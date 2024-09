Det er almindeligt kendt, at stripklubber er blandt de mest charmerende steder i verden. Og blandt dem er den mest elegante klub formentligt den, der ligger i Moriarty, New Mexico på en rasteplads. Her prydes væggene af udstoppede dyr og tidligere ansattes bh’er, mens resten af klubben udgøres af et par stripperstænger, lidt UV-lys og en hel masse bryster. Se dog bort fra anmeldelsen på The Ultimate Strip Club List, der beskriver stedet, som “hvor strippere tager hen for at dø”.

Natalia Leite og Alexandra Roxo udgiver sig for at være strippere og dykker ned i det bizarre, Lynch-agtige liv, der er hverdag for stripperne på rastepladsen.

