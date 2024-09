Rose McGowans har sendt et åbent brev til Asia Argento efter anklagerne om seksuelle overgreb

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Rose McGowan har offentliggjort et åbent brev via sin publicist vedrørende beskyldningerne om seksuelle overgreb rettet mod Asia Argento, som McGowan har arbejdet tæt sammen med indenfor rammerne af #MeToo-bevægelsen og i forbindelse med anklager om chikane og overgreb begået af Harvey Weinstein. Brevet, som er sendt til Broadly via McGowans pressesekretær Nathaniel Baruch, omhandler Jimmy Bennetts anklager om overgreb, som Asia Argento skal have begået imod ham sidste år. Du kan læse hele brevet her:

Jeg vil gerne starte med at takke jer for jeres tålmodighed. Der er mange, som har udbedt sig en kommentar på nyheden om beskyldningerne mod Asia Argento. Der er mange, som har spekuleret i, hvorvidt jeg på nogen måde er indblandet, taget mit nære forhold til Asia Argento over det sidste års tid i betragtning. Det er jeg ikke.

Første gang, jeg mødte Asia, var på den røde løber, men det er først i løbet af det sidste års tid, vi har knyttet et nært bånd i forbindelse med vores delte erfaringer i Harvey Weinstein-sagen. Asia er en person, som forstod mit traume på en måde, som mange andre ikke gør. Vi kunne tale åbent med hinanden og bakke hinanden op. Vi fik sågar lavet matchende tatoveringer! Det lagde jeg ud på min Instagram-konto for en måned siden. Det er ingen hemmelighed, at jeg taler lige ud af posen, og jeg tror egentlig, det var det, der cementerede forbindelsen til Asia. Hun var ikke bange for at være provokerende, kontroversiel og kæmpe for sit standpunkt lige meget, hvad andre tænkte eller sagde. Det er en sjælden kvalitet i en kvinde – i filmindustrien såvel som i verden generelt.

Men det hele ændrede sig på et øjeblik. Jeg modtog et telefonopkald og en række beskeder fra det væsen, jeg har datet – Rain Dove. De sagde, at de havde sms’et med Asia, og at Asia havde afsløret, hun havde været i seng med Jimmy Bennett. Rain fortalte også, at Asia havde sagt, hun havde modtaget uopfordrede nøgenbilleder fra Jimmy, siden han var 12. Asia nævnte i beskederne, at hun ikke havde handlet på det. Hun havde ikke meldt det til hverken myndigheder eller forældre eller blokeret Jimmy på sociale medier. Hun havde ikke engang sendt en besked. ”Lad være med at sende mig de her billeder. Det er upassende”. Der var også nogle andre detaljer, jeg ikke kan nævne her, fordi efterforskningen er igangværende.

Rain Dove meddelte mig, at de ville gå til politiet med sms’erne under alle omstændigheder. Men de ønskede, jeg var klar over det, så jeg kunne forberede mig på det. Jeg svarede, ”Det skal du”. Jeg spildte ingen tid. Det var ikke svært at bakke op om. Det sværeste var, at det gik op for mig, at alt, hvad MeToo-bevægelsen står for, nu ville blive sat over styr. En time efter vores samtale bekræftede Rain Dove, at de havde overdraget sms-beskederne til myndighederne, og at de blev interviewet af politiet. Næsten to døgn senere nåede historien pressen.

Jeg havde introduceret Rain Dove for Asia Argento i forrige måned, tre dage efter Anthony Bourdains død. Jeg var sammen med Asia for at støtte hende. Rain Dove kom for at støtte os begge. Det var et følelsesmæssigt kaos, og Rain Dove foreslog, at vi rejste til Berlin nogle dage for at føre sorgen ud i et mere neutralt rum end Asias hjem. Det gjorde vi så. I Berlin fortalte Asia, at hun blev afpresset for store summer penge hver måned over et provokerende billede. Der var ingen, som vidste, hvem afpresseren var. Vi ved nu, at det var i henhold til denne sag.

Rain Dove fortsatte med at tale med Asia ofte efter det første møde, og deres samtaler har været deres egne. Rain er en person, som mange højprofilerede personer konsulterer, når de oplever socialt pres, fordi Rain er god til at guide dem gennem deres problemer – konfrontere, rehabilitere og finde en løsning. Selv om de er god til at holde en hemmelighed, så er de også et meget moralsk menneske. Det var derfor ikke overraskende, at jeg modtog opkaldet og beskederne fra dem. Jeg har tidligere kaldt Asia min ”Ride or Die” og sagt, at vores venskab kommer i første række. Jeg ved, det må have været svært for Rain at komme til mig med de beskeder af den grund alene, og jeg værdsætter deres mod.

Til de folk, som har kontaktet mig for at spørge, om jeg er okay, så er svaret, ja, og tak for jeres omsorg. Jeg skal nok klare mig. Det er trist at miste en ven, men hvad der er endnu mere trist, er det, Jimmy Bennett har været udsat for. Afpresning eller ej, så er det, der skete, ikke fair. Det er lige netop det, jeg og mange andre kæmper imod. Grunden til, at jeg ikke har udtalt mig før nu, er, at det har været en ydmygende oplevelse. Jeg er blevet tvunget til at reevaluere min egen aktivisme. Selv om jeg kæmper med stor lidenskab, så må jeg også udvikle mig. Jeg har før været vred. Som offer var min harme retfærdig. Men jeg ved også, at de anklagede har familiemedlemmer. Man skal under ingen omstændigheder acceptere eller blåstemple seksuelle overgreb og chikane. SLET IKKE. Ofre skal heller ikke have at vide, hvordan de må reagere, eller hvad de må sige om deres overgrebspersoner. Men som allierede og som tilskuere må vi finde en bedre måde at støtte ofre på og samtidig sikre, at overgrebspersonen får en retfærdig behandling. Jeg har aldrig sagt, at jeg er perfekt. Om noget har denne uge sat fokus på, at jeg har brug for at udvikle mig – det har vi alle.

På nuværende tidspunkt er det let at fokusere på dramaet ved sagen. Sammensværgelsen. Men vi skal fokusere på at bakke op om retfærdigheden. Vi skal støtte ærlighed. Vi skal støtte hinanden. Vi må ikke lade den her sag ødelægge en hel bevægelse, som har befriet så mange mennesker. Vi må lade den gøre os stærkere. Mere omsorgsfulde. Mere bevidste. Og mere organiserede.

Asia, du var min ven. Jeg elskede dig. Du har gjort og risikeret meget i dit arbejde med MeToo-bevægelsen. Jeg håber, du kan finde gennem denne proces mod rehabilitering og forbedring. Alle kan blive bedre mennesker – det håber jeg også, du kan. Gør det rette. Vær ærlig. Vær retfærdig. Vær den person, du ville ønske Harvey kunne have været.