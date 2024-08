Lil Xan synes, at folk skal lægge pillerne på hylden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Lil Xan er en 21-årig rapper fra Sydcalifornien, som kun har rappet det sidste halvandet års tid. Alligevel er det lykkedes ham at starte en bevægelse inden for rapscenen i Californien i form af Xanarchy Collective, som har fået millioner af views online. Hans single “Betrayed” er blevet set mere end 62 millioner gange. Som man måske også kan gætte ud fra hans kunstnernavn, så er rapperen, hvis borgerlige navn er Diego Leanos, især kendt på at skrive åbenhjertige tekster om sit eget forhold til Xanax – både nedturene med afhængighed såvel som rejsen mod et liv uden nervemedicinen. I det her afsnit af Noisey Raps tager vi med Lil Xan til hans fødeby, Redlands i Californien, hvor rapperen viser os rundt og taler om sine drømme og håb for fremtiden.