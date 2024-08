Lil Wayne og Futures ‘SNL’-sketch om samtykke var lige så sjov, som den var skarp

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Som om det ikke var slemt nok at vågne med gulvtæppe-tunge, overfølsomhed over for dagslys og hamrende hovedpine hver søndag morgen, skal vi nu hver uge også forholde os til helt andre tømmermænd, nemlig indholdstømmermænd forårsaget af Saturday Night Live. Hvis vi ikke åbner øjnene til det skrækindjagende syn af Kanye West, der rabler som en galning, bliver vi bedt om at tage stilling til store spørgsmål som etik i komikkens verden. I bedste fald er Ariana Grande sur nok på Pete Davidson til at udgive en ny single, og selv det er udmattende på sin egen måde. Nogle gange har man bare lyst til at vågne, bestille det mest fedtede måltid, JustEat har at byde på, købe en eller anden juice eller nogle Palæo-shots for teoretisk set at udligne sit indtag ernæringsmæssigt og se dårlige, gamle film i sengen hele dagen uden at skulle forholde sig til nyheder camoufleret som improviseret comedy.

Den gode nyhed i den her uge var, at der i sidste ende var en oprigtigt sjov og bidende sketch med Lil Wayne, der også optrådte med to Carter V-sange på det ikoniske lørdags-sketchshow, og Future, en uventet gæst. Sketchen hedder “Permission” og selv om præmissen var oplagt, fungerede det ret godt. Sammen med SNL-komikerne Kenan Thompson, Chris Redd og Pete Davidson, var de to ikoner med i en rap-video, der tog pis på moderne mainstream hiphop-floskler lave at gøre en generisk tekst om røve til en hyldest til samtykke. // Shake that booty (if you wanna) / drop that booty (it’s your choice) // og så videre. Du kan ligesom regne ud, hvor det bærer hen. Se videoen her:

Weezy har et par gode bars (// Before we talk bootie / talk emotional connection / before we get emotional / I’m putting on protection //), men højdepunktet er Future, der kaster med kontanter i gaderoben – ned i en indsamlingskrukke til Women’s Rights Fund. Det var overraskende, langt fra selvhøjtideligt og relevant uden at virke moraliserende. Det var et stort øjeblik for comedy, bidende satirisk og i det helt taget alt, hvad et SNL-sketch bør være.

NPRs Rodney Carmichael argumenterede for, at joken havde tragiske undertoner. “Det ironiske er selvfølgelig, at sketchen nok er det tætteste, nogle store hiphopstjerner er kommet på at deltage i samtalen om samtykke i løbet af det år, der affødte #MeToo-bevægelsen,” skrev han. “Det bliver ikke meget mere progressivt end en SNL-sketch i 2018.” Selv om han grundlæggende har ret, ville jeg argumentere for, at det ikke så meget er ironisk, som det er hovedårsagen til, at sketchen overhovedet er sjov til at begynde med. Romantiseringen af XXXTentacion fortsætter uhæmmet, 6ix9ines popularitet vokser stadig og så videre, og så videre, og så videre.

Men comedy er det perfekte forum til den her meget nødvendige samtale. Eksekveres det lige så skarpt som i “Permission”, kan det være bidende uden at blive overdøvet. Uden Future og Lil Wayne – der her i bund og grund agerer veteraner – ville sketchen ikke have haft gennemslagskraft, men deres tilstedeværelse får det til at fungere. Der er ingen grund til, at et indslag som den her SNL-sketch ikke kan åbne lidt op for mainstream-kulturen, når det gøres rigtigt.

Anyway, når du er færdig med at grine over Davidsons optræden som Uncle Butt, kan du se de to numre, Weezy optrådte med, herunder. Han spillede “Uproar” og “Can’t Be Broken.”

https://youtu.be/cKxVoCoc60Y