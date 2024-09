Havlampret Selskabet mødtes for at spise det mest skræmmende dyr nogensinde

Monstrene på billedet er havlampretter. De er også kendt som “rundmunde,” men ligner i virkeligheden mest ål, som de ser ud i indlagte massemorderes mareridt. De lever tilfældigvis også i virkeligheden og nærmere bestemt i floder og have. De kan blive op til 75 cm lange og har runde munde besat med tænder, der gør dem i stand til at sætte sig fast som en igle på laks, torsk, hvaler, delfiner osv. for at drikke deres blod. Den gør ofte værtsorganismen så svag, at den dør. Den mandlige havlampret er ikke ligefrem romantiker. Når han vil yngle, sætter han sig fast på en kvindelig lampret, slynger sig om hende og presser æggene ud af kroppen på hende. Bagefter kommer han ud over æggene, hvorefter begge forældre dør.

Der er ikke mange dyr, der er ligeså skræmmende som havlampretten. Ikke desto mindre er der folk, der elsker dyret så meget, at de mødes for at ære det – og æde det. Her er der primært tale om Havlampret Selskabet.

Videos by VICE

Det hollandske Havlampret Selskab blev grundlagt for to år siden af kunstneren og mad-arkæologen Henri Roquas. Han er fascineret af dyret på flere måder. Som kunstner synes han, at tanken om en lampret, der sætter sig fast på en større fisk, er helt igennem prægtig. Som mad-arkæolog finder han det vigtigt, at lampretten ikke går i glemmebogen. Den blev engang spist ofte i Holland, men det gik af mode i det 19. århundrede.

Derfor arrangerede han gennem Havlampret Selskabet for nyligt en storslået middag med lampret på menuen. Det var første gang, at der blev spist lampret i Holland i mere end 100 år. Og det sjove er, at det slet ikke smager af fisk.