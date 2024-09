Light-sodavand kan få dig til at spise mere

Sukker har fået lidt af et dårligt ry, og det kan til en hvis grad godt forsvares, men vi kan da stadig godt nyde vores sukker-fri light sodavand og smide lidt sødemiddel i kaffen uden at få alt for dårlig samvittighed, ikke?

Nej.

Ny forskning fra University of Sydney tyder på, at indtagelsen af kunstige sødemidler rent faktisk kan få hjernen til at tro, at den sulter og dermed øge trangen til kalorier.

Undersøgelsen, der ser nærmere på den længerevarende effekt af kunstige sødemidler, som giver en sød smag men leverer kalorieholdig energi (i dette tilfælde stoffet sukralose) blev offentliggjort forleden i det videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism. Og undersøgelsen peger på, at den kroniske indtagelse af en kost, hvor forholdet mellem sødme og energi er i ubalance, udløser en neuronal sult-reaktion og øger trangen til at spise.”

Helt basalt betyder det, at selvom du snyder din krop til at tro, at den får noget sødt, så ved den godt, at den ikke kommer til at nyde godt af de smækre kalorier. Det viser sig altså, at man ikke både kan blæse og have mel i munden.

Ledende forsker og ekspert i funktionel genomik, Gregg Neely, forklarede i en pressemeddelelse: “Vi fandt ud af, at i hjernens belønningscentre, er fornemmelsen af sødme ensbetydende med et indhold af energi. Når forholdet mellem sødme og energiindhold er i ubalance i en periode, rekalibrerer hjernen og forsøger at øge den totale mængde kalorier, man indtager.”

Første del af Neely og hans holds forskningsprojekt undersøgte, hvad der sker, når bananfluer bliver “fodret med kunstigt sødede fødevarer gennem længere perioder (mere end fem dage.)” Resultatet var, at fluerne “indtog mere end 30 procent flere kalorier, end når de blev fodret med naturligt sødede fødevarer.”

For at finde ud af om kunstige sødestoffer havde samme effekt på pattedyr, genskabte man eksperimentet i anden halvdel af forskningsprojektet, men denne gang med mus istedet for med bananfluer. Forsøget der blev ført an af Herbert Herzog, der forsker i spiseforstyrrelser, konkluderede det samme: “Mus, der i en uge spiste mad sødet med sukralose, øgede deres indtag af fødevarer betydeligt, og den neurale årsag dertil var den samme som med bananfluerne.”

Selvom kunstige sødemidler af mange anses for at være en måde, man kan bekæmpe fedme på, så er der stadig modstridende argumenter for og imod light- og sukkerfri produkters effekt på kroppen.

Om den nye forskning udtaler Ros Miller fra British Nutrition Foundation overfor BBC, at resultaterne strider imod resultaterne af størstedelen af lignende forsøg, der er foretaget med mennesker involveret, og at resultaternes relevans for mennesker er “tvivlsom.” Hun mener, at det er for simpelt at reducere indtaget af mad- og drikkevarer til et spørgsmål om trang til søde sager, set i lyset af, at langt de fleste mennesker spiser varieret. Hun sagde: “Den simple og uvarierede kost, der er blevet spist af gnaverne i de her forsøg, står i kontrast til vi menneskers varierede og komplekse kost.”

Vi kan deraf aflede, at Miller ikke er typen, der går på sukkerjagt hver eneste dag klokken 15.

Selvom argumenterne for kunstige sødestoffer kan synes en smule mistænksomme, så vil det smarteste måske være at droppe cola-light, og holde sig til sukkerknalder. Og lad os nu være helt ærlige, du ville jo nok spise det stykke eftermiddags-kage uanset hvad.