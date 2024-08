Ladytron er tilbage med smuk og hårdtslående video efter syv års pause

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Brasilien



”På en måde skete det bare,” siger Daniel Hunt, som var med til at grundlægge Ladytron, da jeg spørger, hvorfor der er gået syv år siden Liverpool-kvartettens sidste udgivelse, Gravity the Seducer. ”Vi turnerede en hel del mellem 1999 og 2011, og da vi besluttede os for at stoppe, skulle det egentlig bare være en pause. Vi havde ikke forudset, at den ville ende med at blive så lang,” siger englænderen, der har boet i São Paulo i Brasilien siden 2013, og griner. Nu er ventetiden heldigvis ovre. I stedet for blot at være et fjernt minde fra electroclashens sejrsgang på musikscenen i begyndelsen af årtusindet, er Ladytron nu tilbage med deres sjette album, som er lige på trapperne.

Videos by VICE

“The Animals”, som er instrueret af Fernando Nogari og optaget med et lokalt filmhold, er co-produceret af Conspiraçao Filmes and Banzai Studio, to selskaber fra den uafhængige filmindustri i Brasilien. Hunt beskriver videoen som ”en kærlighedserklæring til São Paulo,” der følger unge mennesker på jagt efter identitet i en by, der er lige så farlig, som den er spændende.

”At bo i São Paulo inspirerer mig kreativt, men ikke så meget i forhold til musik her,” forklarer guitaristen. ”Jeg er meget påvirket af den her anspændte stemning, der hersker i øjeblikket. Jeg flyttede her til i slutningen af en periode med fred og ro – det var lige der, hvor al uroen startede. Enhver, som har boet i São Paulo over de sidste to-tre år, har været påvirket af de politiske spændinger. Det har nok påvirket mit udtryk; videoen veksler meget hurtigt mellem vold og glæde.”

I videoen bevæger vi os gennem São Paulo og ser byens klassiske og ikoniske steder: fra Minhocão-motorvejen, Radial Leste Avenue, det berømte Hotel Oriente til Guarulhos, en by uden for São Paulo, hvor en hæsblæsende køretur på motorcykel er optaget. ”Jeg følte ikke forbindelsen med den scene, det var noget, Fernando introducerede,” fortæller Hunt. ”En af de første scener, vi optog, var i Guarulhos. Det er en af de ting, jeg elsker ved videoen, fordi den ender med at tegne et meget troværdigt portræt af det øjeblik, vi gennemlever i São Paulo lige nu. Det er fedt at have mulighed for at vise folk, der ikke er herfra, hvad det er, der foregår.”

Medlemmerne af Ladytron fra venstre til højre: Daniel Hunt, Mira Aroyo, Helen Marnie og Reuben Wu. Foto: Magnum PR

I forhold til det kommende album fortæller Hunt, at bandet ikke komponerer sangene sammen. Sådan er dynamikken normalt, når Ladytron skriver nyt materiale. ”Vi deler ideer og filer, og så mødes vi til sidst i Storbritannien, hvor vi indspiller pladen og gør alt klar. Sådan har det stort set altid fungeret. Det var lidt anderledes, da vi lige var startet med at spille sammen. Da skrev vi materialet sammen i øvelokalet, men det er faktisk lettere at gøre det på den her måde. Sådan er vi efterhånden vant til at producere musik.”

Jim Abiss, som vandt en grammy for sin indsats på Adeles 21 og stod bag Ladytrons store gennembrudsplade Witching Hour fra 2015, har producerhatten på på det nye projekt. Hunt har også arbejdet sammen med Abiss på combackpladen for Lush, det prominente engelske shoegazeband, tilbage i 2013, og de to har en god kemi. ”Vi har arbejdet sammen med ham et par gange efter Witching Hour,” siger Hunt. ”Vi har lavet nogle singler sammen – den første var “Blue Jeans” fra vores andet album, og det var vi alle sammen glade for. Han har lavet nogle ret store ting. Jeg elsker at arbejde sammen med ham.”

Ladytrons nye album har ikke en titel endnu, men bandet regner med at gå i studiet og optage det i maj og juni. Det er det næste led i bandets rejse, der allerede har skabt grobund for deres individuelle karrierer: Helen Marnie (på vokal og synthesizer) har lavet to soloalbum, Mira Aroyo (vokal og keyboard) har optrådt i forskellige sammenhænge med andre kunstnere, og Reuben Wu (synthesizer) bor i dag i Chicago, hvor han har stor succes som fotograf.

Du kan se videoen til ”The Animals” herunder: