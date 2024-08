Manden bag ‘Leave Britney Alone’ reflekterer over sit popkulturelle eftermæle

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA



I september 2007 var 19-årige Chris Crocker og hans bedstemor ude og købe ind i et lille supermarked i Tennessee. “Oh my God,” husker Chris Crocker, at kassedamen udbrød, “jeg har lige set dig i nyhederne!” Hans bedstemor sukkede højlydt. “Hvad snakker hun om?” hviskede hun. Da de kom hjem, gik det op for dem, at Chris’ ansigt prydede sendeflader fra TMZ til NPR. Han var sågar i New York Times.

Efter Britney Spears’ katastrofale optræden med nummeret “Gimme More” ved VMA i 2007 lagde Chris Crocker en video på YouTube, hvor han står foran et hvidt gardin med mascaragråd nedover kinderne. “Lad nu Britney Spears være!” siger han. “Jeg mener det! Hvis du har et problem med hende, så kan du tage det op med mig. Hun har det ikke godt lige nu.” Inden “Leave Britney Alone” havde Chris hovedsageligt delt comedyvideoer, der kun havde få visninger, men nu grinede hele verden af en video, han havde lavet i ramme alvor. Hans opførsel på videoen blev det store samtaleemne fremfor budskabet om Britney, en 25-årig kvinde, der blev kaldt “trailer trash“, fordi hun var fræk nok til at optræde på tv uden en stram og veltrænet mave, og Chris Crocker blev en af de allerførste YouTube-stjerner i verden.

“Der var ikke mange eksempler på virale stjerner dengang,” siger Chris. “Jeg fulgte Stevie Ryan, som lavede Little Loca, og folk som ham. Dengang var 70.000 visninger nok til at sige, at en video var gået viralt.”

Senere det år flyttede Chris Crocker til Los Angeles for at begynde sin karriere som realitystjerne, men det lykkedes aldrig rigtigt. Det heteroseksuelle USA så ham som en joke, og det homoseksuelle USA så ham som en skændsel. I dag får YouTubere, der kommer ud af skabet i deres videoer, stor ros fra andre homoseksuelle, men i 2007, fortæller Chris Crocker, hadede man ham for hans feminine fremtoning. Efter syv måneder i Hollywood vendte han hjem til Tennessee. Siden da har han været “top” i en homopornofilm, haft hovedrollen i en kritikerrost HBO-dokumentar og været fortaler for kønsdiversitet. På mange måder var Chris Crocker forud for sin tid, længe før Disney Channel begyndte at ansætte YouTubere som skuespillere, og Teen Vogue udgav guides til analsex.

Jeg ringede til Chris Crocker for at høre om, hvorfor han optog “Leave Britney Alone”, og det aftryk, den efterlod på popkulturen.

BROADLY: Hvordan var dit liv før 2007?

Chris Crocker: Jeg voksede op i en afkrog af Tennessee – jeg boede ikke tæt på en stor by som for eksempel Nashville – og derfor droppede jeg ud af skolen efter ottende klasse, fordi det var for voldeligt for mig. Så jeg var alene meget af tiden. Det var derfor, jeg begyndte at lave videoer, så jeg havde mulighed for at udtrykke mig. Mit liv var meget stille.





Opholdt du dig mest i soveværelset, som man ser i “Leave Britney Alone”?

Hele tiden. Jeg læste Sylvia Plath og var bare super emo. Jeg var altid på mit værelse. Jeg havde lavet videoer i omkring et års tid. Den første, jeg lagde på MySpace blev ret stor, og der boede jeg på mit værelse. De fleste videoer er optaget derinde. Jeg kunne ikke gøre det andre steder, fordi mine bedsteforældre også var i huset.

Var det der, du begyndte at dyrke Britney Spears?

Jeg var besat af Britney fra 4.-5. klasse af. Jeg elskede musik, og hun har altid været min yndlingskunstner lige siden “Baby One More Time.” Min bedstemor købte alle hendes singler til mig, og jeg havde også en masse merchandise. Hele mit værelse var dedikeret til Britney.

Da hun havde alle de problemer, var det let at se, at hun var et rigtigt menneske og ikke bare en urørlig popstjerne. Det var derfor, jeg sagde i videoen: “Hun er et menneske.” Grunden til, at det betød så meget for mig at forsvare Britney, var, at min mor lige var kommet hjem fra krigen i Irak. Hun var veteran. Hun havde misbrugsproblemer og blev hjemløs. Jeg var i terapi for at få styr på det hele, og der var to kvinder, som jeg virkelig så op til. Jeg var i defensiven i forvejen, fordi jeg prøvede at hjælpe min mor. Jeg så en parallel, da Britney – min yndlingspopstjerne, som inspirerede mig – også kæmpede med livet.

Indså du parallellen mellem din mor og Britney, mens du var i terapi?

Jeg var 19, da jeg lavede videoen. Jeg reflekterede ikke så meget over mine følelser dengang. Det var først fire-fem år senere, da vi filmede HBO-dokumentaren, hvor de stillede mig spørgsmål om det på kamera, at jeg indså det. Der var aldrig nogen, der havde spurgt ind til det før!

Hvad var dine forventninger til hendes VMA-optræden?

Jeg var ligeglad, om hun så kom på scenen i en rullestol. Jeg tænkte bare, “Oh my God, hun er tilbage.”

Blev du skuffet?

Det handler om, hvordan man fortolker det. Jeg synes, det var smukt på en måde. Inden da så man kun Brtiney som en perfekt og urørlig popstjerne. Det var lidt ligesom performancekunst at se hende stå i rampelyset og bare være sådan lidt, “Okay, whatever.”

Hvornår besluttede du dig for at lave videoen?

Jeg havde læst en masse lortede kommentarer efter hendes optræden, så det var nok den følgende morgen. Folk tror altid, at jeg lå under et sengelagen eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan man skulle lave den slags belysning under et lagen. Jeg brugte bare gardinerne som et bagtæppe. Værelset var plastret til med Britney-plakater. Der lugtede sikkert af rengøringsmiddel. Vi er ikke fancy folk!

Var det rigtige tårer?

Altså, selvom jeg ved, hvor oprigtig jeg var, så kan jeg godt se det fra andres synsvinkel. Jeg kan godt se, hvorfor folk syntes, det var morsomt, for jeg er temmelig melodramatisk anlagt, når jeg er ked af det… eller bare generelt.

Hvad sagde dine bedsteforældre til videoen?

Det, der chokerede dem, var, at jeg var så feminin og flamboyant. Det har kun påvirket dem, fordi jeg kom på forsiden af lokalavisen. Da journalisten spurgte mig om, hvordan det var at være homo her, kaldte kirken – mine bedsteforældre er meget religiøse – dem ind til en samtale om mine videoer, og det, at jeg boede hos dem. Det er den eneste gang, det har påvirket dem direkte. Jeg vil ikke have, at mine valg påvirker dem negativt, men de var selvfølgelig ikke glade for det. Min familie er kommet i den kirke længe.

Generede folks reaktioner dig?

Jeg var ligeglad med, hvad folk sagde, så længe Britney vidste, at hendes fans holdt af hende. Det bekymrede mig kun, når jeg fik dødstrusler. Det er også grunden til, at jeg begyndte at optræde under et pseudonym.

I dag kan det hjælpe en YouTubers karriere at komme ud af skabet. Var det anderledes for dig?

Jeg er glad for, at det er et sted, hvor queer-folk kan være dem selv i dag. Dengang var det forfærdeligt at være homo på YouTube. Man vidste aldrig, om man skulle tage dødstrusler seriøst. Det var en anden tid. Mit forhold til homosamfundet, da jeg kom ud, er også påvirket af det faktum, at det ikke var smart at være flamboyant eller bruge homolingo dengang. Jeg ser en masse homo-YouTubere i dag, der lige er begyndt og siger ting som, ‘hun er fabulous.’ Dengang var der mange homoseksuelle mænd, hvis reaktion på “Leave Britney Alone” var: ‘Det er den type, der giver os et dårligt ry.’ Det var mest, den slags respons jeg fik.