​’Legenden om Cambo’

Mens hans forældre var væk på et af deres fire jobs, brugte Cambo tiden på at lære at overleve i Alabamas barske natur. Efter hans forældre gennemgik en grim skilsmisse søgte han helt naturligt ud i skoven for at være alene. Ingen traffik, ingen mennesker, intet ansvar – bare overlevelse.

Planen var at tilbringe sin ungdom i vildnisset, indtil han blev gammel nok til at kunne klare sig uden sine forældre. Han endte med at tilbringe to år alene i naturen. Cambo fortæller sin historie i dette afsnit Profiles by VICE instrueret af Harmony Korine.