Vi bliver nødt til at tale om den her vanvittige valgsang fra Lyngby-Taarbæk

Som du måske eller måske ikke har bemærket, har diverse musikplakater og reklamer for cirkusser og reptilmesser på landets lygtepæle og hegn for nylig fået selskab af en skov af stockfoto-agtige smilende politikeransigter. Det er, fordi det igen er blevet tid til at spille din lille, symbolske rolle i demokratiet og stemme. Til kommunalvalg.



Men udover valgplakater, kedelige tv-debatter og en intensivering af din 93-årige mormors uheldige racistiske tendenser betyder kommunalvalget én ting: det er storhedstiden for de midaldrende politikeres malplacerede forsøg på at vinde internettets gunst (at gå “viralt”, som det vist betegnes af de unge nu om stunder). Og valgsæsonens første bud på fænomenet – ikke helt en sang, ikke helt en valgreklame – kommer fra Lyngby-Taarbæk i Nordsjælland, hvor De Radikales kandidat Kasper Langberg af ukendte årsager har samlet sit band, Beats and Pieces (can’t make this shit up, man), for at score nogle stemmer på sin funkyness:



Det skal selvfølgelig understreges, at Noisey på ingen måde opfordrer dig til at stemme radikalt eller på noget andet parti for den sags skyld. At vise dig den her video – denne antitese til nævenyttige produktionstyper, der vil prøve at overbevise dig om, at “en musikvideo altså ikke er noget, man bare kan lave på en eftermiddag” – øger trods alt nok ikke sandsynligheden for, at du stemmer på Kasper Langberg, hvis du bor i Lyngby-Taarbæk. Vi er bare fans af musik, og især musik lavet af folk, der tydeligvis ikke har givet en fuck i meget, meget lang tid. Og så brænder vi inde med nogle spørgsmål, som vi simpelthen er nødt til at få ud.

Hvorfor er så stor en del af videoen indspillet i den her Saw-agtige kælder? Kunne man ikke i det mindste have dækket radiatoren i baggrunden til? Er der en særlig grund til, at backupsangeren til højre har intim øjensex med kameraet hele sangen igennem? Eller at bassisten ligner en real life version af Reverend Lovejoy fra The Simpsons?

Hvis du hører den igennem, og tager dig selv i at sidde tilbage og nynne raaadi-kaaal, så bare rolig, det er ikke fordi du er et letpåvirkeligt nokkefår (selv om et hvert hiphophoved er nødt til at tage cappen af for iskolde bars som // Og hvis du syns at politik er U-funky / så lyt til denne politik-junkie //). Sangen er bare forfærdeligt catchy. Og det er hverken Langberg eller Beats and Pieces’ fortjeneste – hvis du ikke havde bemærket det, er beatet selvfølgelig løftet fra hiphop-pionererne The Sugarhill Gangs klassiker “Rapper’s Delight“…som i sin tid nakkede det fra Chics “Good Times“.

Kan der være en retssag på vej? Og hvem ville vinde i en rap-battle mellem Kasper Langberg (B) og ham den pimpin’ købmand fra Sønder Omme?

…iiiikkkkeeee heeeelt noooorm-aaaal…