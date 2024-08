Livet som tidligere ISIS-brud

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Arabia



”Jeg aner ikke, om jeg er gift eller ej,” siger den 22-årige kvinde NS* fra Mosul i Nordirak. ”Og den usikkerhed ødelægger virkelig mine fremtidsmuligheder.”

Ifølge Human Rights Watch, som vi har talt med, er NS bare én af de mindst 1600 irakiske enker, som er blevet viet af ISIS i Mosul under den tre års lange besættelse af byen. Nu hvor Mosul er blevet befriet, og deres mænd er døde, anerkender den irakiske regering ikke deres ægteskaber. Det kan både betyde, at kvinderne aldrig kan blive gift igen, og at hverken de eller deres børn kan leve under samme vilkår i samfundet som andre.

De fleste af kvinderne blev enten tvunget til at gifte sig med ISIS-krigere, da gruppen kontrollerede byen, eller giftede sig med familiemedlemmer for at undgå den skæbne. Den irakiske regering siger, at de er villige til at anerkende bryllupper, der foregik under ISIS-styret – dog kun hvis både mand og kvinde personligt kan bekræfte ægteskabet. For enker som NS eksisterer den mulighed ikke – og uden en vielsesattest vil regeringen ikke udstede de ID-kort, som hendes børn har brug for for at kunne komme på de offentlige skoler og hospitaler.

Det er præcis det samme, der skete for 20-årige Nada*. Hun blev gift med en ISIS-kriger, der døde under kampen om Mosul, og derefter ville den irakiske regering ikke anerkende hendes ægteskab. Hun fortæller mig, at hun appelerede dommen i byretten, men at sagen blev afvist, og hun stod med en regning på 1800 kroner til advokat.

For tre år siden blev 25-årige Renad* giftet væk til et andet ISIS-medlem. Hun fik to børn, en dreng og en pige, inden hendes mand blev dræbt i januar 2017. Renad siger, at der er så mange ting, som hun ikke har adgang til uden vielsesattesten. ”Regeringen har sat os i en meget svær situation,” siger hun. ”Mine to børn kan ikke komme i skole eller på hospitalet.” På hendes statslige ID-kort står der stadig, at Renad er ”single.”

NS, Nada, Renad og mange af de andre enker bliver i dag behandlet som ISIS-sympatisører, selvom de ikke havde noget at skulle have sagt omkring deres ægteskab. Nogle af dem modtager i dag dødstrusler og er blevet presset ud af deres lokalmiljøer, samtidig med at de irakiske sikkerhedsstyrker har sendt op mod 170 familier med påståede forbindelser til ISIS til ”opdragelseslejre” udenfor byen. I lejrene modtager familierne ”psykologisk og ideologisk genoptræning, så de bagefter kan reintegreres i samfundet, hvis de viser sig at reagere positivt på behandlingen,” forklarer Mosuls lokalråd. Human Rights Watch påstår, at lejrene ikke er andet end en form for ”kollektiv afstraffelse.”



”Alt for mange unge kvinder bliver straffet for noget, som ikke er deres fejl,” siger parlamentsmedlem Rizan al-Sheikh, der er en del af parlamentets komité for kvinder og børn. Rizan arbejder – sammen med en række kvindelige kollegaer – for at lægge pres på regeringen, så der kan findes en løsning. Sandsynligvis bliver den løsning en ordning, hvor vidner kan træde frem og bekræfte ægteskabets ægthed, eller at der kommer mulighed for at benyttes DNA-test for at bevise familiære bånd. ”Hvis ikke vi finder en løsning nu,” siger Rizan, ”så kan det have en negativ effekt på vores samfund i mange år frem.”

Advokat Ismail Al-Fatlawi synes, at regeringen skal gå endnu længere. ”Vi har behov for at oprette en særlig domstol for det her problem,” siger han. ”Retten skal forholde sig til tidligere vielsesattester og andre former for dokumentation, som for eksempel familiebilleder og øjenvidneberetninger fra venner og familie. Midlertidige, politisk motiverede metoder løser ikke problemet. Vi har behov for en stærk retsstat, der forholder sig til de negative konsekvenser det kan have for fremtidige generationer.”

Loven rammer ikke kun kvinder, som har været gift med ISIS-krigere, men en hvilken som helst enke, som har fået udstedt sin vielsesattest af en ISIS-domstol, dengang organisationen styrede regionen. Det gælder også irakiske kvinder, som har giftet sig med familiemedlemmer eller venner for at undgå at blive tvunget ind i en ægteskab med en ISIS-kriger.

Roa’a* fra Mosul fortæller, at hendes forældre af frygt for, at hun ville blive kidnappet af ISIS og giftet væk forbød hende at gå på gaden alene under hele besættelsen.

Roa’a gifte de sig med sin grandfætter i en ISIS-domstol, men to år senere blev han indkaldt til den irakiske hær for at deltage i kampen mod ISIS. Hun har ikke set ham siden 13. december 2016. ”Vi fik aldrig børn,” fortæller hun. ”Vi ville vente, til vi var sluppet ud af Mosul, eller indtil byen var befriet.”

Kort efter ISIS tog magten i Mosul i 2014, skyndte 21-årige Ola* at gifte sig med sin fætter. ”ISIS tvang så mange piger ind i ægteskaber,” siger Ola. I maj 2017 blev hun og hendes mand adskilt under en ISIS-razzia i hendes boligområde. Hun har ikke set ham siden. ”ISIS-soldater angreb vores boligområde og adskilte mange familier,” forklarer Ola. ”Vi løb bare alle sammen, og sådan mistede jeg min mand. Jeg aner ikke, om han er levende eller død.” Trods alt er hun glad for, at de ikke fik børn, for hun aner ikke, hvordan hun skulle håndtere en situation, hvor regeringen nægter at anerkende deres status som familie.

Udover, at hendes ægteskab ikke bliver anerkendt, er der også risiko for at Ola aldrig kan blive gift igen. Ifølge mange familietraditioner i områder skal kvinder kunne bevise, at de er jomfruer eller enker, før de kan blive gift ind i en ny familie. Indtil videre nægter den irakiske regering at hjælpe Ola og de tusindvis af andre kvinder med at bevise netop det.

*Navne er blevet ændret for at beskytte deres identitet.