Lokale i New York guider dig til de bedste og billigste steder at spise

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.



Det er pissedyrt at være i New York. Du betaler det hvide ud af øjnene for at bo i et skab i Brooklyn, drinks koster en månedsløn, og en taxatur er en uhørt luksus. Men der er én ting, som newyorkere ikke kan brokke sig over, og det er udbuddet af lækker, billig mad og gode spisesteder.

Der er nuddelrestauranter i Chinatown, der er så billige, at det er mistænkeligt. For en håndfuld dollars kan du få dig en prisvindende veganerburger. Og du behøver ikke gå på rov i køleskabet, når du kommer hjem fra en bytur klokken fem om morgenen; du kan i stedet æde dig mæt i pirogger for mindre, end hvad en busbillet koster.

Så inden du lægger hele feriebudgettet på en eller anden trendy popup-restauranter, du alligevel kommer til at hade, kommer vores kolleger i New York dig til undsætning og fortæller, hvilke tegnedrengsvenlige lækkerier byen også har at byde på.