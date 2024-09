Billeder fra livet på en losseplads i Haiti

Alle billeder af Giles Clarke/Getty Images Reportage

I 2010 ramte et jordskælv, der nåede 7 på richterskalaen, den lille caribiske nation Haiti og dræbte hundredetusindvis af mennesker. Støtte og bistand strømmede ind fra hele verden, Brad Pitt og Angelina Jolie donerede seks millioner kroner, og Sean Penn oprettede en nødhjælpsorganisation. Inden længe vendte verdens fokus sig dog mod andre katastrofer og andre konflikter.

Den rutinerede fotograf Giles Clarke er kommet i Haiti siden 2011, hvor han leder workshops for vordende fotografer på Cine Institute – Haitis eneste gratis filmskole. Hans seneste serie Waste in Time dokumenterer 2000 haitianeres liv, henlagt til en regeringsejet losseplads lige udenfor Port-au-Prince.

Videos by VICE

VICE: Kan du fortælle mig om den her losseplads, du opdagede under din tid i Haiti?

Giles Clarke: Det er et forhenværende reservoir, som blev fyldt op af murbrokker under jordskælvet. Det var den eneste kilde til drikkevand for de aller fattigste i det benhårde lokalsamfund Cité Soleil, der var kendt som den farligste og mest tætbefolkede slum på den vestlige halvkugle – det er den stadig.

Hvordan opdagede du den?

Jeg begyndte at lære området at kende, og gennem min udforskning hørte jeg om det her sted. Faktisk kan man se lossepladsen på lang afstand, når man er i Cité Soleil. Det er en stor, rygende bunke lort. Der er tohundrede hektar glødende og ulmende murbrokker. Så jeg hyrede en lokal fyr til at tage mig med, og lige så snart jeg ankom, vidste jeg, at det var noget fra en anden planet. Der var folk, som vandrede rundt med pjalter på og deres ansigter dækket af klude. Det er en fuldstændig isoleret ødemark, og alle disse mennesker roder og leder efter noget, de kan genbruge såsom aluminium og metalflasker.

Du har taget billeder over hele verden, og det siger sig selv, at det er en central del af økonomien i mange fattige miljøer at rode gennem skrald. Hvad fik dig til at ville tage billeder af lige præcis denne losseplads?

Forskellen er, at denne losseplads plejede at være et vandreservoir. Så bliver den næsten et symbol på den haitianske korruption… Haiti er et af de mest korrupte lande i verden. Det værste er selvfølgelig, at alle skraldebilerne er statsejede, og alligevel er der ingen kontrol med, hvad de læsser af. Der er ingen adgang til medicin og lægehjælp. Du kan se det på billederne. Folk arbejder simpelthen under de værst tænkelige forhold.

Hvordan reagerede haitianerne, da du ville fotografere deres liv?

Jeg var ikke velkommen til at starte med. Det er fjendtligt. Men jeg kom tilbage et par gange, og til sidst blev jeg accepteret på en eller anden måde, og så begyndte jeg at fotografere. Mange af beboerne er under 18, og flere er på flugt fra myndighederne. Der er ulmende bandevold. Der er rigtig mange stoffer. Det er en form for helvede på jord, men det er også en kilde til indkomst og hjem til over 1500 mennesker.

Hvordan formår du at skabe opmærksomhed om denne frygtelige situation, uden det virker, som om du udnytter den?

Som jeg ser det, skal historier fortælles. Jeg var draget af, hvor meget disse mennesker er et symbol på korruption i Haiti. For det første fordi de mistede deres adgang til drikkevand, og intet andet vand blev stillet til rådighed. Der er ingen medicinsk hjælp, der er ingen regulering af skraldet, og der er ingen alternative jobmuligheder. Så jeg så lossepladsen som et symbol på et rådnende samfund, som kun er til gavn for den øverste del af befolkningen.

Besøg Giles Clarkes hjemmeside.