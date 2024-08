Lisa Lov ramte bunden, før hun var klar til at åbne Tigermom

Lisa Lov var knækket. Hun skulle til at åbne sin restaurant i København, hun skulle lave pop-up med en god ven fra USA, og hun var på vej til at revolutionere asiatisk mad i København, skrev medierne. Men pludselig kunne Lisa kun mærke stress og frygt. Hun forlod sit job, hun forlod Nørrebro, og hun rejste væk fra det hele. Til New Zealand for at besøge familien og til Rusland og Japan for at arbejde. “Jeg hev simpelthen stikket ud,” siger hun. “For min egen skyld. Jeg mistede alt greb om det, som i første omgang gjorde mig glad. Da jeg tog væk fra det hele, gik det op for mig, hvad der var vigtigt. Det første, jeg skulle sørge for, var at passe på mig selv. Og det andet var at gøre det, jeg tror på.”

Lisa Lov står samme sted, hvor hun først mærkede presset. I det hjørnelokale på Ryesgade på Nørrebro, hvor hun om få dage skal åbne restauranten Tigermom. Frygten, fortæller hun, forsvandt undervejs. Hun begyndte at meditere, dyrke muaythai og bekymre sig mindre om omverdenens forventninger til hende. Hun siger, hun fandt tilbage til det, der var den oprindelige idé bag Tigermom: “Jeg vil virkelig gerne udfordre folks opfattelse af asiatisk mad og vise, at det kan laves på et meget højt niveau. På samme høje niveau som en restaurant i Vesten. På samme høje niveau som en nordisk restaurant.”

Videos by VICE

Lisa er født i New Zealand af et kinesisk-cambodjansk ægtepar, der flygtede fra Pol Pot og De Røde Khmerer. Tigermom var hendes kaldenavn i køkkenet på Relæ, hvor hun startede, da hun kom til Danmark i 2011, og det er navnet på den restaurant, som startede som en række pop-ups i København. “Min restaurant hedder Tigermom, og jeg er Tigermom,” siger Lisa. “Og når du kommer på Tigermom, så spiser du, som Tigermom siger.”

“På Tigermom spiser du, som Tigermom siger.” Foto: Hedda Rysstad

Der er hverken takeaway eller a la carte på Tigermom. Hun er bestemt i blikket, da jeg spørger ind til det. “Forventede du, at du kunne komme her og bestille en pad thai? Nej, det er ikke sådan et sted, og det skal folk vide fra start. Det er en kurateret oplevelse, og det er retter, som betyder virkelig meget for mig. Det er ikke for at være arrogant, det er mere for at hjælpe folk til at få en god oplevelse. Så kommer du heller ikke til at se ud som en idiot, når du skal på date.”

Maden bliver serveret family-style (350 kroner for fire retter og en større menu til 495). Den hiver og flår i alle hjørner af det asiatiske køkken, og hver ret serveres med en blanding af røde og hvide jasminris fra Thailand. Der er salat af grillet blæksprutte marineret i en fiskesovs-vinaigrette; økologisk dansk oksekød braiseret i kokoskarry med friteret hvidløg; og en slags sprittet slushice inspireret af vietnamesisk iskaffe, lavet på kaffegrums, som køkkenet vækker til live med peber, kakao og kondenseret kokosmælk. Man kan tilkøbe en chili-pairing til menuen, og hvert måltid starter med en skål suppe fra Tigermoms ‘master broth’.

Grillet blæksprutte. Billede af Petra Kleis

“Når du går på en traditionel kinesisk restaurant, så starter de middagen med at servere en suppe, som varmer og gør dig sulten på mere. Den er perfekt, når det er vinter, og det er koldt som bare pokker i Danmark. Den er lavet af rester – af ben og trim – som styrker smagen, og den kan genoplives om og om igen. Gamle kinesiske ‘master broths’ kan blive op til 100 år gamle. Den, vi serverer, har allerede været i gang i to måneder.”

Lisa leder os ud bag i restauranten, hvor der står et stort telt, der minder om et avanceret legehus – eller en cannabisfarm. Det er her, Tigermom gror krydderurter til restauranten i et indendørs hydroponisk gartneri. Hun knæler ned foran teltet og lyner op for sidepanelet, så et skarpt lysegrønt lys strømmer ud. I de små plastbøtter står der vietnamesisk mynte, thai basilikum og brøndkarse. Og koriander, der ser lidt trist ud i kanterne. “Korianderen har manglet lidt jern, så vi har været nødt til at booste dens næringsstoffer,” fortæller Lisa, mens hun griber en grøn forstøver for at vande planterne.

Foto: Hedda Rysstad

“Vores naboer stirrede ind af vinduerne, da vi byggede teltet. Og ja, jeg kan godt se, at det ser lidt vildt ud. Tigermom breaking bad… ”

Hun fandt adressen på Nørrebro første gang for tre år siden, da det hele så faldefærdigt ud, og ejeren skulle I gang med at renovere bygningen. Det har altid været her, Tigermom skulle ligge, fortæller Lisa. Det vidste hun, selv når tvivlen var størst i løbet af det sidste år, og hun stod i et hotelkøkken i Hokkaido og brugte dagene på at snowboarde. Eller når hun rejste rundt i Sydkorea for at smage på kimchi og chilipulver. Mens byggeriet fortsatte i København, var det afgørende for hende, at hun lærte at passe bedre på sig selv. Hun siger, det er noget, kokke generelt er alt for dårlige til i en branche, som skal servere perfektion, men hvor gæsterne sjældent ser de menneskelige konsekvenser.

“Det er en grund til, at der er så mange, der forlader den her branche, og jeg har personligt set nogle af mine største helte gå ned med stress,” siger Lisa. “For ja, det er hårdt, og det er vigtigt, at man også passer på sig selv. Det handler ikke bare om at dyrke fitness og træne dine muskler; det handler også om at træne din hjerne. Du har så meget at se til og så mange folk, du er ansvarlig for, så hvis du ikke har styr på dit eget lort, bliver det hårdt.”

I de sidste to måneder har hun selv stået for at drive projektet, siger hun. Fra morgenmøder med elektrikere og håndværkere til indretningen. Der er hjertemønstret trægitter i indgangspartiet og natklubsrødt lys i garderoben, hvor restaurantens navn står bøjet i neon. Og der er glimmer: på spejlene i badeværelset og på det runde bord, hvor den roterende glasplade – en såkaldt ‘lazy susan’ – fragter retterne rundt. “Jeg ville gerne give det her sted et feminint touch,” siger Lisa, ”for det ser du bare ikke så meget på restauranter i dag.”

Tigermom åbner samtidig med, at København og byens restauratører har fået voldsom appetit på asiatisk mad. Mikkeller har annonceret, at de åbner en filial af amerikanske Mission Chinese Food, Vesterbros Noodle House har ekspanderet til Nørrebro, mens klubgøjlerne Simon og Simon kaster sig ud i thaimad. Ærgrer Lisa sig over, at hun ikke ramte bølgen, før den for alvor fik fat?

“Nej, det er kun godt, at det sker. Jeg er super begejstret. Jeg er virkelig glad for, at der er forspørgsel nu, og folk er på jagt efter etnisk mad. Da jeg flyttede til Danmark for otte år siden, kunne jeg ikke finde en hæderlig thai-curry eller indisk mad. Jeg kunne ikke finde ramen eller en god pho. Og hvor var den mexicanske mad? Jeg er så glad for, at det er ved at tage fart.

“Og måske har det her sted, Tigermom, den perfekte timing.”