Lil Wayne viser, hvad han har fået ud af at satse på skateboarding

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Da Lil Wayne kom ud af fængsel i 2010, offentliggjorde han sine planer om at blive skater. Han havde allerede fundet Gud (hvis du læser hans fængselsmemoir, Gone Til’ November, ved du, at han beder hver dag), så det logiske næste træk derfra er selvfølgelig at poppe ollier og øve sig i ikke at smadre de juvelbesatte tænder ned i fortovet hver gang. Lil Wayne vendte sig mod skateboardingens alter.

Videos by VICE

Det var selvfølgelig ikke alle fans, der syntes, det var en vildt god idé. Ekstremsport er ikke ligefrem noget, man typisk begynder at udøve i den alder (dengang var han 28, i dag er han 32), og det er heller ikke en sport med det store crossover-potentiale. Men Lil Wayne holdt ved sin nye hobby og fortalte i 2012 Rolling Stone, at han “fokuserer mere på at skate end på rap“.

Og Lil Wayne kan faktisk bryste sig af at være den første af sin slags i historien. Har Leonardo DiCaprio måske bygget en half-pipe i sin baghave? Har du nogensinde set Jennifer Lopez grinde ned ad en fortovskant? Eller Ryan Gosling lave en backside 540? Nej, vel? Det er ikke gjort før, og Lil Wayne er derfor en pionér. Han gør for skateboarding, hvad Bob Dylan gjorde for musikken, da han samlede en elektrisk guitar op (han er sikkert også grunden til, at Bieber lige kortvarigt havde en skaterfase). Men det store spørgsmål er naturligvis, om Lil Wayne så er god til at shredde?

Nu har vi endelig fået endegyldigt svar på det spørgsmål. Der findes masser af optagelser med rapperen, hvor han hænger ud på rampen (se Chance the Rappers “No Problem“-video), tonsvis af artikler, der dokumenterer hans mange skate-udflugter og de folk, han tager med (VICE har også lavet en) og nogle enkelte klip af ham, hvor han falder på røven (her, her og her). Men der har imidlertid ikke været mange videoer, hvor Lil Wayne viser sine skills igen og igen. Men for få måneder siden offentliggjorde han videoen “Sorry For The Sk8” (et ordspil på hans mixtapeserie Sorry 4 The Wait). Så med rapperens egne ord: “Did you wonder what the f**k Lil Wayne has been doing on a skateboard. Here it is!”

Det syv minutter lange klip fra Lil Wayne hedder også “Hercules”. Det er ret godt. Men det vildeste ved Weezys skateboardeventyr? Der har længe gået rygter om, at Lil Wayne har en skatepark i sit hus og en anden på taget. Når man ser det i videoen, ser det helt vildt farligt ud. Minirampen, som man ser på screenshottet herunder, ser ud, som om den sender dig ud over afgrunden.

Under alle omstændigheder er det superfedt. Jeg har ikke engang brug for Tha Carter V mere. Lil Wayne skal med i X Games. Han skal bare flyve ned af den der 100 meter høje rampe og lave en Danny Way over Mega Ramp. Og det vil Lil Wayne faktisk også have. Og nu går han efter det, og det er derfor, verden er et fedt sted, og den her mand en vedvarende inspirationskilde.