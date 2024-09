Lav de kyllingevinger som Matty Matheson forguder

Billede taget af Farideh Sadeghin.

Lige meget hvor eller hvornår man er vokset op, har alle en ret fra deres barndom, som de uden sammenligning vægter højere end alle andre. Det er lige meget, hvor god maden egentlig var – nostalgi er en kraftig ingrediens, og det, man spiser som barn, kommer ofte til at forme, hvad man søger som voksen.

Denne opskrift på de perfekte Buffalo-kyllingevinger kommer fra Southsides Patio Bar and Grill, en bar i Fort Erie, Canada, som også er den første restaurant MUNCHIES-værten Matty Matheson nogensinde arbejdede på. Som du nok allerede har gættet, betyder Southsides meget for Matty.

Videos by VICE

Stedet – som ifølge Matty frekventeres af de jockeyer, der rider på Fort Eries væddeløbsbane – endte med at fyre Matheson, da han stadig var teenager, efter han blev taget i at stjæle en kasse øl, men ikke før deres kyllingevinger nåede at bygge hule i hans hjerte og blive der forevigt.

Det er præcis derfor, at Matty og hans mentor, Master Rang, besluttede sig for at besøge Southsides i det første afsnit af VICELAND’s Dead Set on Life og fortære bunkevis af vinger.

Billede fra VICELAND.

Selv hvis man ikke ser på retten i samme rosenrøde skær som Matty, vil man uden tvivl elske disse vidunderligt simple stykker kylling, der er friturestegt og vendt i en blanding af chilisauce, smør og kreolske krydderier.

Vi elsker dem i hvert fald helt overdrevet meget.