Leggings er faktisk bukser

Da jeg gik i gymnasiet, indså jeg, at leggings er den mest misforståede beklædningsgenstand i verden, fordi folk blev ved med at gentage de samme idiotiske klicheer ad nauseam. Jeg hader bare, når folk bruger leggings i stedet for rigtige bukser, er en af de sætninger, jeg har hørt en million gange i forskellige sociale sammenhænge, ofte ledsaget af lignende kritikpunkter eller spørgsmål i stil med, kan jeg godt have leggings på i stedet for bukser? Og der er masser af lignende eksempler.

Der er rigtig mange mennesker i verden, som aktivt arbejder på at opretholde den løgn, at leggings ikke er bukser. Hvis du er typen, der abonnerer på den holdning, så er det, fordi du er blevet hjernevasket til at tro det. Selv om det måske ikke virker som en big deal, så er det faktisk en frastødende, patriarkalsk sammensværgelse, der skal underminere kvinders tiltro til deres egen dømmekraft. Selvfølgelig er leggings bukser.

Forestil dig, du har et par højtaljede leggings på med en top og en stor blazer over, og du har sat håret op i en løs knold. Forestil dig så, at en person stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt du har bukser på. Det er slet ikke til at forstå, men det er ikke desto noget, kvinder udsættes for hele tiden.

At spørge, om et par leggings fungerer som bukser, er lidt som at spørge, om en tophat fungerer som en hat. Det er faktisk ikke engang et spørgsmål, fordi svarer ligger i det. Intet kan afholde en tophat fra at være en hat, og intet kan afholde leggings fra at være bukser. Den eneste forskel er, at de er lavet i mere elastisk materiale end de fleste bukser. Så hvorfor har folk pres over kvinder, som går i leggings? Svaret er selvfølgelig misogyni. Leggings passer til alle kropstyper, og de fremhæver kroppens form bedre end de fleste andre typer bukser uden at være ubehagelige at have på. Så er det ikke mystisk, at den mest komfortable, bredt tilgængelige og universale beklædningsgenstand, som kvinder elsker at gå i, er offer for så mange fordomme i samfundet?

Personligt, kan jeg godt lide at tage temperaturen på leggingsdebatten ved at konsultere Twitter. Når jeg søger på ‘leggings som bukser’, finder jeg det ene tweet efter det andet, der lovpriser leggings. ”Hvis det er forkert at bruge leggings som bukser, så vil jeg ikke være rigtig,” skriver en bruger. ”HVORDAN SKAL MAN ELLERS BRUGE DEM? Træningsleggings, yogaleggings, det er bare BUKSER,” udbryder en anden bruger i forsøget på at forklare det åbenlyse. ”Jeg er ligeglad med, om kvinder bruger leggings som bukser, jeg bruger mine leggings som halstørklæde, hvis jeg har lyst til det, luk nu bare røven,” tilføjer en af diskussionens absolutte helte.

Leggings er ikke bare bogstaveligt talt bukser, de er også det lækreste, billigste og mest stilede modevalg, og det er en anden grund til, at den kulturelle modvilje overfor dem i det offentlige rum er lige så ydmygende, som den er sexistisk. Hvis du ikke fatter, hvor fashionable de er, så er du en klovn. Eller måske er det bare, fordi du ikke ved bedre, eller måske er du bare stolt over at opretholde status quo.



Leggings er skønne, fordi de er enkle. For sig selv på en ellers nøgen krop mister de al betydning, men i samspil med dit look får leggings en helt ny personlighed i kraft af de øvrige beklædningsgenstande, du supplerer med. De har selvfølgelig deres begrænsninger. Slidte leggings har det med at blive gennemsigtige, men det betyder ikke, de ikke er bukser af den grund. Og leggings, der ikke er sorte, er næsten altid en fejltagelse. Jeg behøver ikke forklarer, hvorfor det forholder sig sådan. Mønstrede leggings er hæslige. Men formaninger på det område svarer til at sige, at du ikke skal tage en dyb v-neck t-shirt på: det giver rimelig meget sig selv.

Man kan ikke sammenligne leggings med andre typer bukser. De er langt mere anstændige end joggingbukser, som man kun bærer, når man har brug for et ekstremt niveau af komfort og en kæmpe buffer mellem sig selv og omverden. De er tydeligvis heller ikke hverken jeans eller slacks, som tjener deres egne formål. Leggings gør et blank, men behageligt, lærred ud af underkroppen, som man enten kan understrege for at vise sine former frem, eller underspille for at rette fokus mod overkroppen. Man kan bogstaveligt talt have enhver top på, når man er iført leggings.

Forestil dig et par sorte leggings med en vintage t-shirt, en læderjakke og læderslippers. Det er et look, der føles dyrt, men mystisk, det udstråler kraft i sin afslappethed og popper, fordi der ikke er et par almindelige bukser til at stjæle opmærksomhed. Benene bliver til et par stilrene lærreder, som komplimenterer resten af outfittet.

Med en stor sweater eller en hoodie og et par tunge solbriller får et par leggings dig til at ligne en klubdronning med tømmermænd. For de af os, der bruger leggings i mere formelle omgivelser, kan man kombinere dem med en skjorte eller tung striktrøje og en stram hestehale. Mulighederne er uendelige.

Hvis du har frygtet at bruge leggings som bukser, så opfordrer jeg dig til at glemme alt, hvad samfundet har fortalt dig og acceptere det, du allerede ved, er sandheden. Hvis leggings ikke er bukser, så er leggings ingenting. Og hvis det er sandt, hvad er vi så?