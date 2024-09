Nordic Poetry scarf, Le Coq Sportif tracksuit, vintage jewellery

PHOTOGRAPHY: ALEX DE MORA

STYLING: KYLIE GRIFFITHS

Hair: Sami Knight using Unite

Make-up: Lydia Warhurst using Mac Cosmetics

Nails: Ellie Hicks using Mac Cosmetics

Set designer/props: Penny Mills

Photographer’s assistant: Theo Cottle

Stylist’s assistants: Thomas Ramshaw and Rachel Williamson

Models: Jennifer Munby, Jack Warner, Belinda O’Brien, Alex B, Jane Elizabeth Marney, Deepak Anad, Lynne Bennett, Selina O, Simon Taylor, Mike O

Videos by VICE

Joyrich hat and tracksuit, American Apparel socks, Adidas sliders, vintage watch

Adidas top and shorts, Gogo Philip earrings; Champion jacket, Joyrich top, Gogo Philip earrings, vintage rings

Mary Katrantzou x Adidas dress from Harvey Nichols, Gogo Philip earrings and ring, K-Swiss trainers; Topman top and shorts, American Apparel socks, Topman trainers

Vogue sunglasses, vintage earrings, Ryan Lo necklace and ring, Juicy Couture tracksuit, Moschino bracelet and top from Harvey Nichols, Charlotte Simone bag from Harvey Nichols, Gourmet trainers

Vintage T-shirt, Adidas tracksuit bottoms, vintage watch, American Apparel socks, Topman shoes; Beyond Retro jacket, vintage T-shirt, Topman shorts, American Apparel socks, Gourmet trainers