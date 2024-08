Læger anbefaler, at du ikke stikker persille op i underlivet

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Vi ved ikke, hvad det siger om Gwyneth Paltrow, men hver gang vi støder på kampagner, der opfordrer folk til at stikke madvarer, drikkevarer eller pyntegenstande ind eller op i diverse kropsåbninger, så tænker vi altid straks, at det er hendes påfund.

Videos by VICE

Men det er helt ærligt ikke så underligt: hun har trods alt reklameret for vaginale dampbehandlinger, et lavementkit til 880 kroner samt de nu berygtede jadeæg. Hvis Gwyneth i morgen skriver via Goop, at hun har ombetrukket sin livmoder, så kommer det ikke bag på nogen.

Men for en gangs skyld har Gwyneth Paltrow ikke noget med sagen at gøre, og det er ikke hendes skyld, at gynækologer nu står frem og formaner os imod at stikke krydderurter op i underlivet.

I sidste uge kørte Marie Claire i Storbritannien en artikel med anbefalinger til, hvordan kvinder ”kickstarter” menstruationen, og en af dem havde med persille at gøre. ”Persille kan blødgøre livmoderhalsen og udligne den hormonelle ubalance, der holder din menstruation tilbage,” står der i artiklen. Okay, fint nok, persille er faktisk kendt for sin evne til at stimulere blodtilførslen i underlivet, så den kan være med til at ”kickstarte” menstruationen. Men i stedet for at koge en portion nye kartofler med persille til eller lave en omgang frisk pesto, foreslår skribenten, at man laver ”persillestikpiller” og fører dem op i underlivet.

Adskillige læger har allerede været ude og advare i mod den her praksis med et unisont ”NEJ, DET SKAL DU UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRE NOGENSINDE”, og artiklen er siden trukket tilbage. Sheila Newman, som er gynækolog i New Jersey, udtaler til The Independent, at Marie Claires artikel er ”uansvarlig”, og at der er store sundhedsrisici forbundet med at stikke krydderurter op i underlivet.

”Der er kun få ting, som skal op i underlivet, og de tæller ikke krydderurter eller grøntsager,” siger hun. ”Der findes måder at manipulere med menstruationscyklussen på, men det er noget, man skal tale med en gynækolog om.” (Det er i hvert fald ikke en samtale, du skal have i frugt- og grøntafdelingen i Føtex).

Hvis du lige har købt otte bundter persille og gerne vil have en anden fagpersons vurdering, så anbefaler Alyssa Dweck, som er gynækolog og forfatter til bogen The A to Z for Your V, at man helt afholder sig fra at stikke nogen former for fødevarer op i underlivet.

”Det kan ændre pH-balancen i underlivet eller indeholde bakterier, som fører til infektion,” udtalte hun til Broadly i november sidste år.

Alyssa Dweck fortæller, at beskidte fødevarer kan forårsage urinvejsinfektion, dermatitis eller bakteriel vaginose.

I en udtalelse til The Independent indrømmer Marie Claire, at artiklen ikke ”levede op til vores standard,” og derfor blev den fjernet. ”Det var tåbeligt, og vi beklager, at den ikke levede op til vores ellers strenge retningslinjer,” siger en talsperson.

Hvis du leder efter en måde at ”kickstarte” din menstruation på, kan du overveje at putte en masse persille i en lækker frittata. Altså den slags, du indtager VIA DIN MUND OG INTET ANDET, okay?