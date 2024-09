Fuck, That’s Delicious: New Orleans

Hvad får man, hvis man blander en lammenakke med en sumpbåd og en blues guitarlegende? Det femte afsnit af Fuck, That’s Delicious selvfølgelig! Action Bronson er taget til New Orleans for at varme op til indspilningen af hans kommende album, og hans rekonvalescens byder både på New Orleans’ kulinariske specialiteter og bluesmusik.

På Willie Mae´s Scotch House opsøger Bam Bam byens bedste friturekylling. Han finder de bedste sandwich på Coquette’s, spiser natmad på Mimi’s, og får en lektion i madlavning af en af byens mest driftige kokke, Isaac Toups fra Toups’ Meatery. Og som om det ikke var nok, stødte vi også på et par alligatorer og var vidner til at The Little Freddie King Blues Band gjorde det, de gør bedst.

