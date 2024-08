Lad os lige tage et øjeblik til at se på de her billeder af smilende Kanye

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Jeg elsker at se en glad Kanye. Jeg elsker det virkelig. Når jeg ham med et stort smil i masken, bliver jeg helt varm indeni og får røde kinder. Kanyes smil får mine bumser til at tørre ind, betaler min gæld af og sørger for at få smidt den der tre uger for gamle karton yogurt, jeg har haft stående i køleskabet, ud. Hvis Kanye er glad, er jeg også glad.

Så du kan sikkert forestille dig, hvor lykkelig det gjorde mig at vågne op til nyheden om nye billeder af en storsmilende Kanye. Han er nemlig lige blevet far for tredje gang, da han og Kim Kardashian Wests rugemor nedkom for nylig, og han er tydeligvis helt oppe at ringe over det! Det er rart at se, at Kanye har det godt efter det sit nederlagsår tilbage sent i 2016, for det peger selvfølgelig på muligheden for, at vi snart får en ny Kanye-plade (eller når han føler, han er klar til det, i hvert fald), og oven i hatten får vi så en håndfuld hjertevarmende billeder som dem her. Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds med tilværelsen i dag.

Det var sådan set bare det, jeg ville sige. Tak, fordi I læste med.