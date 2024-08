Lil Peep lever videre i vores minder

Denne artikel er oprindelig udgivet af Noisey UK

Siden nyheden kom ud om den genrebrydende rapper Lil Peeps alt for tidlige død i november, har en samlet musikverden været grebet af sorg, kærlighed og hyldest til den banebrydende kunstner. Og selv om Peep ikke længere er iblandt os, så har hans enorme aftryk på musikindustrien henover den sidste uges tid stået krystalklart og understreget, at rapperens værker vil blive husket for eftertiden.

Sidste onsdag kom det ud, at han for første gang nogensinde er nået ind på Billboard Hot 100 med tracket ”Awful Things”, der figurerede som nummer 79 på listen. Lil Peeps debutalbum, Come Over When You’re Sober Part 1, er også strøget op ad hitlisten og ligger på en flot 38. plads. I lørdags blev der afholdt en privat mindeceremoni for rapperen i hjembyen Long Beach i New York, hvor venner og familie mindedes Lil Peep. Pop-punkerne Good Charlotte, som Lil Peep har nævnt som en af sine største indflydelser, spillede et cover af ”Awful Things” til højtideligheden.

En af Peeps nære venner og samarbejdspartnere, Goth Boi Clique-kollegaen Nedarb, skrev på Twitter, at han glædede sig til at høre Good Charlotte spille til ære for rapperen:

https://twitter.com/NEDARBNAGROM/status/937063914126368768

Det var en meget passende hyldest, der på elegant vis understreger det, der gør Peeps kunst så særlig. Hans musik pustede ny liv i emo uden at gå på kompromis med genrens hjerte og sjæl. Peep blev kun 21, men han efterlader verden med en fantastisk arv.

