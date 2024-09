Lær videnskaben bag den perfekte pizzaudskæring

Findes der noget mere frustrerende, end at åbne sin pizzabakke blot for at konstatere, at kokken har sløset med pizzaskæreren? Der er altid et slice, der er badet i champignon, et stykke som har mere skorpe end ost, og så er der den bid, der er komplet pepperoniløs og altid ligger tilbage, efter dine venner har støvsuget bakken for alle de store gevinster.

Men nu kan det snart være slut med dårligt udskårne pizzaer. To matematikere har nemlig udregnet en metode, som de påstår kan garantere, at dine pizzaer vil blive leveret med harmonisk udskårne stykker fremover.

Videos by VICE

Ifølge New Scientist, havde Joel Haddley og Stephen Worsley, fra University of Liverpool, allerede opdaget en måde, hvorpå de kunne skære pizzaer ud i 12 identiske stykker. Men i deres nyeste artikel “Infinite families of monohedral disk tilings” (en titel der taler for sig selv), kan de bevise, at der faktisk ikke er nogen begrænsninger for hvor mange lige store stykker, man kan dele sin pizza op i.

Det er egentlig bare et spørgsmål om geometri. Haddley og Worsley deler pizzaen op i komplet identiske bøjede trekanter, som derfra kan deles op i en uendelighed.

Joel Haddley og Stephen Worsleys pizzaudskæringsdiagram. Figuren er fra “Infinite Families of Monohedral Disk Tilings.”

Som Haddley forklarer, er der ingen begrænsninger for antallet af pizzastykker, man kan fremmane ved hjælp af denne metode. Det kan dog være svært at fortsætte, når først man har delt pizzaen op i 54 stykker.

De to matematikere testede deres teori på en rigtig pizza, og resultatet var et stjerneformet design.

Foto af Joel Haddley

På trods af denne banebrydende opdagelse er Haddley knap så sikker på, hvad teorien kan bruges til i praksis, ud over at hjælpe de arme sjæle der er nødsaget til at dele deres pizzaer med andre. “Jeg har absolut ingen anelse om, hvad vores teori kan bruges til, andet end at skære pizzaer ud med,” siger han.

Men en ting er sikker: Haddley og Worsleys teori kan sørge for, at venskaber i fremtiden ikke længere går til grunde på baggrund af pizzarelaterede fordelingsspørgsmål.

Denne artikel blev oprindelig bragt af MUNCHIES USA.