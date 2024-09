Uanset hvor dårlig din dag er, så er du i det mindste ikke ham, der blev fanget ved siden af en eksploderende slamsuger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Nogle gange tager du på en dejlig ferie og kommer hjem til, at din lejlighed er omdannet til bordel, eller du tager ud for at købe ind og falder tilfældigvis over et hemmeligt narko-laboratorium, eller du tager til hip pølsefest under Fashion Week, for at finde ud af, at det hele er kejserens nye klæder. Det sker for os alle sammen.

Videos by VICE

Men i det mindste kan vi kollektivt finde en lille trøst i, at vi ikke – lige meget hvor meget det regner, og hvor nederen din dag har været – er fyren, som fik hele sin bil smurt ind i lort fra en slamsuger, der eksploderede ved siden af ham.

Videooptagelserne af lorteeksplosionen, der er filmet fra en anden bil, starter med, at slamsugeren stille og roligt kører hen og holder for rødt ved et lyskryds. Alt ser normalt ud på overfladen, men de giftige gasser skvulper allerede rundt inde i deres mobile, metalliske fængsel, indtil trykket stiger til et eksplosivt niveau.

Og åh, hvor den eksploderer – ud over taxaen bagved og ud over chaufførens vindue i bussen ved siden af. Men bilen, der tager imod størstedelen af den brune trykbølge, er en intetanende og meget ren SUV, der holder til venstre for lastbilen.

Bagefter, mens gaderne flyder over med den afskyelige strøm, der vælter ud af vognen, kan man se føreren af bilen træde på pedalerne i afmagt, usikker på hvad fanden han skal gøre, velvidende at intet kan redde ham, intet kan omgøre de frygtelige omstændigheder, der har gjort, at han nu sidder midt på gaden, smurt ind i lort.

Livet er hårdt nogle gange, og alle har problemer at kæmpe med, men det er vigtigt at have perspektiv. Lige meget hvor skidt det går, så er du ikke manden, der har fået sin splinternye Lexus sprøjtemalet med en geyser af afføring. Det er da altid noget.

Mere dybsindig journalistik fra VICE:

Sådan ser det ud når din 20-årige kæreste får kræft

Hvad jeg lærte af at kakaotrippe i Søndermarken

Jeg havde virkelig ikke regnet med det, men traktortræk går lige i blodet