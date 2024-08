Lil Skies er ung, men har ikke tid til at være useriøs

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Rapperen Lil Skies er måske ung, men han har ikke tid til at være useriøs. Den 19-årige musiker, hvis borgerlige navn er Kimetreus Foose, er frontfigur blandt en gruppe kunstnere, som er gået fra at være undergrundshelte til at blive kæmpe stjerner med store pladeselskaber i ryggen. På blot et år har han præsteret at lande to singler på Billboard Hot 100 og skrevet under på en stor pladekontrakt med Atlantic. “Jeg laver pænt mange voksenting,” siger han. “Jeg er ikke et barn… Jeg har altid holdt ved de ting, jeg laver: skole, sport, musik, alt. Sådan er jeg bare som person. Det skal mine fans vide, når de ser det her. De skal se min indsats. De skal blive inspireret til at gøre det samme.”

I det her afsnit af Noisey Raps taler kunstneren, som stammer fra Waynesboro i Pennsylvania, om sin kamp med depression, karrieremål og hans far, som er hans store inspirationskilde. Selv om han har gjort kometkarriere, så er Lil Skies kommet for at blive.

