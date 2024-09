Lickalix sodavandsis med Pimm’s

Portioner: 4

Forberedelse: 30 minutter

Total: 6 timer 30 minutter

Ingredienser

80 g friske jordbær

80 g frisk appelsin, skrællet

20 ml Pimm’s

8 g friskpresset citronsaft (et godt skvæt)

20 g fairtrade rørsukker

En halv skive agurk per is

Vejledning

1. Det eneste, du skal bruge for at komme i gang, er nogle plastikforme til sodavandsis, ispinde af træ, et stykke karton (f.eks. en gammel emballage) eller sølvpapir, en blender og en vask eller skål fyldt med varmt vand.

2. Blend jordbær, appelsin, Pimm’s, citronsaft og 40 ml vand, indtil blandingen er lind. Tilføj sukker og blend i yderligere 30 sekunder. Hæld i formene og placer forsigtigt agurken i blandingen.

3. Husk at hælde op, så der stadig er en centimeter fra kanten, fordi væsken udvider sig, når det fryser.

4. Skær et stykke karton – eller brug sølvpapir – og placer det over toppen af formen.

5. Marker midten af hver form med en blyant.

6. Stik hul i kartonen eller sølvpapiret og placer en ispind i hver. Husk at sørge for, at der er nok ispind at holde på.

7. Frys til næste dag, eller mindst seks timer hvis du har travlt.

Fra Up Your Summer Cocktail Game with Pimm’s on a Stick