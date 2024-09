Lil Peeps første posthume album udkommer snart, og første single er hjerteskærende tung

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I går udgav Lil Peeps bo “Cry Alone”, den første single fra hans posthume projekt Come Over When You’re Sober Pt. 2. Videoen til “Cry Alone”, der er instrueret af Max Beck og produceret af Mezzy, er fyldt med klip af Peep, der vugger en kæmpe bamse i sine arme.

“Peep og jeg skød ‘Cry Alone’ tilbage i maj 2017,” siger Beck i en pressemeddelelse. “Han havde oprindeligt tænkt, at tracket skulle med på COWYS1, men det endte med at passe bedre ind på COWYS2, så udgivelsen af videoen blev udsat.” Ifølge Beck er videoen resultatet af en tur på McDonald’s en sen aften. Hvem kan relatere til det?

I sidste måned fik fans singlen “Falling Down”, en ny sang fra den afdøde rapper, selv om XXXTentacions tilstedeværelse på tracket vakte bekymring blandt Peeps venner og tidligere samarbejdspartnere. Og dømmer man ud fra den offentliggjorte trackliste, lader det til, at det kontroversielle nummer ikke bliver en del af det kommende posthume album.