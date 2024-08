Latinamerikas mest berygtede trapstjerne er lige blevet løsladt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I hiphop-verdenen har en fængselsdom historisk set altid været ensbetydende med respekt og street cred. Mange af genrens kunstnere har med stor succes startet eller genstartet deres karriere efter at have siddet inde i en periode. Mens det har været op til det juridiske system at afgøre, om de var skyldige eller ikke skyldige, har rappere som Gucci Mane, Meek Mill og Remy Ma siddet bag tremmer og set deres musik og notoriske ry gå sin sejrsgang verden over. Uanset hvor stor den pågældende kunstner må være, er fængsling alligevel en harsk måde at gøre sig bemærket. Især for dem, der er så uheldige at tilbringe deres bedste år bag tremmer med kun en spinkel udsigt til at blive prøveløsladt.

Mens Bad Bunny stortrives på sociale medier og hitlister, bliver han åndet i nakken af en rapper, der indtil nu har befundet sig på den anden side af fængselsmuren. Ser man på hvilken som helst internetdiskussion om Bunny, La Nueva Religions Balenciaga-klædte hood-pave, støder man uundgåeligt på et andet navn. Nemlig Anuel AA, der hyldes vidt og bredt som den retmæssige konge af latin-trap. Fra det kontrære synspunkt lyder det, at det utvivlsomt ville være den skæggede puertoricaner, der lavede hits med Cardi B og toppede arenakoncert-plakater i stedet for Bunny, hvis det ikke var for Anuels anholdelse i april 2016 og efterfølgende 30-måneders fængselsdom for våbenbesiddelse. Som med størstedelen af alle nulevende rappere, der sidder inde, havde han også sin egen version af den sædvanlige hashtag-kampagne, #FreeAnuel.

I den her måned blev Anuel AA løsladt, og nu er både manden og den legende-status, der omgiver ham og er vokset støt, mens han har været spærret inde, igen på fri fod.

Men det var ikke, fordi Anuel var helt væk fra den latinamerikanske scene, mens han sad i fængsel: Urban-stjernen Ozuna havde ham med som feature på “Bebé” på sit ekstremt succesfulde Odisea-album fra 2017, der toppede Billboards ‘Top Latin Albums’-hitliste i 32 uger i træk. På et remix af Anuels eget track “Sola”, der udkom i december 2016, hyldede Daddy Yankee og Wisin deres fængslede makker. Blandt andre singles med Anuel-vers, der udkom, mens han sad inde, finder man Arcángels “Rojo,” Farrukos “Liberace,” og Ñengo Flow’s “47.” Nogle af de tracks modtog endda RIAA Latin-udmærkelser, uden tvivl hjulpet på vej af Anuels rygte.

Få timer før han blev løsladt, udgav Anuel sit hypede nye album, Real Hasta La Muerte på streamingtjenester. Med features fra en håndfuld af de kunstnere, der støttede Anuel AAs musikalske karriere, selv gennem de mørkeste tider, spænder albummet fra trap-slaskere som “Na’ Nuevo” og “Yeezy” til reggaeton-crowdpleasers som “Hipócrita” og “Pensando En Ti”. Pladen var en velkommen overraskelse, ikke mindst fordi fængslet ikke ligefrem er kendt som det mest optimale sted at indspille en plade. Som han gav udtryk for i et Miami-interview med Billboards Leila Cobo, indspillede Anuel flere af sine bars over telefonen, som så mange fængslede rappere før ham har gjort. Derudover benyttede han sig af den relative frihed, han fik under et kort ophold på et resocialiseringscenter tilbage i maj.

Modtagelsen af Real Hasta La Muerte var unægteligt positiv. På trods af, at albummet dukkede op på en tirsdag, debuterede det som nummer 51 på Billboard 200 og som nummer et på ‘Top Latin Albums’, hvor det afsatte førnævnte Odisea. Det festlige Ozuna-samarbejde “Brindemos” havde premiere som nummer 48 på ‘Hot Latin Songs’-listen og har med flere YouTube-afspilninger end noget andet track fra det nye album gjort sig til single-frontløber.

Den positive modtagelse af Real Hasta La Muerte-albummet tegner på, at Anuel kommer til at opfylde den succes-profeti, der er kun er blevet forstærket, mens han har været i fængsel. Han kommer nu ud som en fri mand til en post-“Despacito”-verden, hvor der er bredere accept og endda begejstring for spansktalende artister på hiphop-, urban- og pop-scenerne verden over. Bad Bunny og J Balvin har allerede smagt på den succes, der følger med en succesfuld overgang fra latinamerikansk til mainstream hiphop på Cardi Bs kæmpebanger “I Like It” – en åbenlys kandidat til Årets Sommersang. Posse-cuttet “Te Boté”, et samarbejde mellem en lang række kunstnere uden så meget som et ord på engelsk, fortsætter med at overgå forventninger og smadre illusioner om mainstream-potentialet for latinamerikansk musik. (Anuel har, knapt så overraskende, intentioner om at medvirke i et nyt remix af Hot 100-hittet.)

Selv hvis der ikke er nogen af sangene fra Real Hasta La Muerte, der kommer på Hot 100, betyder Anuels boostede potentiale, at det kun er et spørgsmål om tid, før han når dertil – hvis altså han kan styre udenom risikoen for tilbagefald i sin prøveløsladelse.

Scroll videre, og tjek nogle af højdepunkterne ud fra den seneste måned i latin-trap:

Arcángel feat. Bad Bunny – “Original”

Austin Santos og Benito Martínez Ocasio har samarbejdet mange gange, ofte med ikoniske resultater – og den her fremragende DJ Luían & Mambo Kingz produktion fra Santos’ exceptionelle nye album Ares demonstrerer deres velfungerende kemi.

Becky G. feat. French Montana og Farruko – “Zooted”

Det mexicansk-amerikanske multitalent udforsker sprogbarrieren mellem engelsk og spansk for at komme den til livs og leverer en forførende, poppet og tosproget banger, som er co-produceret af den samme fyr, der stod bag “I Like It”.

Messiah feat. Bryant Myers og Miky Woodz – “No Te Detengas”

Den amerikanske latin-trap-pionér Messiah El Artista udgav et solidt mixtape, B.E.N.I.T.O., tidligere på måneden. Det her højdepunkt fra udgivelsen ser Harlem-rapperen gå sammen med to af Puerto Ricos største hiphopnavne.

Mr. Pérez – “El Cartero”

Det her fængende, spansksprogede indspark til coke-rap-genren kommer fra et nyt ansigt i Carbon Fiber-lejren, der flexer med snigende, lettere noia undertoner.

Neutro Shorty feat. Jon Z. – “Cooking Up”

Den venezuelanske rapvulkan låner enkelte engelske ord i to solide vers proppet med trap-o-holisk braggadocio, før hans puertoricanske gæstefeature fuldstændig dræber trackets tredje og sidste vers.