bevæge sig, så ethvert håb om at få noget nydelse ud af det er lige så langt væk som udsigten til et bad. Det ender med, at I slet ikke ligner to mennesker, der forsøger at tilfredsstille deres lyster, men nærmere to ål, der prøver at slippe ud af en ruse.



Og alt det kan du vente dig, hvis I overhovedet når tilbage til teltet. Men vær sød at gøre et forsøg. Hvis I ender med at tørkneppe i en mudderpøl, eller du får finger under The Weeknds koncert, så husk, at vi alle sammen kan se jer, og I bliver sandsynligvis filmet.

Det er fucking klamt

10 procent af festivalsex er kroppe, der gnubber mod hinanden. 90 procent er lugt. Den dunst, der kommer fra et rensningsanlæg, minder bekymrende meget om den stank, der opstår i folks bukser, når deres kønsorganer har marineret i fugtig pillesved i tre dage. Hvis du så tilføjer lugten af et opkogt telt, og den nærliggende katastrofe af et festivaltoilet, så er du fremme ved et resultat, som burde alarmere sundhedsmyndighederne. Hvis du finder nogen, du bare må kneppe hjernen ud på, så overvej at vaske jer med vådservietter inden I går i gang, og undgå at være den bums, der ikke bruger et kondom. Ud over de utallige og indlysende sikkerhedsrisici forbundet med at lade være, så er der få ting, der er mere nederen end at have en fremmed til at komme i den sovepose, du skal sove i resten af weekenden.

Du kommer til at være alt for stiv til, at det bliver godt

Når man husker på, at en kvindes orgasme til dels er psykologisk funderet, er en festival på mange måder et sted, hvor alle de ting, der kan afholde dig fra at komme, er forenet i én hoverende pærevælling. Med mindre du synes, den ultimative nydelse er en sonisk kombination af nabolejren, der hører Dub Side of the Moon på fuld drøn, og én fyr, helt skudt af på ketamin, der råber noget om bananer og dørhåndtag, så kan kan du godt droppe at nå klimaks.



Festivalsex foregår også i totalt mørke, hvilket vel er at foretrække, når man tænker på, at folks normale standarder er sænket så meget, at selv blege teenagere med sløsede dreads, beskidte gadegøglere og arrogante modebloggere har en chance. Men det betyder samtidig, at hvis du håber på at få en orgasme, kræver det, at I begge ved, hvad I leder efter, og rent faktisk kan finde det uden at kigge. Chancen for at det sker, er nærmest lig nul, hvis I allerede er stive nok til at synes, at sex i et telt er en god idé. Der er kun to slags lys, du kan regne med i et telt midt om natten: En batteridrevet lanterne, som projicerer hver uheldig bevægelse op på teltdugen som silhuetterne i en artsy og meget slum pornofilm. Eller stearinlys, som uden tvivl vil slå jer ihjel.

Forspil er umuligt

Forspil er den vigtigste del af sex, og det er fysisk umuligt, for munde og hænder er så klamme, at de skal gennem en række strikse hygiejneundersøgelser, hvis de skal bruges, og det er der ikke tid til. Når der bor en blanding af chips, lort og coke under dine fingernegle, er en vådserviet bare ikke nok. Med mindre du ender sammen med en psykopat, der rent faktisk har glidecreme med på festival (og i det tilfælde skal du nok se at komme væk derfra), så er det ret sandsynligt, at du kommer til at opleve et knald så tørt som en brut Champagne.



Hvis du til gengæld formår at finde en, der kan få dig til at komme i et telt, til trods for alle de nævnte forhindringer og problemer, så hold godt fast i ham, for du har fundet den perfekte partner – en soulmate i al evighed. Giv aldrig slip.

Der er så mange ting, der er federe at lave

Noget af det bedste ved festivaler er, at alle de regler, der normalt styrer samfundet og vores opførsel, er sat ud af kraft. Op er ned, hatte ser godt ud på alle, og sex er noget af det mindst underholdende, du kan lave. De fleste festivaler koster mindst en halv måneds husleje, så hvis du har muligheden for at danse rundt om en gigantisk, brændende metaledderkop med en stripper i den ene hånd og Bradley Cooper i den anden, så skal du nok gøre det, frem for at have virkelig dårlig sex. Det kan du altid have, og under voldsomt forbedrede forhold. Jeg ved, at alt det, du er høj på (herunder livet), får dig til at tænke, at hvis du forfører hende i indiansk hovedbeklædning, og tager hende med tilbage til dit telt, vil du have verdens bedste nat, men tro mig, det kommer ikke til at ske.



Det kan godt være, du er oppe at køre, fordi du lige har set nogle gøglere bøje dele af deres krop, som du slet ikke anede eksisterede, men alt det, der fik tanken ind i dit hoved til at starte med, forsvinder lige så snart, du kan smage en andens daggamle makrel på din tunge. Euforien vil fordufte med et slag. Du ender med at blive våd på alle de forkerte måder og gnide op og ned af en krop, som du kan lugte langt mere, end du kan se og føle. I sidste ende vil du ligge og håbe, at du ved et uheld har knaldet med din bedste ven, så du slipper for at bruge de næste to timer på at vade rundt og lede efter dem.

Festivaler er det værste sted, hvis noget går galt

Uden at det her skal udvikle sig til en skræmmekampagne, vil jeg gerne slå fast, at hvis noget går galt under akten, kan du godt regne med, at den eneste støtte, du får fra din nyfundne partner, er, at han eller hun ikke snapchatter det. Udover en krigszone er en festival det værste sted at have et seksuelt problem. “Det sker jo ikke for mig,” tænker du måske. Lad mig derfor slutte med en historie, gengivet ordret, fra en af mine venner, som havde samme tanke, inden han skulle spille på Sonisphere i 2010. (Det er desuden bevis på, at selv hvis du har backstage-adgang, kan du ikke slippe for festivalernes sexforbandelse).



“Jeg havde lige mødt en pige, som hev mig med ind i sit telt. Efter et stykke tid synes jeg, det hele blev meget klistret og vådt. Jeg tænkte bare, at det var de normale safter – men det var blod. Jeg havde knækket min frenulum (forhudsstrengen). Vi fandt ud af det ved at lyse med hendes telefon, og se en sø af blod i bunden af teltet. “Fuck! Det er min venindes helt nye telt. Hun slår mig ihjel!”

Så jeg sprang ud for at pisse, splitternøgen, og en stor gruppe metalhoveder gik forbi og lyste på mig med en lommelygte. Jeg lignede et nøgent cover til en Marilyn Manson-plade. Det siger sig selv, at de var ret imponerede. Jeg kan ikke huske mere, før jeg vågner op i en bunke sækkestole i backstagebaren (som er lukket om natten), med skorper af blod over det hele. Jeg kunne ikke have sex i en måned bagefter på grund af skaderne.”





Billeder af Sam Odumosu, William Coutts, Paley Fairman, and Egli Trezzle