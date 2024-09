Læs ‘Find Holger’ bogen om det forsvundne fly MH370

Foto af forfatteren.

Det får folk op af stolene, når et passagerfly med mere end 200 mennesker forsvinder sporløst. Men når flyet stadig ikke er blevet fundet 19 måneder senere, og folk stopper med at tale om det, så bliver det til en joke på internettet.

Where’s MH370? How long until you give up? er en satirisk børnebog lavet i stil med Find Holger. Men i stedet for at man skal finde den irriterende, stribede Holger, leder man efter dele af MH370 flyet fra Malaysian Airlines, der forsvandt sporløst i det sydkinesiske hav med 239 mennesker ombord tilbage i marts 2014. Vragdele er siden blevet fundet på den franske ø Reunion i juli, og de formodes at være fra flyet, men hvad der rent faktisk hændte MH370 er fortsat et mysterie.

Det er et ret trist udgangspunkt for en farverigt illustreret børnebog, men det er ikke overraskende, når man tænker på, hvem der har lavet den. Where’s MH370 er skrevet af Mathew Carpenter, der er det selvudråbte “onde geni” bag hjemmesiden ShipYourEnemiesGlitter.com, der takket være en viral kampagne blev solgt af Carpenter for 560.000 kroner tidligere i år.

SYEG er som bekendt en tjeneste, hvor du kan sende kuverter med den slags glimmer, som du stadig finder i dit tæppe tre år efter, du af en eller anden grund tilbød at holde nytår, til dine fjender for kun $9.99. Carpenter udtalte senere, at han til dels lavede siden for at bevise, hvor let det er at lave en viral side og profittere på mediernes uslukkelige tørst efter indhold.

Efter al sandsynlighed ender det på præcis samme måde med hans seneste forsøg på at gå viralt.